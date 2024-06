Trong phong thủy thùng đựng gạo là vị trí vô cùng quan trọng. Bởi bếp là nơi tụ tài là dương trạch tam yếu, mà trong bếp thì thùng gạo lại là vị trí quan trọng nhất. Thùng gạo thể hiện cho sự giàu có của một gia đình. Gạo cũng là lương thực quan trọng hàng đầu trong nên kinh tế. Thùng gạo thể hiện tài vận giàu có, ngân khố của một gia đình. Do đó thùng gạo phải hợp phong thủy. Song song với đó, đồ chứa gạo và vị trí đặt thùng chứa gạo cũng có ý nghĩa lớn theo phong thủy.

Thùng gạo trong mỗi gia đình theo phong thủy thuộc hành Thổ. Do đó gạo dừng trong thùng gốm sứ là hợp phong thủy nhất bởi sành, gốm, sứ là Thổ. Do đó đựng gạo trong thùng bình, hũ bằng gốm, sứ, sành là tạo ra điều tốt lành, sinh thêm tài lộc, thể hiện cuộc sống hưng thịnh, tốt lành không bị xung khắc. Thổ gạo và thổ gốm sành sứ tạo cho thổ khí thêm tốt lành, nên bếp càng ổn định lâu dài, tài khố càng vững chắc, bền bỉ. Do đó gia chủ ngày càng ăn nên làm ra.