Cách làm món khô cá lóc giòn chấm mắm me cực kỳ thơm ngon, đảm bảo vệ sinh cho bữa ăn của gia đình

Món ngon mỗi ngày 21/06/2023 05:00

Cùng 'đổi gió' cho thực đơn hàng ngày của gia đình bằng món khô cá lóc giòn thơm ngon nhé.

Giữa thời tiết oi bức của mùa hè này thì món cá khô giòn chấm mắm me là một lựa chọn tuyệt hảo trong bữa ăn của gia đình. Tuy nhiên, trên thị trường có không ít những sản phẩm cá khô trôi nổi, không rõ nguồn gốc, thậm chí dùng hóa chất để tẩm cá khiến nhiều người không khỏi lo ngại.

Cách làm món khô cá lóc giòn chấm mắm me cực kỳ thơm ngon, đảm bảo vệ sinh cho bữa ăn của gia đình - Ảnh 1
Thực đơn đổi vị cho gia đình không thể thiếu món khô cá lóc giòn chấm mắm me - Ảnh: FB Thu Trang Nguyễn

Sau đây là công thức làm cá lóc khô giòn vừa ngon, vừa đảm vảo vệ sinh, an toàn cho sức khỏe.

1. Sơ chế và làm sạch cá

Cách làm món khô cá lóc giòn chấm mắm me cực kỳ thơm ngon, đảm bảo vệ sinh cho bữa ăn của gia đình - Ảnh 2
Loại bỏ hết phần vảy, xương của cá lóc - Ảnh: FB Thu Trang Nguyễn

- Cá mua về đánh sạch vảy, bỏ đầu bỏ đuôi.

- Mổ rạch sống lưng, nạo sạch sẽ phần nhầy, mỡ trong bụng cá.

- Cắt sạch khúc xương sống trồi lên và vây cá.

- Rọc 5 đường thẳng trên mình cá để sau này tẩm ướp dễ thấm gia vị, vừa đẹp mắt vừa dễ chế biến.

- Cho cá vào chậu nước, thêm vài quả chanh hoặc dấm cùng muối hột. Dùng bàn chải chà sạch trước sau cho hết nhầy và mùi tanh của cá.

- Xả sạch cá thêm vài lần nước rồi cho lên rổ để ráo nước.

2. Ướp muối 

- Cho cá đã sơ chế ướp với 45gr muối hột.

- Ướp trong ngăn mát tủ lạnh 3h.

- Ướp xong xả lại cá 3-4 lần với nước cho đỡ mặn

- Để ra rổ chờ ráo nước trước khi tẩm ướp gia vị.

3. Tẩm gia vị (Công thức cho 1kg cá)

Cách làm món khô cá lóc giòn chấm mắm me cực kỳ thơm ngon, đảm bảo vệ sinh cho bữa ăn của gia đình - Ảnh 3
Tùy khẩu vị của gia đình mà có thể gia giảm gia vị cho phù hợp - Ảnh: FB Thu Trang Nguyễn

- 25gr Muối

- 10gr Nước mắm

- 20gr Mì chính

- 1gr Bột tỏi

- 1gr Bột hành

- 15gr Đường

- 10gr Dầu màu điều

- Thêm ớt, tiêu, sả tùy khẩu vị

Trộn đều gia vị với cá, xếp từng lớp cá ngay ngắn vào hộp bảo quản trong tủ đá hoặc thùng đá giữ nhiệt.

4. Phơi/sấy và bảo quản cá

Cách làm món khô cá lóc giòn chấm mắm me cực kỳ thơm ngon, đảm bảo vệ sinh cho bữa ăn của gia đình - Ảnh 4
Tùy vào độ khô mong muốn mà điều chỉnh thời gian sấy sao cho phù hợp - Ảnh: FB Thu Trang Nguyễn

- Cá sau khi ướp có thể sấy hoặc phơi nắng tuỳ điều kiện. Tuy nhiên, phơi nắng sẽ đạt được chất lượng cá tốt nhất.

- Bắc giàn cao phơi 3-4 nắng là cá khô chắc có thể chế biến ngay. Tuỳ độ khô mong muốn mà phơi 3-4-5 nắng.

- Đối với sấy, để cá ở nhiệt 100 độ C trong 5 tiếng. Điều chỉnh thời gian sao cho phù hợp với độ khô mong muốn.

- Cá khô thành phẩm có thể dùng chiên giòn chấm mắm me, sốt cà chua, kho mặn… 

- Cá chưa dùng tới thì nên cho vào túi hút chân không, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh 1 tháng, lâu hơn khi bảo quản trong tủ đá.

Chúc bạn thành công!

Công thức làm món kimbap đơn giản, dễ làm, bạn đã biết chưa?

Công thức làm món kimbap đơn giản, dễ làm, bạn đã biết chưa?

Kimbap là món ăn truyền thống của Hàn Quốc được làm từ cơm trộn với rau củ và thịt hoặc cá, cuộn chặt trong một tấm rong biển và được cắt thành từng miếng nhỏ.

Xem thêm
Từ khóa:   khô cá lóc giòn cách làm khô cá lóc món khô cá lóc chấm mắm me

TIN MỚI NHẤT

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 30 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 30 phút trước
Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Tâm sự Eva 1 giờ 0 phút trước
Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 1 giờ 30 phút trước
Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Tâm sự Eva 2 giờ 0 phút trước
Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Tâm sự 2 giờ 26 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