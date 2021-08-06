Nhớ tuổi thơ, một chị đẹp đã sáng tạo nên loại bánh 2 trong 1: bánh bò và bánh lợn, mềm dẻo và cực thơm ngon, dù có để tủ lạnh cũng không bị cứng lại

Nấu gì hôm nay 06/08/2021 11:00

Pha bột làm bánh theo cách này, chị em sẽ có được mẻ bánh "bò lợn" mềm dẻo thơm ngon ngay cả khi phải để tủ lạnh qua đêm.

Để có một món bánh vừa lạ vừa ngon, vừa đậm vị tuổi thơ làm món tráng miệng cho gia đình hay đãi khách, chị em hãy học ngay công thức làm bánh bòbánh da lợn kết hợp 2 trong 1 của chị đẹp Xuan Kieu Kado trong hội Yêu Bếp. 

Nguyên liệu:

*Bánh bò:

- 230g bột gạo

- 70g bột năng

- 5g men nở

- 150g đường

- 1/4 muỗng cà phê muối

- Hoa đậu biếc

- 450ml nước cốt dừa

- 150ml nước lọc

Nhớ tuổi thơ, một chị đẹp đã sáng tạo nên loại bánh 2 trong 1: bánh bò và bánh lợn, mềm dẻo và cực thơm ngon, dù có để tủ lạnh cũng không bị cứng lại - Ảnh 1
Chị em phải chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu như này nha

*Bánh da lợn:

- Lớp màu vàng (đậu xanh)

- 200g đậu xanh

- 200 bột năng 

- 100g đường

- 1/4 muỗng cà phê muối

- 200ml nước cốt dừa

Nhớ tuổi thơ, một chị đẹp đã sáng tạo nên loại bánh 2 trong 1: bánh bò và bánh lợn, mềm dẻo và cực thơm ngon, dù có để tủ lạnh cũng không bị cứng lại - Ảnh 2
Muốn bánh da lợn có lớp màu vàng thì phải chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu như thế này

- Lớp màu xanh (lá dứa)

- 50g lá dứa

- 200g bột năng

- 100g đường

- 30g bột nếp

- 200ml nước cốt dừa

Nhớ tuổi thơ, một chị đẹp đã sáng tạo nên loại bánh 2 trong 1: bánh bò và bánh lợn, mềm dẻo và cực thơm ngon, dù có để tủ lạnh cũng không bị cứng lại - Ảnh 3
Nguyên liệu để tạo nên lớp màu xanh cho bánh da lợn

Cách làm:

*Bánh bò

- Đun hoa đậu biếc với nước để lấy 100ml nước màu tím

- Cho đường, muối vào nước cốt dừa đun đến khi tan hoàn toàn

- Rây bột gạo, bột năng và men nở để tránh bị vón cục

- Cho nước hoa đậu biếc và nước cốt dừa đã nấu vào phần bột và khuấy đều

- Đậy kín, ủ bột trong 1h cho bột nở

Nhớ tuổi thơ, một chị đẹp đã sáng tạo nên loại bánh 2 trong 1: bánh bò và bánh lợn, mềm dẻo và cực thơm ngon, dù có để tủ lạnh cũng không bị cứng lại - Ảnh 4
Khi ủ bột bánh bò ra khỏi thau nên bánh mới có tên là 'bánh bò' 

*Bánh da lợn

Chia bột năng và nước dừa ra làm 2 phần

- Lớp màu vàng

- Đun đậu xanh đến khi mềm, cạn nước thì cho đường vào trộn đều sau đó cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn

- Cho đậu xanh đã xay nhuyễn, nước cốt dừa và bột năng vào thau trộn đều 

- Lớp màu xanh

- Cắt nhỏ lá dứa sau đó cho vào máy xay nhuyễn, vắt lấy nước

- Cho nước lá dứa, nước cốt dừa, bột nếp và bột năng vào thau trộn đều

*Kết hợp

- Thoa một ít dầu dừa vào thành và đáy khuôn nồi hấp

- Hấp bánh da lợn: mỗi lớp 3-5 phút tùy theo lớp bánh dày hay mỏng

- Hấp bánh bò: 10 -15 phút

Nhớ tuổi thơ, một chị đẹp đã sáng tạo nên loại bánh 2 trong 1: bánh bò và bánh lợn, mềm dẻo và cực thơm ngon, dù có để tủ lạnh cũng không bị cứng lại - Ảnh 5
Sự kết hợp giữa bánh bò và bánh da lợn
Nhớ tuổi thơ, một chị đẹp đã sáng tạo nên loại bánh 2 trong 1: bánh bò và bánh lợn, mềm dẻo và cực thơm ngon, dù có để tủ lạnh cũng không bị cứng lại - Ảnh 6
Những chiếc bánh 'bò lợn' mèm dẻo, thơm ngon đã ra đời
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