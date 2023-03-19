Học cách làm chả ức gà giảm cân giữ dáng, ai ăn rồi cũng phải mê

Món ngon mỗi ngày 19/03/2023 07:43

Với những nguyên liệu đơn giản này, bạn có thể làm món chả ức gà ngon mê ly, lại thích hợp cho hội chị em healthy thích ăn sạch, giữ dáng.

Ức gà là một trong những nguyên liệu quen thuộc của hội chị em giảm cân. Có rất nhiều cách chế biến ức gà để trở thành một trong những món ăn mang hương vị cuốn hút. Chả trứng gà là một trong số đó, hãy vào bếp thực hiện cách làm chả ức gà sau nhé:

Nguyên Liệu

- Ức gà: 700gr

- Cà rốt : 1 củ nhỏ

- Mộc nhĩ : 100gr (đã ngâm và làm sạch)

- Hành lá

- Nấm hương khô tươi tuỳ chọn

- Dầu hào 1 thìa ăn cơm, hạt nêm 1/2 thìa ăn cơm, mì chính 1/2 thìa cafe, dầu oliu 3 thìa ăn cơm (gia vị có thể điều chỉnh theo khẩu vị).

- Hạt tiêu, mè trắng (có hoặc không)

- Lá chuối xanh để lót chống dính.

Học cách làm chả ức gà giảm cân giữ dáng, ai ăn rồi cũng phải mê - Ảnh 1

Cách Làm

Xay nhuyễn các loại nguyên liệu (trừ hành lá). Trộn hết vào nhau kèm các loại gia vị nêu trên.

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Học cách làm chả ức gà giảm cân giữ dáng, ai ăn rồi cũng phải mê - Ảnh 3
 

 

Học cách làm chả ức gà giảm cân giữ dáng, ai ăn rồi cũng phải mê - Ảnh 4
 

 

Học cách làm chả ức gà giảm cân giữ dáng, ai ăn rồi cũng phải mê - Ảnh 5
 

Bọc kín cho vào tủ đá 1 tiếng.

Lấy từ tủ đá ra thái nhỏ hành cho vào. Viên theo hình dạng tuỳ sở thích nhớ quết dầu oliu lên bề mặt chả để không bị dính khi trồng lên nhau.

Học cách làm chả ức gà giảm cân giữ dáng, ai ăn rồi cũng phải mê - Ảnh 6

Nước sôi cho lên hấp 5p. Kiểm tra miếng chả lên màu trắng đều là được. Tránh để lâu sẽ bị khô

Ai thích chiên thì chiên với chút dầu ăn nhé.

Học cách làm chả ức gà giảm cân giữ dáng, ai ăn rồi cũng phải mê - Ảnh 7

Bằng cách này cho thêm chút thịt mỡ vào xay cùng cho con và người muốn tăng cân cũng rất tuyệt.

Nguồn và ảnh: Trang Lê

*Bật mí thêm với các bạn, một số lợi ích tuyệt vời khi ăn ức gà: Theo Báo giadinh.suckhoedoisong, trong các bộ phận của một con gà thì phần ức gà (hay lườn gà) được đánh giá mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng nhất và cũng là món đứng đầu trong danh sách thực phẩm giúp giảm cân. Theo Bộ nông nghiệp Hoa Kỳ Mỹ (USDA), giá trị dinh dưỡng của phần ức gà có thể dao động tùy thuộc vào trọng lượng và cách gà được nuôi (nuôi thả tự nhiên hay nuôi công nghiệp). Nhưng theo thông số chung, trong 110 gram ức gà không da, không xương chứa: 110 calo, 26 gram protein, 1 gam chất béo, 75 ml cholesterol, 85 ml natri, 0 gram đường, 0 gram chất xơ.

Do là thực phẩm giàu calo, ít chất béo nên rất thích hợp cho người thừa cân và muốn giảm cân. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trung bình 1 bữa ăn bạn có thể ăn 150-200g ức gà. Đối với người vận động ở cường độ cao và tiêu hóa tốt có thể ăn tăng thêm từ 300-400g.

Cũng theo Báo Thanh Niên, ức gà có những tác dụng cụ thể như sau:

Duy trì khối cơ bắp

Ức gà rất ngon và là sản phẩm thịt tốt nhất để cải thiện khối lượng cơ bắp. Protein trong sản phẩm gia cầm này giúp xây dựng và duy trì khối cơ bắp và cải thiện sức mạnh.

Thúc đẩy giảm cân

Ức gà là một nguồn protein tuyệt vời và cực kỳ ít calorie. Theo Cơ sở dữ liệu dinh dưỡng quốc gia của Bộ Nông nghiệp Mỹ, 3 ounce (khoảng 85 g) ức gà nấu chín chỉ chứa khoảng 130 calorie, theo Bold Sky.

Thúc đẩy giấc ngủ khỏe mạnh

Thực phẩm tuyệt vời này chứa một loại a xít amin thiết yếu cần thiết cho cơ thể để ổn định tâm trạng, giảm căng thẳng và lo lắng. Nó làm tăng nồng độ carnosine và anserine trong não giúp điều trị các vấn đề về khả năng tập trung.

Tạo lập các tế bào hồng cầu

Tất cả các sản phẩm thịt đều giàu vitamin B12 vốn rất cần thiết cho việc sản xuất các tế bào hồng cầu và tạo ra các dây thần kinh trong cơ thể chúng ta. Ức gà là một nguồn đáng kể vitamin này và việc ăn ức gà giúp ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh như thiếu máu và bệnh Crohn, theo Bold Sky.

Giảm căng thẳng ô xy hóa

Sản phẩm gia cầm này có chứa selenium, là một loại chất chống ô xy hóa giúp giảm căng thẳng ô xy hóa trong cơ thể. Các chất chống ô xy hóa là những hợp chất giúp ngăn ngừa các bệnh như ung thư, tiểu đường, đột quỵ, hen suyễn, Alzheimer và nhiều bệnh khác, theo Bold Sky.

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