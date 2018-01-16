Mẹo rửa rau sạch thuốc trừ sâu đơn giản mọi chị em nội trợ phải biết

Mẹo vặt trong bếp 16/01/2018 15:32

Giấm, muối hay chanh... là những mẹo rửa rau sạch thuốc trừ sâu vừa nhanh vừa an toàn cho chị em nội trợ.

Mọi người đều biết thuốc trừ sâu rất độc hại với sức khỏe, vì thế ai cũng cố gắng tìm mua các loại rau quả sạch. Tuy nhiên hiện nay, không ai có thể đảm bảo rau củ an toàn 100%.

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Rửa rau đơn thuần dưới vòi nước không thể loại bỏ hết các chất bẩn hay thuốc trừ sâu - Ảnh minh họa: Internet

Do đó để bảo vệ bản thân và gia đình, chị em cần biết những mẹo rửa rau củ quả đơn giản nhưng loại bỏ hoàn toàn thuốc trừ sâu cũng như các loại vi khuẩn gây hại cho sức khỏe.

3 mẹo rửa rau quả sạch thuốc trừ sâu đơn giản và nhanh chóng

Ngâm giấm loãng

Bạn cho rau quả vào chậu nước, sau đó thêm chút giấm. Ngâm không quá 5 phút rồi vớt ra, rửa lại sạch với nước, để ráo và sử dụng như bình thường.

Hỗn hợp chanh và muối

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Muối và chanh là sự kết hợp hoàn hảo giúp chị em nội trợ có được những rổ rau sạch, an toàn - Ảnh minh họa: Internet

Pha 4 muỗng canh muối, nửa trái nước cốt chanh với 1 tô nước sạch, khuấy đều cho đến khi muối tan. Sau đó, bạn cho các loại rau củ vào ngâm khoảng 5 phút rồi rửa lại bằng nước sạch và chế biến.

Dung dịch chanh và giấm

Trộn 2 muỗng canh nước cốt chanh, 2 muỗng canh giấm trắng vào cốc nước rồi đổ hỗn hợp này vào bình phun.

Trước khi phun lên rau quả, bạn nên lắc mạnh bình để dung dịch được trộn đều. Phun lên bề mặt rau quả và chà xát nhẹ để tránh bị dập nát trong khoảng 30 giây rồi rửa lại bằng nước lạnh.

Những sai lầm khi rửa rau mà chị em nào cũng mắc phải

Rửa rau 3 nước là sạch: Cách rửa này không thể loại bỏ ký sinh trùng hay các hợp chất hóa học trong thuốc trừ sâu hoặc thuốc bảo vệ thực vật.

Rau gia vị như (hành, ngò) chỉ cần rửa qua: Đây là một suy nghĩ sai lầm mà hầu hết chị em nội trợ mắc phải. Các loại rau gia vị thường được trồng ở những nơi khá bẩn nên nguy cơ nhiễm ký sinh trùng rất cao.

Chần rau qua nước sôi rồi nấu: Cách này vừa làm giảm vitamin vừa khiến cho hương vị của các loại rau quả không còn thơm ngon trong quá trình chế biến nữa.

Cắt rau củ trước khi rửa: Thói quen sai lầm này không chỉ làm mất đi một lượng lớn vitamin mà còn vô tình làm những chất bẩn bên ngoài vỏ thấm vào bên trong lúc rửa.

Ngâm rau quá lâu: Cách làm này không thể rửa sạch thuốc trừ sâu hay các hóa chất độc hại khác mà còn làm mất rất nhiều dinh dưỡng trong rau. Việc ngâm nước quá lâu sẽ khiến vách tế bào của rau bị phá vỡ làm các chất dinh dưỡng hòa tan với nước và thoát ra bên ngoài.

Với những mẹo rửa rau củ quả sạch trên, chị em nội trợ sẽ tự tin chế biến những món ăn vừa an toàn vừa ngon miệng cho cả gia đình.

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