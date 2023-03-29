Cách làm đậu phụ kiểu Tứ Xuyên - Trung Hoa truyền thống

Đậu hũ sốt cay Tứ Xuyên (Mapo tofu) là một trong những món ăn nổi tiếng mà bạn thường xuyên nghe đến mỗi khi nói về ẩm thực Trung Quốc. Tham khảo công thức nấu đậu phụ Mapo dưới đây nếu bạn cũng yêu thích món ăn này nhé.

Đậu hũ sốt cay Tứ Xuyên là một trong những món ăn nổi tiếng nhất của vùng Tứ Xuyên ở Tây Nam Trung Quốc. Món ăn này được làm từ đậu phụ, thịt lợn băm nhỏ đi kèm với gia vị. Một đĩa đậu hũ sốt cay Tứ Xuyên thơm, mềm và cay cay khó cưỡng. Cảm giác nóng như lửa, khá gây nghiện đối với một số người. Vị nóng đến từ hạt tiêu, một loại gia vị địa phương trong vùng. Bột đậu tương lên men, hoặc doubanjiang (tương đậu biện Tứ Xuyên) làm thêm vị ngon cho món ăn.

Tứ Xuyên được biết đến là nơi ẩm ướt, vì vậy mọi người ăn đồ cay để thoát khỏi cảm giác ẩm ướt trong cơ thể. Nhiều người nói rằng món ăn được tạo ra bởi một người phụ nữ tên Trần Ma Bà trong triều đại nhà Thanh (1644 - 1912). ‘Tofu’ trong tiếng Trung có nghĩa là ‘đậu phụ’, ghép với tên ‘Ma Bà’ (Mapo) vì vậy mà có tên gọi của món ăn - ‘Mapo tofu’. Công thức làm đậu phụ sốt cay Tứ Xuyên dưới đây là một phần của sê-ri Goldthread “Món ăn cơ bản của Trung Quốc'', hướng dẫn cách nấu các món ăn kinh điển-đơn giản của Trung Quốc, rất dễ làm.

Đậu hũ sốt cay Tứ Xuyên (Mapo tofu) là một trong những món ăn nổi tiếng mà bạn thường xuyên nghe đến mỗi khi nói về ẩm thực Trung Quốc. Bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau khi chế biến món đậu phụ Tứ Xuyên Đậu phụ - 1 khối

Dầu nấu ăn canola (hoặc thay bằng bất kỳ dầu nào bạn có) – 2 muỗng

Tép tỏi, băm – 4 muỗng

Gừng – nửa muỗng

Thịt lợn băm nhỏ - 300g

Ớt đỏ khô, băm nhỏ - 5 trái

Hạt tiêu Tứ Xuyên – 1 muỗng

Bột đậu tương lên men (Doubanjiang) – 3 muỗng

Muối – 1 ít

Đường – 1 muỗng

Nước tương (xì dầu) – 2 muỗng

Bột ngô – 1 muỗng

Nước – 3 muỗng

Hành lá, băm nhỏ Cách làm đậu phụ Tứ Xuyên Bước 1: Cắt đậu phụ thành hình khối nhỏ. Ảnh minh họa: Internet Bước 2: Làm nóng một nồi nước muối và cho các khối đậu phụ nhỏ vừa cắt vào. Đậy nắp. Lấy đậu phụ khi nước vừa sôi. Bước 3: Làm nóng dầu, xào tỏi, gừng băm và thịt lợn băm nhỏ. Bước 4: Thêm ớt khô cắt nhỏ và hạt tiêu. Bước 5: Nêm nếm với bột đậu tương lên men doubanjiang, muối, đường và nước tương. Bước 6: Cho đậu phụ vào, thêm một ít nước rồi đậy nắp, đun nhỏ lửa trong khoảng 10 phút. Bước 7: Làm đặc nước sốt với hỗn hợp bột ngô (1 muỗng) và nước (3 muỗng). Có thể thêm nhiều bột ngô nếu bạn thích nước sốt đặc hơn. Hoặc bạn có thể thêm nhiều nước nếu bạn thích nước sốt lỏng hơn. Bước 8: Cho một ít hành lá cắt nhỏ lên cùng và thưởng thức với cơm. Chúc bạn thành công với cách làm đậu phụ Tứ Xuyên này nhé! Theo SCMP

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