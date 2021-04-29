Cách làm 'mơ muối lá tía tô' kiểu Nhật siêu dễ, trị ho cực đỉnh

Món ngon mỗi ngày 29/04/2021 06:03

Mơ muối lá tía tô được coi là “thuốc của người bình dân” và là món đặc trưng của Nhật Bản. Mỗi gia đình nên thủ sẵn một lọ trong nhà để trị bệnh.

Mới đây, trên một group về ẩm thực, tài khoản Facebook “Hoàng Trang” đã chia sẻ rất chi tiết cách làm mơ muối lá tía tô được các chị em quan tâm rất nhiều.

Mơ là một loại trái cây rất chua (cực âm) được phối hợp với muối biển, là vị cực dương. Vì thế, hai vị ở hai thái cực hấp dẫn lẫn nhau. Sự kết hợp hai vị này đã đem lại kết quả quân bình kỳ diệu.

Riêng các chất chiết xuất từ tía tô có hiệu quả tích cực trong việc kháng viêm, dị ứng nhất là giải cảm, ho hen suyễn...

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Nước mơ muối lá tía tô có màu vàng như mật ong rất đẹp mắt - Ảnh: FBNV

Nguyên liệu để làm đồ uống này khá đơn giản, các chị em có thể dễ dàng mua tại chợ hoặc siêu thị.

Nguyên liệu:

1kg mơ (chọn quả cứng cáp, không bị dập).

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Lựa chọn quả mơ đẹp, không bị sâu hay dập - Ảnh: FBNV

100gr muối thô (muối tỷ lệ 10-15% so với mơ).

200-300gr lá tía tô (chỉ tính lá không tính cọng).

Hũ thủy tinh.

Rượu.

Cách làm:

 Giai đoạn 1: Xử lý mơ.

  • Mơ ngâm nước muối rồi rửa sạch để ráo nước hoàn toàn, lấy cuống mơ ra, sau đó nhúng qua rượu khử khuẩn.

    Cách làm 'mơ muối lá tía tô' kiểu Nhật siêu dễ, trị ho cực đỉnh - Ảnh 3
    Mơ được rửa sạch và để ráo nước - Ảnh: FBNV
  • Hũ thủy tinh rửa sạch tráng qua nước sôi để ráo. Sau khi hũ khô thì dùng rượu lau sạch lòng hũ lẫn nắp đậy.
  • Sau đó, cứ xếp 1 lớp mơ 1 lớp muối đến hết. Đặt vật nặng lên trên để trong mát 1 tuần.

 Giai đoạn 2: Xử lý lá tía tô.

  • Chờ đúng 1 tuần sau các chị em mới nên làm lá tía tô. Lá tía tô ngắt lấy lá, bỏ cọng, đem ngâm nước muối rửa sạch, để cho khô ráo hoàn toàn.

    Cách làm 'mơ muối lá tía tô' kiểu Nhật siêu dễ, trị ho cực đỉnh - Ảnh 4
    Lá tía tô được ngâm trong nước muối trước khi rửa - Ảnh: FBNV
  • Lấy 1 nhúm muối vò với lá tía tô, vò cho ra hết nước. Vắt lá tía tô cho sạch nước, sau đó đổ bỏ nước này.

    Cách làm 'mơ muối lá tía tô' kiểu Nhật siêu dễ, trị ho cực đỉnh - Ảnh 5
    Lá tía tô được vắt sạch nước, chỉ giữ lại xác lá - Ảnh: FBNV
  • Lúc này, hũ mơ đã tan hết muối tiết ra nước mơ. Chắt nước mơ ra trộn đều với phần xác lá tía tô vừa làm, sau đó rải phần lá này lên trên lớp mơ và ngâm.
Cách làm 'mơ muối lá tía tô' kiểu Nhật siêu dễ, trị ho cực đỉnh - Ảnh 6
Trộn đều nước mơ và bã lá tía tô - Ảnh: FBNV
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Phủ hỗn hợp vừa trộn ở trên lên bề mặt của mơ - Ảnh: FBNV

Giai đoạn 3: Phơi mơ và bảo quản.

  • Thời gian ngâm từ 3 tháng đến 1 năm, ngâm càng lâu, mơ muối càng có giá trị, nhất là mơ ngâm 3-5 năm.
Cách làm 'mơ muối lá tía tô' kiểu Nhật siêu dễ, trị ho cực đỉnh - Ảnh 8
Mơ càng ngâm lâu màu càng đẹp và có giá trị - Ảnh: FBNV
  • Sau thời gian ngâm các chị em sẽ đem phơi nắng trong 3 ngày để quả mơ héo, có thể phơi lâu hơn để bảo quản được lâu. Nên dùng mẹt tre trải giấy nến để phơi mơ, khi phơi thường xuyên trở mặt mơ để khô đều.
    Cách làm 'mơ muối lá tía tô' kiểu Nhật siêu dễ, trị ho cực đỉnh - Ảnh 9
    Mơ càng ngâm lâu màu càng đẹp và có giá trị - Ảnh: FBNV
  • Thành phẩm thu được sẽ có: Dấm mơ, mơ muối và lá tía tô muối. Chúng ta bảo quản trong bình thủy tinh hoặc bình gốm dùng dần. 

  • Như vậy là nước mơ muối lá tía tô đã hoàn thành. Đây là thức uống đơn giản nhưng có rất nhiều tác dụng, giúp ngừa ốm đau, phục hồi sức khỏe trong thời gian ngắn. Hi vọng các chị em có thể thực hiện để có một hũ mơ trong nhà nhé.

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