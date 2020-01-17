Vào bếp làm món mứt dừa 3 màu đẹp mắt đãi khách dịp Tết, mẹ đảm được mẹ chồng khen không ngớt lời

Nấu gì hôm nay 17/01/2020 05:00

Hương vị ngày Tết chắc chắn phải có món mứt thơm ngon đãi khách, bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn cách làm mứt dừa 3 màu cực đẹp mắt.

Có rất nhiều món mứt ngon, thế nhưng cách làm mứt dừa khá đơn giản, không tốn quá nhiều công sức lại đảm bảo vừa ngon, vừa đẹp mắt. 

Nguyên liệu chuẩn bị

- 1 quả dừa già (phần cùi dừa già khi làm mứt sẽ có độ chắc, giòn).

- 1/2 củ cà rốt.

- 1 nắm lá dứa.

- Đường.

Cách làm mứt dừa ba màu đẹp mắt

- Bổ đôi quả dừa sau đó nạo thành từng miếng dài, có độ dày vừa phải.

- Phần dừa sau khi nạo xong đem ngâm vào nước muối khoảng 5 - 10 phút (để cùi dừa hết bị thâm nâu).

cach lam mut dua 1
Thực hiện các bước sơ chế cùi dừa - Ảnh minh họa: Internet

- Cà rốt và lá dứa đem xay nhỏ để lấy nước cốt.

cach lam mut dua 2
Nước ép cà rốt để làm màu mứt dừa - Ảnh minh họa: Internet

- Đem phần cùi dừa sau khi ngâm nước muối chia thành 3 phần (1 phần đem ngâm với nước ép cà rốt, 1 phần đem ngâm với nước ép lá dứa, 1 phần để nguyên màu trắng).

- Sau 6 tiếng, khi cùi dừa đã chuyển dần sang màu cà rốt và màu xanh lá dứa thì đem đổ bớt nước ra bát để chuyển sang công đoạn ướp với đường.

- Đổ đường vào các phần cùi dừa và ướp khoảng 6 tiếng (khi đường tan hết, phần cùi dừa đặc quện vào nhau là được).

- Đem đổ các phần cùi dừa sau khi ướp đường vào chảo to để sên (không trộn chung các phần sẽ khiến màu không được đẹp).

cach lam mut dua 3
Sên mứt dừa trong chảo - Ảnh minh họa: Internet

Đảo đều tay đến khi nào thấy đường quánh lại thì đổ từng bát nước màu vào, sau đó sên tiếp, đến khi nào nước cạn thì tắt bếp.

cach lam mut dua 4
Mứt dừa màu xanh lá dứa đẹp mắt - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy, cách làm mứt dừa đã xong, đợi khi nào nguội có thể ăn ngay hoặc đổ mứt dừa vào lọ thủy tinh sạch hoặc buộc túi bóng kín, có thể bảo quản được khoảng 2 tuần.

cach lam mut dua 5
Bảo quản mứt dừa khá đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Đây là món ăn vặt khá phổ biến trong các dịp Tết, để tiết kiệm chi phí và đảm bảo an toàn thực phẩm, các mẹ có thể tự tay làm với công thức đơn giản ở trên.

Bí quyết làm mứt me cay cho ngày Tết thêm thi vị

Bí quyết làm mứt me cay cho ngày Tết thêm thi vị

Mứt me cay có vị chua thanh tự nhiên của me, vị ngọt của đường hòa lẫn vị cay cay của ớt bột chắc chắn sẽ trở thành món ngon hấp dẫn cả gia đình dịp Tết cổ truyền.

Xem thêm
Từ khóa:   món ngon ngày tết món ăn vặt món mứt ngon

TIN MỚI NHẤT

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 23 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 56 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 1 giờ 30 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 4 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 56 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 5 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị