Cả căn bếp thơm nức với món mắm chưng thịt ba chỉ, mẹ đảm trổ tài vào bếp ngon mê ly

Món ngon mỗi ngày 19/03/2023 08:09

Mắm chưng là một trong những món ăn ngon, đưa cơm, đã trở nên quen thuộc trong ẩm thực Việt Nam. Với cách làm sau đây, cả gia đình có được bữa ăn vô cùng hấp dẫn.

Sự độc đáo của ẩm thực mắm chưng

Có thể nhiều chị em đã không ít lần thưởng thức món ăn đặc trưng của vùng đất Nam Bộ này, cũng có thể nhiều chị em chưa từng ăn qua, nhưng, một khi đã ‘nghiện’, món ăn sẽ trở nên thú vị hơn bất cứ một loại thức ăn nào. Theo Báo Người Lao Động, mắm vốn dĩ là món đặc trưng của vùng quê Nam Bộ nói chung, Cà Mau nói riêng, nên không quá ngạc nhiên khi mắm lóc Thới Bình, U Minh, mắm sặt U Minh, Trần Văn Thời có tiếng đến mức không chỉ được xem là món ăn thường nhật của người dân thôn quê, mà nó đã trở thành một thương hiệu của ẩm thực Cà Mau.

Mắm chưng ngon là sự kết hợp giữa người làm mắm cộng với tài chế biến của "đầu bếp". Có hai loại: Mắm chưng thịt ba rọi và nắm chưng hột vịt. Nếu chưng với thịt thì nên chọn mắm cá lóc đồng, còn chưng hột vịt thì nên chọn mắm cá sặt, bởi loại mắm này có mùi thơm rất đặc biệt.

Món mắm chưng sẽ ngon hơn khi ăn với cơm trắng, kèm gừng non, ngò om, khóm, chuối chát, khế, cà… Dưới đây, là một trong những công thức làm mắm chưng ngon, chị em có thể vào bếp trổ tài ngay nhé:

Cách làm mắm chưng thơm ngon, hấp dẫn

Nguyên liệu:

- 500 gr thịt ba chỉ

- 300 gr mắm cá sặc hay mắm cá linh

- 5 lòng đỏ trứng muối

- 1/2 chén miến đã ngâm mềm

- 5 trứng gà

- 2 nhánh hành lá + 2 trái ớt sừng (thích cay thì dùng ớt cay)

- 1 củ nhỏ hành tây + 1 củ hành tím

- 2 tép tỏi

- Gia vị: 2 muỗng canh đường +1 muỗng cà phê bột tiêu +1/2 muỗng cà phê bột nêm

Thực hiện:

Cả căn bếp thơm nức với món mắm chưng thịt ba chỉ, mẹ đảm trổ tài vào bếp ngon mê ly - Ảnh 1
 

 

Cả căn bếp thơm nức với món mắm chưng thịt ba chỉ, mẹ đảm trổ tài vào bếp ngon mê ly - Ảnh 2

Bước 1: Hành lá thái nhỏ. Tỏi , ớt và hành tím băm nhỏ. Hành tây thái hạt lựu nhỏ. Lòng lò trứng vịt muối thái làm tư (4). Miến cắt khúc ngắn.

Cả căn bếp thơm nức với món mắm chưng thịt ba chỉ, mẹ đảm trổ tài vào bếp ngon mê ly - Ảnh 3

Bước 2: Mắm bỏ nước, băm nhuyễn. Thịt heo rửa sạch, lóc bỏ da, thái miếng mỏng trước khi băm nhuyễn.

Cả căn bếp thơm nức với món mắm chưng thịt ba chỉ, mẹ đảm trổ tài vào bếp ngon mê ly - Ảnh 4
 

 

Cả căn bếp thơm nức với món mắm chưng thịt ba chỉ, mẹ đảm trổ tài vào bếp ngon mê ly - Ảnh 5

Bước 3: Bắt chảo không dính lên bếp. Cho vào 1 chút dầu, chờ dầu hơi nóng cho hành tím + tỏi + hành tây và ớt vào xào thơm, sau đó cho mắm băm vào xào khoảmg 7-8 phút trước khi tắt bếp.

Ghi chú: Chúng ta xào mắm trước sẽ giúp món mắm chưng của các bạn thơm hơn nhé.

Cả căn bếp thơm nức với món mắm chưng thịt ba chỉ, mẹ đảm trổ tài vào bếp ngon mê ly - Ảnh 6
 

 

Cả căn bếp thơm nức với món mắm chưng thịt ba chỉ, mẹ đảm trổ tài vào bếp ngon mê ly - Ảnh 7
 

Bây giờ cho tất cả các nguyên liệu ở bước 1 + thịt + gia vị và 1/2 lòng đỏ trứng muối + 4 lòng trắng+ 2 lòng đỏ trứng gà ( 2lòng đò còn lại để riêng chút nữa sẽ tráng mặt tô mắm chưng) vào âu trộn đều, sau đó cho mắm xào ở phía trên vào trộn đều, trước khi đổ ra khay hoặc tô để hấp.

Cả căn bếp thơm nức với món mắm chưng thịt ba chỉ, mẹ đảm trổ tài vào bếp ngon mê ly - Ảnh 8
Cả căn bếp thơm nức với món mắm chưng thịt ba chỉ, mẹ đảm trổ tài vào bếp ngon mê ly - Ảnh 9

Bước 4: Nấu nồi nước sôi, cho tô mắm vào xửng hấy 30 phút. Sau đó đổ 1 lớp lòng đỏ đã đánh tan và cho ít lòng đỏ trứng muối lêm mặt, hấp tiếp 10 phút nữa là mắm chín. Tắt bếp, lấy tô mắm ra.

Cả căn bếp thơm nức với món mắm chưng thịt ba chỉ, mẹ đảm trổ tài vào bếp ngon mê ly - Ảnh 10
 

 

Cả căn bếp thơm nức với món mắm chưng thịt ba chỉ, mẹ đảm trổ tài vào bếp ngon mê ly - Ảnh 11
 

 

Cả căn bếp thơm nức với món mắm chưng thịt ba chỉ, mẹ đảm trổ tài vào bếp ngon mê ly - Ảnh 12

Trình bày: Mắm chưng cho ra bàn, rắc thêm ít hành lá thái nhỏ. Món này ăn cùn cơm nóng có ít dưa leo rất ngon.

Chúc các bạn thành công.

Công thức nấu ăn: Lam Anh Dao

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