Cách làm mứt dừa nhiều màu bằng nguyên liệu tự nhiên

Ngoài mứt dừa trắng, hiện nay còn có một số cách làm mứt dừa nhiều màu khác cực kỳ an toàn mà lại có lợi cho sức khỏe.

Khác với việc mua những túi mứt có sẵn ở trong siêu thị hay các cửa hàng thường có chứa phẩm màu, tự làm mứt dừa nhiều màu bằng cách sử dụng nguyên liệu tự nhiên chẳng cần sử dụng đến những thành phần như vậy. Chị em có thể khai thác triệt để màu sắc của các loại củ quả, thêm vào mứt dừa để làm cho món mứt thêm phần ấn tượng. Chẳng hạn như rau dền để tạo màu tím, cà rốt để tạo màu cam hay dùng gấc để làm mứt dừa màu đỏ.