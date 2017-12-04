Cách làm mứt dừa lá dứa thơm ngon béo ngậy đơn giản nhất

Mẹo vặt trong bếp 04/12/2017 15:10

Bạn đã biết cách làm mứt dừa lá dứa thơm ngon tại nhà chưa? Nếu chưa thì hãy tham khảo bài viết này để tự mình tạo ra món mứt ngọt lành chiêu đãi gia đình và bạn bè ngay nào.

Lễ tết sắp đến rồi, thôi thì lăn vào bếp và học cách làm mứt dừa lá dứa thơm ngon để chiêu đãi gia đình và làm quà tặng cho bạn bè gần xa thôi. Cách làm mứt dừa nói chung rất đơn giản, chỉ cần bạn thực hiện đúng các bước và trong thời gian nhất định thì đảm bảo rằng thành phẩm của bạn sẽ ngon và rất đẹp mắt nữa đấy. Hãy lưu ngay cách làm này về sổ tay của bạn nhé.

Chọn nguyên liệu làm mứt dừa lá dứa

Để tạo ra món ăn thơm ngon, bước đầu tiên cần làm đó là chuẩn bị nguyên liệu. Đây là khâu quyết định đến kết quả làm mứt của bạn. 

Đầu tiên, bạn cần chọn trái dừa – một thành phần chính để làm mứt dừa. Hiện nay trên thì trường có khá nhiều loại dừa khác nhau cho bạn tùy ý lựa chọn. Tuy nhiên, để làm mứt dừa ngon nhất, bạn nên tìm dừa bánh tẻ. Đây là loại dừa không quá non mà cũng không quá già, cùi rám nhưng khi bấm vào thì vẫn thấy mềm và ra sữa. Tránh mua dừa già nhé, vì khi làm mứt nó sẽ rất khô, không có vị béo ngọt thơm ngon như ý.

Chon trái dừa không quá già và không non để làm mứt dừa ngon nhất
Chon trái dừa không quá già và không non để làm mứt dừa ngon nhất (Ảnh: Internet)

Thành phần không thể thiếu tiếp theo đó là lá dứa. Với nguyên liệu này, bạn chỉ cần mua lá còn tươi xanh, không bị sâu dục hư hỏng là được.

Ngoài ra, bạn còn chuẩn bị thêm đường, chảo lớn, nước,... để làm mứt dừa lá dứa dễ dàng và thuận tiện hơn nhé.

Cách làm mứt dừa lá dứa

Trái dứa chắt bỏ nước, bạn có thể tận dụng nước này để uống hay nấu đồ ăn thì sẽ rất ngon. Sau đó tách lấy phần cùi trắng nạo thành những sợi mỏng và dài. Đem rửa cùi dừa khoảng 2 – 3 lần với nước ấm để loại bỏ bớt tinh dầu, cuối cùng để cùi dừa ráo nước.

Nạo cùi dừa thành sợi mỏng rồi đem rửa sạch để làm mứt dừa lá dứa
Nạo cùi dừa thành sợi mỏng rồi đem rửa sạch để làm mứt dừa lá dứa (Ảnh: Internet)

Lá dứa rửa sạch, cắt thành khúc nhỏ. Lấy một phần trộn vào cùi dừa thêm đường với lượng vừa đủ để tạo độ ngọt của mứt. Cách này sẽ giúp mứt dừa thêm thơm ngon hơn. Phần lá dứa còn lại thì đem xay nhuyễn với chút nước, lọc lấy phần nước cốt màu xanh.

Ướp 1 nửa lượng nước cốt lá dứa này vào với dừa và đợi ngấm trong khoảng 2 – 3 giờ đồng hồ. Nhờ lâu lâu đảo qua đảo lại để dừa được ngấm vị đều nhất nhé.

Ướp nước cốt lá dứa với dừa để tạo thành mứt dừa lá dứa ngon nhất
Ướp nước cốt lá dứa với dừa để tạo thành mứt dừa lá dứa ngon nhất (Ảnh: Internet)

Lấy một chảo lớn, cho toàn bộ số dừa đã ướp vào xào lên, đun nhỏ lửa để dừa không bị cháy. Cứ đun như vậy và đảo đều tay cho đến khi dừa cạn hết nước. Lúc này hãy cho phần nước cốt lá dứa còn lại vào đảo đều tiếp để cho dừa lên màu xanh đẹp mắt và hấp dẫn nhất.

Tiếp tục xào nhỏ lửa cho đến khi dừa khô hoàn toàn và xuất hiện những bột đường màu trắng bám xung quanh miếng mứt dừa là được.
Cuối cùng là bạn chỉ cần để nguội và bảo quản trong túi ni lông hay bình kín là có thể sử dụng ngay rồi.

Kết quả khi làm mứt dừa lá dứa

Cách làm mứt dừa lá dứa thành công là sợi mứt ăn vào mềm, béo và dậy mùi thơm của dừa lẫn lá dứa. Màu của mứt phải có màu xanh nhẹ đẹp mắt.

Món mứt dừa lá dứa hoàn thành trông thật hấp dẫn
Món mứt dừa lá dứa hoàn thành trông thật hấp dẫn (Ảnh: Internet)

Khi ăn bạn sẽ cảm thấy vị ngọt thanh vừa phải và mùi vị thì khá đặc trưng. Như vậy coi như bước làm mứt dừa lá dứa đã thành công. Còn chờ đợi gì mà không mang món này ra chiêu đãi bạn bè và biến nó thành thứ mứt không thể thiếu trong ngày tết sắp tới nhỉ. Chúc bạn thực hiện thành công!

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