Độc lạ: Cách làm xôi tần ô phiên bản của xôi khúc, sức hấp dẫn không thể chối từ!

Món ngon mỗi ngày 19/03/2023 17:41

Xôi khúc từng là một trong những món ăn tuổi thơ của rất nhiều người, với hương vị thơm ngon từ phần nhân đến phần vỏ, ai trong chúng ta đều yêu thích. Ngoài ra, bạn hãy thử vào bếp với phiên bản xôi khúc - tần ô xem sao, không chỉ lạ mà còn rất ngon đó nhé.

Cách làm xôi tần ô phiên bản của xôi khúc

Nguyên liệu:

- 350g gạo nếp

- 240g bột nếp

- 5 ml dầu ăn

- 120gr rau tần ô

- 200ml nước ấm

- 1 chút xíu muối

- Phần nhân bánh:

- 250g thịt heo có chút mỡ

- 100g đậu xanh không vỏ

- 3 củ hành tím thái mỏng + 1 muỗng canh tỏi băm +2 muỗng canh phần trắng hành lá băm

- Gia vị: 1 muỗng canh nước mắm + 1 muỗng cà-phê đường + 1/2 muỗng cà phê bột nêm

Thực hiện:

Phần nhân:

Độc lạ: Cách làm xôi tần ô phiên bản của xôi khúc, sức hấp dẫn không thể chối từ! - Ảnh 1

Bước 1: Đậu xanh vo sạch, cho vào nồi cùng chút muối, đổ nước cao hơn mặt đậu khoảng gần 1 đốt tay. Bắt lên bếp nấu lửa vừa cho đến khi nước cạn thì đậu cũng vừa chín. Tắt bếp, để đậu sang 1 bên.

 

Độc lạ: Cách làm xôi tần ô phiên bản của xôi khúc, sức hấp dẫn không thể chối từ! - Ảnh 2
 

Thịt rửa sạch, thái nhỏ, bắt chảo lên bếp, cho vào khoảng 2 muỗng canh dầu, chờ dầu hơi nóng thì cho hết hành tím vào phi thơm trước, sau đó cho tỏi và phần trắng hành lá vào phi chung. Khi cả 2 hành và tỏi vàng đều thì cho thịt vào xào săn 8-10 phút) thì cho đậu xanh và gia vị vào, đảo đều tiếp tục xào thêm vài phút nữa, chờ mọi thứ quyện thành 1 khối hơi dẻo/nhão không dính nồi thì tắt bếp. Chờ nhân nguội thì vo viên tròn .

Phần nếp:

Độc lạ: Cách làm xôi tần ô phiên bản của xôi khúc, sức hấp dẫn không thể chối từ! - Ảnh 3

Bước 1: Gạo nếp cũng vo sạch ngâm qua đêm. Sau đó xả qua nước lạnh để ráo. rồi cho chút muối vào xóc đều.

Nấu 1 nồi nước, chờ nước sôi, cho nếp vào xửng hấp 10 phút (Lúc này nếp chưa chín, nhưng có độ kết dính cao sau khi áo viên bột tần ô). Tắt bếp, lấy khay nếp ra khỏi nồi xới đều, để qua 1 bên.

Độc lạ: Cách làm xôi tần ô phiên bản của xôi khúc, sức hấp dẫn không thể chối từ! - Ảnh 4
 

 

Độc lạ: Cách làm xôi tần ô phiên bản của xôi khúc, sức hấp dẫn không thể chối từ! - Ảnh 5
 

Phần bột:

Bước 1: Tần ô rửa sạch thái khúc cho vào máy xay sinh tố cùng với nước, xay nhuyễn. Lọc bỏ cái lấy nước.

Độc lạ: Cách làm xôi tần ô phiên bản của xôi khúc, sức hấp dẫn không thể chối từ! - Ảnh 6
 

 

Bây giờ cho bột nếp vào âu trộn cùng muối, sau đó cho nước tần ô + dầu vào nhồi 1 lúc để bột quyện thành 1 khối dẻo-mịn.

Độc lạ: Cách làm xôi tần ô phiên bản của xôi khúc, sức hấp dẫn không thể chối từ! - Ảnh 7
 

 

Độc lạ: Cách làm xôi tần ô phiên bản của xôi khúc, sức hấp dẫn không thể chối từ! - Ảnh 8
 

Lấy 1 ít bột vo viên tròn rồi đè hơi dẹp, cho viên nhân vào , túm mí vo tròn. Sau đó cho viên bột vào khay nếp áo đều 1 lớp nếp bên ngoài. Rồi để viên bánh vào khay có 1 lớp mỏng gạo nếp phía dưới.

Độc lạ: Cách làm xôi tần ô phiên bản của xôi khúc, sức hấp dẫn không thể chối từ! - Ảnh 9
 

 

Độc lạ: Cách làm xôi tần ô phiên bản của xôi khúc, sức hấp dẫn không thể chối từ! - Ảnh 10

Bước 2: Nấu lại nồi nước sôi lúc trước, cho khay bánh vào hấp 25 phút là bánh chín thơm, tắt bếp.

Độc lạ: Cách làm xôi tần ô phiên bản của xôi khúc, sức hấp dẫn không thể chối từ! - Ảnh 11

Trình bày: Xôi tần ô cho ra dĩa, rắc ít hành phi lên viên bánh là có thể tự tin mời mọi người thưởng thức.

Chúc các bạn thành công.

Công thức món ăn: Lam Anh Dao

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