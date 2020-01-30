Công thức nấu bò kho thơm ngon khó cưỡng

Để nấu bò kho ngon mềm bạn cần chọn được nguyên liệu tươi ngon. Bạn hãy chọn phần nạm bò, pha chút gân khi nấu sẽ ngon hơn. Khâu này quyết định rất lớn đến sự thành công của món ăn. Phần thịt bò cần khoảng 600g.

Bò kho là món ăn được rất nhiều người Việt ưu thích, giàu đạm cung cấp nhiều năng lượng cho cơ thể, hơn nữa nguyên liệu cũng dễ kiếm và cách chế biến đơn giản. Tuy nhiên, để nấu bò kho ngon đúng điệu thì không phải ai cũng biết cách làm. Do đó, bạn hãy tham khảo công thức nấu bò kho dưới đây để có thể chiêu đãi cả gia đình thân yêu.

Sau khi chuẩn bị xong hết các nguyên liệu thì bạn hãy bắt tay ngay vào công đoạn chế biến.

Tiếp theo bạn cần chuẩn bị đầy đủ các nguyên liệu đi kèm như:

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Đầu tiên, bạn cần khử mùi hôi và làm sạch thịt bò bằng cách lấy gừng đập dập pha với một chút rượu, thêm chút muối sau đó cho thịt bò vào bóp đều, rửa sạch. Tiếp theo, bạn cho thịt chần sơ qua nước nóng, vớt ra để ráo nước, thái miếng vuông vừa ăn.

Cắt thịt bò thành những miếng vừa ăn

Cà rốt gọt vỏ, rửa sạch, cắt miếng vừa ăn, còn sả cắt khúc đập dập. Hành khô, gừng, tỏi đập dập băm nhỏ. Hoa hồi rang thơm để cả hoa, không giã nhỏ cũng không khi ăn thịt bò sẽ bị đắng.

Lưu ý: Cách nấu bò kho mau mềm, không bị ngán và nát nằm ở phần thịt mà bạn đã chọn. Do đó, bạn không nên nấu bò kho bằng thịt nạc, chỉ nên chọn phần thịt nạm bò vì có chứa cả gân.

Bước 2: Ướp thịt bò

Phần thịt bò sau khi đã chế biến xong bạn hãy cho vào ướp với 2 thìa cà phê muối, 2 thìa đường, 2 thìa bột gia vị bò kho, hạt tiêu, đồng thời thêm chút dầu điều. Sau đó cho thêm ½ tỏi, gừng và hành băm, trộn đều để khoảng 25 phút cho thịt ngấm đều gia vị. Nếu bạn thích ăn cay thì hãy cho thêm ớt, sa tế vào.

Bước 3: Nấu bò kho

Đây là khâu vô cùng quan trọng, do đó từng công đoạn bạn hãy thực hiện cẩn thận, để món ăn hoàn hảo nhất có thể. Đầu tiên, bạn hãy bắc nồi lên bếp, cho chút dầu ăn, thêm một chút sả, ½ tỏi, gừng và hành băm, phần còn lại phi thơm lên. Sau đó, bạn cho phần thịt bò đã ướp gia vị vào xào, đảo đều tay đến khi thịt săn, rồi cho chút dầu điều lên màu hấp dẫn.

Xào sơ bò bắp trước khi kho

Tiếp theo bạn đổ nước lọc vào xâm xấp mặt thịt, cho hoa hồi, đun sôi nhỏ lửa khoảng 20 phút rồi vớt hoa hồi ra. Nếu bạn không có nhiều thời gian thì có thể dùng nồi áp suất để nấu cho thịt bò nhanh mềm. Bạn hòa 4 thìa bột năng vào bát nước lọc khuấy đều sau đó chế từ từ vào nồi đun sôi đến khi sền sệt. Sau đó, nêm nếm gia vị sao cho vừa ăn rồi mới cho cà rốt vào đun sôi nhỏ lừa trong khoảng 10 phút.

Nhận thấy cà rốt mềm thì bạn tắt bếp, bắc ra. Thành quả bạn nhận được chính là một nồi bò kho ngon tuyệt vời, thịt mềm ăn giòn ngọt mà không nát, phần nước khi sền sệt đậm màu, nhìn vô cùng hấp dẫn. Đảm bảo rằng, bất cứ thành viên nào trong gia đình ăn cũng phải tấm tắc khen ngon. Bò kho có thể ăn kèm với bánh mì, đặc biệt ăn với cơm nóng sẽ rất tuyệt.

Cách nấu bò kho gừng

Nguyên liệu để nấu món bò kho gừng gồm có:

400gr thịt bò bắp hay bò nạm

2 củ gừng

1 củ hành tím

Gia vị: nước mắm, hạt tiêu, bột nêm, muối, đường, dầu ăn, nước màu kho thịt

Đây là phần nguyên liệu dành cho 4 người ăn. Do đó, nếu gia đình bạn nhiều người hơn thì bạn hãy tự điều chỉnh lượng nguyên liệu thực phẩm cho phù hợp.

