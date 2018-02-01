Cách làm món dứa sấy lạ miệng, đẹp mắt cho mâm mứt ngày Tết thêm rực rỡ

Ngoài những món mứt truyền thống như dừa, bí... các chị em nội trợ có thể tự tay làm món dứa (hay còn gọi là thơm) sấy lạ miệng để nhâm nhi và giải ngán hiệu quả cho ngày Tết.

- Vài khuôn giấy cupcake

Thực hiện:

Bước 1: Dứa gọt vỏ, bỏ mắt, rửa sạch, xắt miếng dày 1cm rồi ngâm nước muối loãng trong vòng 15 phút.

Bước 2: Các chị em vớt dứa ra, rửa lại với nước, để cho ráo rồi xếp chúng lên khay nướng ngay ngắn.

Bước 3: Bạn bật lò nướng trước 15 phút ở nhiệt độ 180 độ C, sau đó cho khay dứa vào nướng. Mỗi mặt bạn nướng trong vòng 10 phút.

Bước 4: Qua 20 phút, bạn lấy từng miếng dứa cho vào khuôn cupcake rồi để vào lò sấy ở nhiệt độ 100 độ C trong khoảng 50-60 phút.

Bước 5: Đợi dứa sấy nguội, các chị em cho vào hũ thủy tinh đậy nắp kín để ở nơi thoáng mát.

Món dứa sấy dẻo

Chuẩn bị nguyên liệu:

Dứa: 1 trái

Đường: 5 muỗng canh

Chanh: 1 trái

Muối ăn: 1 muỗng cà phê

Phèn chua: 1/2 muỗng cà phê

Thực hiện:

Bước 1: Dứa gọt vỏ, rửa sạch, bỏ mắt và lõi, cắt thành những lát tròn vừa ăn.

Bước 2: Ngâm dứa vào nước muối pha loãng trong khoảng 15 phút rồi vớt ra rửa sạch, để ráo.

Bước 3: Các chị em đun sôi 2 lít nước với 1/2 muỗng cà phê phèn chua. Tiếp theo, bạn cho dứa vào chần trong khoảng 5 phút rồi vớt ra xả sạch với nước lạnh cho hết phèn chua, để ở chỗ thoáng mát khoảng 2 tiếng cho ráo.

Bước 4: Bạn cho dứa, đường vào nồi trộn đều rồi chờ đến khi đường tan hết.

Dứa đang được ướp đường - Ảnh minh họa: Internet

Bước 5: Tiếp theo, các chị em đun dứa và đường ở lửa nhỏ rồi cho thêm nước cốt chanh vào. Tiếp tục đun cho đến khi nước đường cạn, hơi cô lại và miếng dứa trông có vẻ trong thì tắt bếp.

Bước 6: Bạn cho dứa vào lò sấy ở nhiệt độ 100 độ C khoảng 1 tiếng để ráo đường. Nếu không có lò sấy, các chị em có thể để dứa ở nơi thoáng mát khoảng 2-3 tiếng cho khô hẳn. Sau đó cho vào hũ thủy tinh đậy kín nắp và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh.

Chúc chị em thành công với món dứa sấy thơm ngon, lạ miệng để chiêu đãi cả nhà và bạn bè trong những ngày Tết sắp đến.