Dự án Golden City, Bình Dương: Chưa được phép rao bán, người dân thận trọng

Nhà đất 11/10/2020 15:04

Dù chưa được phép huy động vốn cho phát triển nhà ở thương mại theo quy định. Thế nhưng, nhiều tháng qua, trên website “Invert.vn” và các trang web khác ngang nhiên quảng cáo rầm rộ, rao bán trái phép dự án Phương Toàn Phát (Golden City).

Theo Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương, hiện dự án Khu nhà ở Phương Toàn Phát tại đường DDT741, phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát do Công ty TNHH BĐS Hoa Toàn Phát làm chủ đầu tư chưa được phép huy động vốn cho phát triển nhà ở thương mại theo quy định.

Chính vì vậy, các hợp đồng được ký kết dưới mọi hình thức giữa chủ đầu tư với khách hàng nhằm huy động vốn cho dự án đều trái quy định của pháp luật.

Thông tin cơ quan này cung cấp, tại phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát không có dự án “Khu dân cư Phương Toàn Phát - Golden City” do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển BĐS Phương Trường An (gọi tắt là Công ty Phương Trường An) đăng ký đầu tư mà chỉ có dự án Khu nhà ở Phương Toàn Phát do Công ty TNHH BĐS Hoa Toàn Phát làm chủ đầu tư.

Mặc khác, dự án này chỉ mới được UBND tỉnh chấp thuận đăng ký đầu tư tại Văn bản số 1023/UBND- KT ngày 10/03/2020 cũng như được UBND thị xã Bến Cát phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 961/QĐ-UBND ngày 28/5/2020.

Các thủ tục pháp lý còn lại của dự án như: đánh giá tác động môi trường, giấy phép xây dựng, văn bản chấp thuận đủ điều kiện để bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án… vẫn chưa được cơ quan chức năng cấp phép hay thông qua.

Vậy nhưng, nhiều tháng qua, trên website “Invert.vn” và các trang web khác lại ngang nhiên quảng cáo rầm rộ, rao bán trái phép dự án Phương Toàn Phát (Golden City).

Dự án Golden City, Bình Dương: Chưa được phép rao bán, người dân thận trọng - Ảnh 1

Cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện, vật tư xây dựng nằm ngổn ngang

Theo như quảng cáo, dự án có quy mô 9,8ha với nhiều tiện ích nội khu lẫn ngoại khu như trường học, bệnh viện, nhà hát, khu vui chơi… chủ đầu tư là Công ty Phương Trường An.

Giai đoạn 1 mở bán 701 nền với giá từ 739triệu/lô kèm chiết khấu 3 đến 6 chỉ vàng, mua bán dưới hình thức “phiếu đăng ký giữ chỗ vị trí”, nộp trước 50 triệu đồng, sau 3 đến 5 ngày phải thanh toán 30% giá trị hợp đồng.

Được biết, dự án này còn có tên Phương Toàn Phát 6 cũng là dự án đầu tiên mà Công ty Hoa Toàn Phát trực tiếp đăng ký làm chủ đầu tư. Riêng các dự án cùng tên trước đó, Công ty Hoa Toàn Phát đứng sau hợp tác góp vốn cho Công ty Phương Trường An với vai trò nhà phát triển dự án.

Theo các chuyên gia, huy động vốn khi chưa đủ điều kiện theo quy định pháp luật tại dự án Khu nhà ở Phương Toàn Phát mà Công ty Hoa Toàn Phát và Phương Trường An đang cùng thực hiện nhằm thu tiền bất hợp pháp của khách hàng là trái luật. Người dân cần thận trọng!

Cơ quan chức năng cần nhanh chóng vào cuộc và có biện pháp xử lý kịp thời nhằm tránh xảy ra tình trạng kiện tụng, khiếu nại về sau.

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