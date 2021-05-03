Học nhanh cách làm bánh mỳ cuộn 5 phút mỗi sáng, được lòng con yêu

Buổi sáng luôn là thời điểm các mẹ bận rộn. Để giúp tiết kiệm thời gian cho mẹ cũng như đảm bảo bữa sáng cho các thành viên trong gia đình, hãy cùng biến tấu món bánh mì thường ngày trở nên lạ mắt, ngon miệng và nhanh chóng nhé.
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Công thức được bạn Nguyen Tracy - một thành viên tích cực của trang thông tin yêu thích nấu ăn nổi tiếng trên facebook chia sẻ. Món bánh mì cuộn có cách làm đơn giản, thơm ngon mà lại rất được lòng các con. Thích hợp cho các buổi party, hay làm cho bữa sáng.
NGUYÊN LIỆU LÀM BÁNH MÌ CUỘN:
- Trứng chiên
- Xúc xích
- Dưa chuột
- Cà rốt
- Chà bông
- Bánh mỳ lát
- Sốt mayonaise
- 1 miếng rong biển cắt nhỏ
CÁCH LÀM:
Bước 1: Thái nhỏ trứng, xúc xích, cà rốt, dưa chuột
- Xúc xích rán bằng lửa nhỏ, không cần chín kỹ
Bước 2: Dùng cây cán cán mỏng bánh. Không có cây cán có thể dùng chai thủy tinh.
Bước 3: Phết mayonaise lên trên bánh
Bước 4: Cho các nguyên liệu vào để cuộn lại với nhau
Bước 5: Cuộn chặt tay
Bước 6: Dùng dao cắt viền bánh rồi cắt bánh làm đôi.
Lấy ít mayonaise phếch vào rong biển rồi buộc lại bánh mì cho chặt.
Và chúng ta đã có thành phẩm là những khúc bánh mì thơm ngon, lạ mắt. Các bé nhỏ sẽ rất thích món ăn này vì vừa đẹp vừa dễ ăn, mà bé lại dễ cầm nắm.