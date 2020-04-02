Mẹo trị mụn nội tiết bằng thuốc nam hiệu quả

Sự rối loạn của nội tiết trong cơ thể khiến cho tuyến dầu nhờn ở trên da bị kích thích, từ đó khiến cho hoạt động của tuyến nhờ mạnh mẽ hơn. Khi bã nhờn tích tụ nhiều trên da, nếu không vệ sinh sạch sẽ dễ dẫn đến bít lỗ chân lông, hình thành nên các nhân mụn. Những nhân mụn này nếu không xử lý đúng cách sẽ gây tình trạng viêm, khiến việc chữa trị khó khăn hơn. Ngoài ra, mụn nội tiết ở trán hay xuất hiện trên các vị trí khác trên cơ thể có thể là do:

Thông thường, hiện tượng bị rối loạn nội tiết tố sẽ xảy ra ở nhiều lứa tuổi nhưng phổ biến nhất là ở người đang bước vào giai đoạn tuổi dậy thì. Và ở giai đoạn này, nữ giới thường có nguy cơ bị mụn nhiều hơn nam. Theo ghi nhận từ Bộ Y tế, khoảng 50% nữ ở độ tuổi 20 – 29 sẽ bị mụn gây ra do ảnh hưởng của việc bị rối loạn nội tiết tố. Với nữ trong độ tuổi từ 40 – 49 tỷ lệ này sẽ giảm chỉ còn 25%. Khi gặp tình trạng này, người ta thường tìm đến những trị mụn nội tiết bằng thuốc nam tại nhà và mang lại hiệu quả khá tốt.

Các tuyến nhờn trên da mặt tập trung nhiều ở các vùng như miệng, cằm, xương hàm. Vì thế mà khi gặp chứng rối loạn nội tiết, các tuyến dầu nhờn cũng từ đó mà hoạt động mạnh mẽ hơn, hình thành nên các nhân mụn. Mụn mọc nhiều và tập trung chủ yếu ở vùng có nhiều tuyến nhờn.

Để có thể trị mụn nội tiết bằng thuốc nam hiệu quả, hãy xác định rõ liệu tình trạng mụn mà bạn đang gặp có phải là do sự rối loạn của nội tiết tố trong cơ thể gây ra hay không. Theo đó, chúng ta có thể nhận ra mụn do hormone gây ra qua những đặc điểm:

Các tuyến nhờn trên da mặt tập trung nhiều ở các vùng như miệng, cằm, xương hàm - Ảnh minh họa: Internet

Mụn xuất hiện một lần/tháng

Đây là điểm đặc trưng của mụn do nội tiết gây ra. Với nữ giới, chúng thường xuất hiện trước chu kỳ của kinh nguyệt là một tháng một lần. Khi bước vào giai đoạn mãn kinh, chính điều này cũng là nguyên nhân khiến cho phụ nữ gặp tình trạng mụn theo tháng và chúng sẽ thường mọc cùng vị trí.

Mụn nhiều dù qua tuổi dậy thì

Mụn nội tiết sẽ mọc nhiều khi cơ thể xuất hiện nhiều thay đổi. Khi ở độ tuổi từ 20 – 30, đây là tuổi sinh sản với nữ giới, cơ thể dễ bị rối loạn nội tiết, mụn nhiều ở mặt hoặc cơ thể.

Thường căng thẳng, stress

Căng thẳng, tâm lý bị ảnh hưởng xấu có thể khiến cho nội tiết tố trong cơ thể rối loạn, khiến cho các tuyến dầu nhờn hoạt động mạnh hơn và gây ra mụn trứng cá.

Căng thẳng, tâm lý bị ảnh hưởng xấu có thể khiến cho nội tiết tố - Ảnh minh họa: Internet

Mụn với những nốt bọc hoặc nang lớn

Mụn do rối loạn nội tiết thường sẽ ở dạng mụn bị sưng đỏ, mụn viêm, do đó các nốt mụn bọc và nang .là khá lớn. Chúng thường xu hướng sẽ mọc đi mọc lại cùng vị trí và dễ dàng tái phát lại sau thời gian chữa trị.

