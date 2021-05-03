Học nhanh cách làm bánh mỳ cuộn 5 phút mỗi sáng, được lòng con yêu

Buổi sáng luôn là thời điểm các mẹ bận rộn. Để giúp tiết kiệm thời gian cho mẹ cũng như đảm bảo bữa sáng cho các thành viên trong gia đình, hãy cùng biến tấu món bánh mì thường ngày trở nên lạ mắt, ngon miệng và nhanh chóng nhé.

Công thức được bạn Nguyen Tracy - một thành viên tích cực của trang thông tin yêu thích nấu ăn nổi tiếng trên facebook chia sẻ. Món bánh mì cuộn có cách làm đơn giản, thơm ngon mà lại rất được lòng các con. Thích hợp cho các buổi party, hay làm cho bữa sáng. Bánh mì cuộn là món ăn bắt mắt và dễ làm - Ảnh: Nguyen Tracy NGUYÊN LIỆU LÀM BÁNH MÌ CUỘN: - Trứng chiên - Xúc xích - Dưa chuột - Cà rốt - Chà bông - Bánh mỳ lát - Sốt mayonaise - 1 miếng rong biển cắt nhỏ CÁCH LÀM: Bước 1: Thái nhỏ trứng, xúc xích, cà rốt, dưa chuột - Xúc xích rán bằng lửa nhỏ, không cần chín kỹ Nguyên liệu chuẩn bị đơn giản - Ảnh: Nguyen Tracy Bước 2: Dùng cây cán cán mỏng bánh. Không có cây cán có thể dùng chai thủy tinh. Bước 3: Phết mayonaise lên trên bánh Bước 4: Cho các nguyên liệu vào để cuộn lại với nhau Bước 5: Cuộn chặt tay Bước 6: Dùng dao cắt viền bánh rồi cắt bánh làm đôi.

Lấy ít mayonaise phếch vào rong biển rồi buộc lại bánh mì cho chặt. Và chúng ta đã có thành phẩm là những khúc bánh mì thơm ngon, lạ mắt. Các bé nhỏ sẽ rất thích món ăn này vì vừa đẹp vừa dễ ăn, mà bé lại dễ cầm nắm. Những ‘tip’ đi chợ tiết kiệm mà vẫn đủ dinh dưỡng trong mùa Covid-19 Để đảm bảo cuộc sống đầy đủ trong đại dịch Covid–19 là điều rất khó. Các chị em nội trợ nên tham khảo những cách sau để đi chợ tiết kiệm chi phí mà vẫn đủ dinh dưỡng trong mùa dịch cho cả nhà. https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoc-nhanh-cach-lam-banh-my-cuon-5-phut-moi-sang-duoc-long-con-yeu-403530.html Theo Hồng Duyên (TH) | Phụ Nữ Sức Khỏe Link bài gốc Copy link https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoc-nhanh-cach-lam-banh-my-cuon-5-phut-moi-sang-duoc-long-con-yeu-403530.html