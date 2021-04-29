Cách làm 'mơ muối lá tía tô' kiểu Nhật siêu dễ, trị ho cực đỉnh

Mới đây, trên một group về ẩm thực, tài khoản Facebook “Hoàng Trang” đã chia sẻ rất chi tiết cách làm mơ muối lá tía tô được các chị em quan tâm rất nhiều.

Mơ là một loại trái cây rất chua (cực âm) được phối hợp với muối biển, là vị cực dương. Vì thế, hai vị ở hai thái cực hấp dẫn lẫn nhau. Sự kết hợp hai vị này đã đem lại kết quả quân bình kỳ diệu.