Cuối tuần vào bếp làm bánh canh ghẹ thơm ngon ngọt nước - Topping ngập tràn, ăn siêu đã

4 con ghẹ

200gr tôm tươi

4 khoanh chân giò

500gr xương ống

200gr nấm rơm

Trứng cút

1kg bánh canh bột gạo

2 cái bánh quẩy

15 củ hành tím, tỏi

Hành lá, ngò rí, chanh, ớt, bột năng, màu gạch tôm

Gia vị: muối, đường, bột ngọt, tiêu, nước mắm, dầu ăn

Cách làm:



- Rửa sạch giò heo, xương ống với muối. Bắt nồi nước sôi. Cho xương giò vào nấu đến khi nước sôi lại thì tắt bếp. Vớt ra đổ nước đó đi. Rửa sạch rồi cho xương giò vào 1 nồi nước lạnh. Nước vừa xấp mặt giò. Thêm vào 1-2 củ hành tím đập dập và 1 muỗng cafe muối. Hầm lửa nhỏ đến khi giò mềm. Thường xuyên vớt bọt cho nước trong và ngọt.

- Giò mềm vừa đủ, vớt ra để ráo