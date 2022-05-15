Cuối tuần vào bếp làm bánh canh ghẹ thơm ngon ngọt nước - Topping ngập tràn, ăn siêu đã

Món ngon mỗi ngày 15/05/2022 15:30

Bánh canh ghẹ ngọt thịt, nước dùng đậm đà. Hòa quyện, giò mềm thơm béo

BÁNH CANH GHẸ

Cuối tuần vào bếp làm bánh canh ghẹ thơm ngon ngọt nước - Topping ngập tràn, ăn siêu đã - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 4 con ghẹ 
  • 200gr tôm tươi
  • 4 khoanh chân giò
  • 500gr xương ống
  • 200gr nấm rơm
  • Trứng cút 
  • 1kg bánh canh bột gạo
  • 2 cái bánh quẩy
  • 15 củ hành tím, tỏi
  • Hành lá, ngò rí, chanh, ớt, bột năng, màu gạch tôm
  • Gia vị: muối, đường, bột ngọt, tiêu, nước mắm, dầu ăn

Cách làm:

- Rửa sạch giò heo, xương ống với muối. Bắt nồi nước sôi. Cho xương giò vào nấu đến khi nước sôi lại thì tắt bếp. Vớt ra đổ nước đó đi. Rửa sạch rồi cho xương giò vào 1 nồi nước lạnh. Nước vừa xấp mặt giò. Thêm vào 1-2 củ hành tím đập dập và 1 muỗng cafe muối. Hầm lửa nhỏ đến khi giò mềm. Thường xuyên vớt bọt cho nước trong và ngọt. 

- Giò mềm vừa đủ, vớt ra để ráo

- Tôm, ghẹ luộc chín. Tôm lột vỏ.

- Ghẹ có thể để nguyên/ rỉa lấy thịt.

- Nước luộc tôm ghẹ và vỏ tôm tiếp tục cho vào nồi nước dùng hầm tiếp.

- Trứng cút luộc chín, bóc vỏ.

- Đập dập rồi băm nhuyễn 1 củ hành tím và 1 tép tỏi.

- Phi thơm tỏi băm, hành tím thái lát, cho ra chén

- Dầu nóng cho hành tỏi băm, phi thơm. Cho thịt ghẹ vào xào. Nêm 1 ít muối, đường, bột ngọt, tiêu. Đến khi thịt ghẹ săn thì tắt bếp bỏ ra dĩa.

 

Cuối tuần vào bếp làm bánh canh ghẹ thơm ngon ngọt nước - Topping ngập tràn, ăn siêu đã - Ảnh 2

 

- Vớt bỏ toàn bộ vỏ tôm và xương ống ra. Thêm nước cho đủ khoảng 3 lít nước. Nêm gia vị sao cho vừa ăn. Thêm màu gạch tôm để có màu giống vỏ tôm.

- Khuấy 1 muỗng canh bột năng với nước lạnh. Sau đó cho vào nồi nước dùng. Đổ từ từ và khuấy đều tay để tránh bị vón cục. Thêm nấm rơm. Nấu đến khi sôi thì tắt bếp.

- Hành ngò cắt nhuyễn. Ớt cắt lát. Chanh cắt miếng vừa ăn.

 

Cuối tuần vào bếp làm bánh canh ghẹ thơm ngon ngọt nước - Topping ngập tràn, ăn siêu đã - Ảnh 3

 

- Bắt 1 nồi nước lèo nhỏ. Cho bánh canh vào nấu chín. Vớt bánh canh ra tô. Xếp lên đó thịt ghẹ xào/ ghẹ nguyên con, tôm, thịt thái lát/ giò heo, trứng cút, hành ngò thái nhuyễn, hành phi. Chan nước dùng, rắc 1 ít tiêu lên mặt.

- Dùng kèm với bánh quẩy. Thêm chanh, ớt, nước mắm tùy thích.

 

Cuối tuần vào bếp làm bánh canh ghẹ thơm ngon ngọt nước - Topping ngập tràn, ăn siêu đã - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công! 

  

Nguồn: Fb Phuong Linh Pham

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