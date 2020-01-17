Vào bếp làm món mứt dừa 3 màu đẹp mắt đãi khách dịp Tết, mẹ đảm được mẹ chồng khen không ngớt lời

- 1 quả dừa già (phần cùi dừa già khi làm mứt sẽ có độ chắc, giòn).

Có rất nhiều món mứt ngon , thế nhưng cách làm mứt dừa khá đơn giản, không tốn quá nhiều công sức lại đảm bảo vừa ngon, vừa đẹp mắt.

- Đường.

Cách làm mứt dừa ba màu đẹp mắt

- Bổ đôi quả dừa sau đó nạo thành từng miếng dài, có độ dày vừa phải.

- Phần dừa sau khi nạo xong đem ngâm vào nước muối khoảng 5 - 10 phút (để cùi dừa hết bị thâm nâu).

Thực hiện các bước sơ chế cùi dừa - Ảnh minh họa: Internet

- Cà rốt và lá dứa đem xay nhỏ để lấy nước cốt.

Nước ép cà rốt để làm màu mứt dừa - Ảnh minh họa: Internet

- Đem phần cùi dừa sau khi ngâm nước muối chia thành 3 phần (1 phần đem ngâm với nước ép cà rốt, 1 phần đem ngâm với nước ép lá dứa, 1 phần để nguyên màu trắng).

- Sau 6 tiếng, khi cùi dừa đã chuyển dần sang màu cà rốt và màu xanh lá dứa thì đem đổ bớt nước ra bát để chuyển sang công đoạn ướp với đường.

- Đổ đường vào các phần cùi dừa và ướp khoảng 6 tiếng (khi đường tan hết, phần cùi dừa đặc quện vào nhau là được).

- Đem đổ các phần cùi dừa sau khi ướp đường vào chảo to để sên (không trộn chung các phần sẽ khiến màu không được đẹp).

Sên mứt dừa trong chảo - Ảnh minh họa: Internet

Đảo đều tay đến khi nào thấy đường quánh lại thì đổ từng bát nước màu vào, sau đó sên tiếp, đến khi nào nước cạn thì tắt bếp.

Mứt dừa màu xanh lá dứa đẹp mắt - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy, cách làm mứt dừa đã xong, đợi khi nào nguội có thể ăn ngay hoặc đổ mứt dừa vào lọ thủy tinh sạch hoặc buộc túi bóng kín, có thể bảo quản được khoảng 2 tuần.

Bảo quản mứt dừa khá đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Đây là món ăn vặt khá phổ biến trong các dịp Tết, để tiết kiệm chi phí và đảm bảo an toàn thực phẩm, các mẹ có thể tự tay làm với công thức đơn giản ở trên.