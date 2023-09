Dự án Golden City, Bình Dương: Chưa được phép rao bán, người dân thận trọng

Thông tin cơ quan này cung cấp, tại phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát không có dự án “Khu dân cư Phương Toàn Phát - Golden City” do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển BĐS Phương Trường An (gọi tắt là Công ty Phương Trường An) đăng ký đầu tư mà chỉ có dự án Khu nhà ở Phương Toàn Phát do Công ty TNHH BĐS Hoa Toàn Phát làm chủ đầu tư.

Mặc khác, dự án này chỉ mới được UBND tỉnh chấp thuận đăng ký đầu tư tại Văn bản số 1023/UBND- KT ngày 10/03/2020 cũng như được UBND thị xã Bến Cát phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 961/QĐ-UBND ngày 28/5/2020.