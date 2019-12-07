Luộc tai heo chỉ cần thêm bước này đảm bảo tai trắng giòn, sần sật, ăn mãi không chán

Mẹo vặt trong bếp 07/12/2019 05:00

Chỉ cần bỏ túi mẹo luộc tai heo ngon này bạn sẽ có ngay món ăn giòn sần sật, thơm ngon lại có màu trắng đẹp mắt y như ngoài hàng.

Tai heo là nguyên liệu khá quen thuộc trong gian bếp Việt, dù luộc chín ăn trực tiếp hay làm nộm thì những món ngon từ tai heo vẫn luôn hấp dẫn. Tuy nhiên, để món ăn tròn vị, đạt điểm 10 chất lượng bạn đừng quên dắt túi mẹo luộc tai heo ngon dưới đây.

Luộc tai heo chỉ cần thêm bước này đảm bảo tai trắng giòn, sần sật, ăn mãi không chán - Ảnh 1
Muốn luộc tai heo ngon, trắng, không bị thâm chẳng hề khó - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 1 cái tai heo

- 1 thau nước đá

- Giấm gạo hoặc 1 quả chanh

- Chút muối

Các bước thực hiện:

Luộc tai heo chỉ cần thêm bước này đảm bảo tai trắng giòn, sần sật, ăn mãi không chán - Ảnh 2
Bạn bên chọn tai heo dày, còn nguyên vẹn - Ảnh minh họa: Internet

- Đầu tiên, bạn rửa sạch tai heo, sau đấy dùng dao lam cạo sạch lông vẫn có bám trên bề mặt. Rửa sạch chất bẩn trong lỗ tai.

- Tiếp đến, bạn dùng giấm gạo hoặc chanh chà xát lên tai heo đến khi bề mặt tai heo nhẵn, láng và không còn nhầy rồi rửa lại với nước.

Luộc tai heo chỉ cần thêm bước này đảm bảo tai trắng giòn, sần sật, ăn mãi không chán - Ảnh 3
Chà xát bằng chanh, muối sẽ giữ tai heo không bị thâm đen lại khử mùi hôi hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

- Cho 1 thìa café giấm gạo hoặc nước cốt chanh vào thau, cho tai heo vào cùng. Sau đấy, cho nước ngập tai heo, ngâm khoảng 10 phút thì vớt ra, để ráo nước. Công đoạn này sẽ giữ tai heo không bị thâm đen lại khử mùi hôi hiệu quả.

- Bắc nồi lên bếp, cho nước, vài thìa giấm gạo và chút muối vào đun sôi. Chờ đến khi nước sôi thì cho tai heo vào luộc, khi nước sôi lại vặn nhỏ lửa, luộc thêm khoảng 20 phút thì tắt bếp.

Luộc tai heo chỉ cần thêm bước này đảm bảo tai trắng giòn, sần sật, ăn mãi không chán - Ảnh 4
Độ lạnh của nước đá sẽ giúp tai heo giữ được độ giòn - Ảnh minh họa: Internet

- Vớt tai heo ra, cho ngay vào thau nước đá ngâm trong khoảng 10 phút. Độ lạnh của nước đá sẽ giúp tai heo giữ được độ giòn ngon.

Thành phẩm:

Luộc tai heo chỉ cần thêm bước này đảm bảo tai trắng giòn, sần sật, ăn mãi không chán - Ảnh 5
Món tai heo luộc đã sẵn sàng để cả gia đình cùng thưởng thức - Ảnh minh họa: Internet

Chờ tai heo nguội hẳn, vớt ra để ráo nước rồi thái miếng vừa ăn.

Chỉ với cách luộc tai heo ngon vô cùng đơn giản trên bạn đã có ngay món ngon hấp dẫn đến khó cưỡng, chúc bạn thành công!

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