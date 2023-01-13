Tân trang tổ ấm đón xuân sang với loạt sản phẩm giảm đến 50%

Đúng như tên gọi, chương trình “Tết đến xuân sang, Tân trang tổ ấm” trên Shopee là nơi tụ hội của hàng loạt bộ sưu tập sản phẩm trang trí thú vị mang chủ đề Tết Quý Mão 2023 có giá giảm hấp dẫn đến 50%, hàng nghìn sản phẩm giá sốc chỉ từ 1.000 đồng cùng nhiều voucher giảm 200.000 đồng giá trị, nhân đôi niềm vui và sự hứng khởi trong hành trình mua sắm đón năm mới.

Đặc biệt tại bước thanh toán đơn hàng, đừng quên nhập thêm mã LIFEHL1330K để được giảm tối đa 30.000 đồng cho đơn từ 199.9000 đồng; mã LIFEHL1350K giảm 8% tối đa 50.000 đồng cho đơn từ 350.000 đồng; mã LIFEHL13200K giảm tối đa 200.000 đồng cho đơn từ 1 triệu.

Duy nhất hôm nay, cơ hội sở hữu các sản phẩm trang trí đậm chất Tết với giá ưu đãi nằm trong tầm tay. Tất cả có mặt tại “Tết đến xuân sang, Tân trang tổ ấm”

Phòng khách rực rỡ với các món trang trí bằng gỗ

Để phòng khách thêm tươi mới và sống động trong những ngày đầu năm, cách nhanh gọn và hiệu quả nhất là treo những miếng trang trí bằng gỗ mang chủ đề Tết lên các nhánh mai đào hoặc cửa ra vào để tạo điểm nhấn. Thú vị hơn, gia chủ còn có thể dùng món trang trí này như quà tặng cho khách khứa đến chúc Tết, vừa ý nghĩa lại vừa tiết kiệm chi phí nhờ các ưu đãi khi mua sắm với Shopee.

Bạn dễ dàng tìm được các vật trang trí tượng trưng cho Tết như bánh chưng, ngũ quả, thần tài, mai đào…làm bằng gỗ với giá giảm đến 50% trên Shopee hôm nay. Tham khảo tại gian hàng Bách Mộc.

Phòng ngủ êm ái với nệm topper cao cấp

Một giấc ngủ thật êm ái và thư thái luôn là điều tuyệt vời để khởi động năm 2023. Vì vậy, hãy chăm chút chiếc giường của bạn bằng một chiếc topper làm mềm đệm mới toanh cho mỗi giấc ngủ thêm phần sảng khoái, tái tạo năng lượng để tận hưởng kỳ nghỉ Tết 2023 thập phần trọn vẹn.

Bổ sung một chiếc topper mới vào dịp đầu xuân để gia tăng chất lượng giấc ngủ. Tham khảo sản phẩm của Boss Decor với giá ưu đãi tại Shopee.

Phòng bếp tinh gọn với chảo đá chống dính

Vào mỗi mùa Tết đến xuân về, các thành viên trong gia đình đều tất bật chuẩn bị cho các mâm lễ hay tiệc đầu năm trong căn bếp. Lúc này, các bà nội trợ chắc chắn cần thêm một “trợ thủ” đắc lực như bếp chống dính để công cuộc nấu nướng trở nên dễ dàng và nhịp nhàng hơn.

Sở hữu một chiếc chảo chống dính mới để thỏa sức sáng tạo món ăn ngon vào dịp Tết này. Tham khảo sản phẩm của Sunhouse tại Shopee.

Cả nhà thơm hương với tinh dầu thiên nhiên

Để tạo ấn tượng tốt với khách thăm Tết và mang đến mùi hương thư giãn cho căn nhà xuyên suốt những ngày đầu năm, gia chủ hãy cân nhắc đặt máy xông tinh dầu trong phòng khách. Tùy thuộc vào sở thích cá nhân, bạn có thể lựa chọn các mùi hương như chanh sả mang đến cảm giác tươi mát, oải hương tạo không khí dịu dàng hay bạc hà cho không gian sảng khoái.

Tham khảo sản phẩm tinh dầu thiên nhiên từ thương hiệu Noison với đa dạng mùi hương.Tất cả hiện đang có giá ưu đãi đến 50% trên Shopee.

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Thông tin ưu đãi:

Chưa đầy 10 ngày nữa là đến Tết, tham gia mua sắm ngay từ hôm nay và đón chờ chương trình "15.1 Tết Sale Cơ Hội Cuối" thuộc sự kiện "Shopee Tết Sale - Freeship Cho Mọi Nhà" diễn ra từ 1.1 đến 15.1. Chương trình sẽ mang đến cho người dùng loạt ưu đãi hấp dẫn mừng Xuân Quý Mão 2023 gồm miễn phí vận chuyển đơn từ 0 đồng, hàng hiệu freeship đến 70.000 đồng và giảm ship ngoại tỉnh đến 50%. Chi tiết: https://shopee.vn/m/tet-sieu-sale

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