Cách sơ chế:

Bạn hãy nướng chín 1 củ gừng, cạo lớp vỏ cháy bên ngoài, giã nhuyễn sau đó xát lên miếng thịt rồi xả sạch thịt bằng nước lạnh. Tiếp theo, thái thịt thành miếng quân cờ rồi ướp với 1 thìa cà phê muối, 1 thìa đường, 1 thìa cà phê hạt tiêu, 1 thìa cà phê nước màu trong khoảng 1 tiếng cho ngấm.

Món bò kho gừng thơm ngon

Củ gừng còn lại thì cạo sạch vỏ rồi thái sợi. Hành tím bóc vỏ rửa sạch, thái nhỏ.

Tiếp theo, bạn hãy áp dụng công thức nấu bò kho gừng sau đây:

Bước 1: Bắc nồi lên bếp, cho 2 thìa dầu ăn, đun nóng, thêm chút hành tím và gừng vào phi thơm, khoảng 3 phút.

Bước 2: Cho phần thịt bò đã ướp vào xào với gừng, nhanh tay đảo đều cho thịt bò săn lại.

Bước 3: Khi thấy thịt bò chín tái, bạn hãy cho thêm nước lạnh ngập mặt thịt bò, nấu sôi rồi và nêm thêm 1 thìa bột nêm, 1 thìa nước mắm, đậy vung nồi. Cứ thế đun lửa nhỏ.

Bước 4: Khi nào bạn nếm thấy miếng gừng dẻo lại, thịt chín mềm là được. Múc thịt ra dĩa, rắc thêm 1 ít hạt tiêu lên bề mặt thịt.

Món bò kho gừng sẽ vô cùng thơm ngon và đậm đà, ăn mãi không chán. Cách làm rất đơn giản, vì vậy khi nào rảnh bạn hãy thực hiện ngay món này để chiêu đã cả gia đình.

Cách nấu bò kho nước dừa

Bò kho nước dừa là món ăn rất phổ biến ở miền nam, có thể ăn kèm với bánh mì, cơm, bún, hủ tiếu đều rất ngon miệng.

Để làm món này, bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu sau đây:

800gr bò bắp cả gân

1 củ cà rốt

Tỏi, thanh quế, tai hồi, sả, hành tây

Bột năng.

Nước cốt dừa.

Bột điều hoặc dầu điều.

Đường, bột cà ri, gừng

Các loại gia vị: nước tương, muối, hạt nêm, tiêu….

Cách chế biến:

Bò kho nước cốt dừa béo ngậy

Bước 1: Thịt bò sau khi mua về, bạn hãy đem rửa sạch, sau đó thái vuông thành những miếng vừa ăn.

Bước 2: Cho thịt vào ướp với 1 thìa nước tương, bột cà ri, hạt nêm, đường, nước mắm và trộn đều để khoảng 30 phút cho ngấm đều gia vị.

Bước 3: Hành tây bóc vỏ thái miếng vuông còn cà rốt nạo vỏ rồi khứa hình hoa thái khúc dày, tỏi băm nhỏ, sả đập dập cắt khúc, ớt thái lát, hành lá thái nhỏ, gừng băm nhỏ.

Bước 4: Đặt nồi lên bếp, cho 2 thìa dầu điều đun nóng, cho tỏi băm vào phi thơm, tiếp theo cho gừng băm, sả, hành tây vào xào cho thơm mới, sau đó mới cho thịt bò vào xào cùng. Lưu ý khi xào thịt bò bạn hãy để lửa to, như vậy thịt sẽ nhanh săn và không ra nước.

Bước 5: Bạn cho nước dừa tươi vào cùng, thêm quế và tai hồi đun sôi, để lửa nhỏ liu riu, đợi cho thịt bò chín mềm, cho cà rốt vào, nấu thêm khoảng 5-10 phút cho cà rốt chín mềm.

Trong lúc đợi thịt bò chín mềm thì bạn hòa tan bột năng với một chút nước, khuấy đều rồi đồ từ từ vào nồi thịt bò, vừa đổ vừa khuấy đều tay. Sau cùng nêm nếm lại cho vừa khẩu vị và nấu cho sôi trở lại là tắt bếp. Bạn hãy múc ra tô sau đó rắc thêm chút tiêu, hành lá lên trên và thưởng thức khi còn nóng hổi.

Trên đây là những công thức nấu bò kho đơn giản, là gợi ý tuyệt vời cho bữa cơm cuối tuần hoặc chiêu đãi khách quý. Bên cạnh đó, bò kho bánh mì còn là thực đơn tuyệt vời cho bữa sáng của gia đình khi ăn kèm với bánh mì, hủ tiếu hoặc mì gói. Vì vậy, bạn hãy vào bếp trổ tài để chiêu đãi cả nhà một bữa ngon, giàu năng lượng nhé!