Mẹo trị mụn nội tiết bằng thuốc nam

Trị mụn nội tiết bằng thuốc nam là lựa chọn được khá nhiều người áp dụng nhằm loại bỏ các vấn đề về làn da mụn. Theo đó, với việc tận dụng những nguyên liệu quen thuộc trong tự nhiên, bạn có thể trị mụn nội tiết theo những cách sau:

Dùng rau diếp cá

Cách trị mụn này khá đơn giản, chỉ cần chuẩn bị một ít rau diếp cá, đem rửa sạch và ngâm cùng với nước muối trong 10 phút. Sau đó đem rau đi xay nhuyễn và vắt lấy nước cốt. Dùng loại nước ép này uống mỗi ngày tác dụng giải nhiệt, thanh lọc và giải độc cơ thể, giúp tiêu viêm, kháng khuẩn, giảm tiết dầu nhờn trên da. Duy trì phương pháp này trong 2 – 3 tuần sẽ thấy mụn giảm hẳn đi trông thấy.

Rau diếp cá giúp trị mụn nội tiết rất hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Uống nước từ bột sắn dây

Dùng bột sắn dây cũng là một trong những cách trị mụn nội tiết bằng thuốc nam khá phổ biến. Chỉ cần lấy khoảng 2 muỗng nhỏ bột sắn dây cùng 200ml nước đun sôi để nguội, thêm vào trong cốc chút đường hoặc ít nước chanh. Dùng loại nước thải độc này vào buổi sáng hoặc trưa, hạn chế dùng vào buổi tối. Nước từ sắn dây không chỉ giúp làm giảm mụn mà còn giúp da hồng hào, mịn màng hơn.

Nước rau má và mật ong

Để trị mụn nội tiết bằng thuốc nam, bạn dùng khoảng 200gram rau má tươi, 1 muỗng mật ong cùng 1,5 lít nước lọc. Đem rau má rửa sạch rồi ngâm cùng nước muối 5 phút để loại bụi bẩn. Sau đó xay nhuyễn cùng nước lọc, mật ong, lọc qua rây lấy phần nước và trữ trong bình thủy tinh. Dùng hỗn hợp nước rau má này uống mỗi ngày sẽ thấy mụn thuyên giảm.

Nước rau má và mật ong trị mụn - Ảnh minh họa: Internet

Phòng ngừa mụn do rối loạn nội tiết

Để mụn nội tiết không ảnh hưởng đến vẻ ngoài của bạn, hãy chủ động phòng ngừa mụn với một vài cách đơn giản:

Giữ cho da luôn sạch sẽ

Cần tẩy trang kỹ sau khi trang điểm hoặc khi ra ngoài về, nhất là trước khi ngủ nhằm tránh làm tắc lỗ chân lông do bụi bẩn còn sót lại trên da. Nên thoa kem chống nắng ra ngoài, che chắn da thật kỹ ra ngoài nắng. Thường xuyên thay drap trải giường và vỏ bọc gối, để tránh vi khuẩn lây sang da mặt, gây nên mụn.

Chú ý cách ăn uống

Để giữ da khỏe mạnh, hãy ăn nhiều trái cây, rau củ quả: bơ, bắp cải, dưa leo… Thêm vào đó, hãy cùng các loại trà thanh nhiệt để bỏ độc tố ra ngoài cơ thể, ngừa nguy cơ xuất hiện mụn. Các loại trà nên sử dụng: trà atiso, trà xanh, trà bồ công anh…

Để giữ da khỏe mạnh, hãy ăn nhiều trái cây, rau củ - Ảnh minh họa: Internet

Hạn chế căng thẳng

Hã cân bằng lịch trình làm việc, nghỉ ngơi phù hợp, tránh việc khiến cơ thể rơi vào căng thẳng, mệt mỏi sẽ dễ sinh mụn. Cố gắng sắp xếp đảm bảo giấc ngủ đủ 7 – 9 tiếng/ngày để lấy lại năng lượng, làn da căng bóng.

Trên đây là một vài thông tin về cách trị mụn nội tiết bằng thuốc nam cũng như nguyên nhân gây mụn mà bạn có thể tham khảo. Hi vọng sẽ giúp bạn khắc phục được tình trạng hiện tại cũng như xây dựng cho mình một chế độ nghỉ ngơi, sinh hoạt hợp lý để ngừa mụn xuất hiện do rối loạn nội tiết tố.