Cách làm mứt dừa nhiều màu bằng nguyên liệu tự nhiên

Cách làm mứt dừa nhiều màu này chỉ sử dụng các nguyên liệu tự nhiên có sẵn nên chị em chẳng cần mua mứt dừa ngoài siêu thị nữa đâu nha. Vừa không lo chứa phẩm màu mà lại ngon tuyệt.
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Ngoài mứt dừa trắng, hiện nay còn có một số cách làm mứt dừa nhiều màu khác cực kỳ an toàn mà lại có lợi cho sức khỏe.
Khác với việc mua những túi mứt có sẵn ở trong siêu thị hay các cửa hàng thường có chứa phẩm màu, tự làm mứt dừa nhiều màu bằng cách sử dụng nguyên liệu tự nhiên chẳng cần sử dụng đến những thành phần như vậy. Chị em có thể khai thác triệt để màu sắc của các loại củ quả, thêm vào mứt dừa để làm cho món mứt thêm phần ấn tượng. Chẳng hạn như rau dền để tạo màu tím, cà rốt để tạo màu cam hay dùng gấc để làm mứt dừa màu đỏ.
Dưới đây là cách làm mứt dừa nhiều màu tự nhiên để chị em tham khảo.
Nguyên liệu: 1kg cùi dừa, 500g đường trắng, 150g lá nếp, 150g lá cẩm tím, 1 củ cà rốt to, 1 mớ rau dền, 1 gói cafe hòa tan.
Các bước thực hiện:
- Cà rốt, lá nếp đem rửa sạch rồi thái nhỏ từng loại. Cho từng loại vào máy xay sinh tố, thêm một chén nước nhỏ rồi xay nhuyễn. Sau đó, lọc bỏ bã của từng loại qua 1 cái rây, lấy phần nước cốt đựng riêng ra từng bát.
- Rửa sạch rau dền đỏ và lá cẩm tím, để riêng từng loại cho 1 bát nước vào đun sôi rồi lọc bỏ bã.
- Gọt bỏ lớp vỏ nâu của dừa rồi nạo dừa thành những sợi mỏng dài. Rửa cùi dừa đã nạo với nước lạnh nhiều lần đến khi nước rửa không đục nữa để dừa sạch bớt dầu rồi vớt dừa ra, để ráo nước.
- Chia dừa thành 5 phần đều nhau, ngâm 4 phần vào 4 loại nước màu trên khoảng 2 tiếng cho dừa ngấm màu, một phần còn lại làm màu nâu cafe. Sau 2 tiếng chắt nước đi, chỉ giữ lại mỗi màu một ít nước để riêng.
- Trộn dừa với đường, để riêng khoảng 2 đến 3 tiếng cho đường chảy hết thành nước. Đến khi sợi dừa thấm đường trở nên trong thì mang dừa đi sên. Phần mứt dừa cafe trộn luôn đường và cafe vào dừa cho ngấm.
- Cho mỗi phần dừa vào một chiếc chảo đế dày, đặt lên bếp để sên dừa với lửa nhỏ. Với cách làm mứt dừa nhiều màu này, bạn chú ý sên từng mẻ một, thành 5 lần. Khi còn nhiều nước, thi thoảng đảo cho dừa đều, không cần phải đảo thường xuyên.
- Khi dừa cạn nước, đổ chén nước theo mỗi màu tương ứng vào chảo mứt và tiếp tục đun với lửa nhỏ hết cỡ, đảo đều liên tục.
- Khi nước cạn sạch, đường bắt đầu có hiện tượng kết tinh thì hạ lửa xuống mức thấp nhất có thể. Khi các sợi mứt tách khô, không còn dính lại với nhau thì tách bếp.
Một số lưu ý khi áp dụng các cách làm mứt dừa nhiều màu:
- Lựa chọn các nguyên liệu cẩn thận, đảm bảo không chứa chất bảo quản thực vật, tươi, không bị ẩm mốc, thối. Dừa cũng nên lựa cẩn thận, tránh chọn dừa quá non hoặc quá già. Tùy thuộc vào mục đích làm mứt dừa mà bạn có thể lựa chọn dừa non hoặc dừa bánh tẻ.
- Trong quá trình sên, chú ý đừng để lửa quá to. Lửa to có thể làm cho đường bị cháy khiến cho món mứt có mùi khét. Ngoài ra, lửa to cũng làm cho mứt dừa nhanh bị chảy nước - điều mà rất nhiều chị em mới học cách làm mứt dừa nhiều màu gặp phải.
- Một số chị em thường phàn nàn rằng lần đầu làm mứt dừa nhiều màu bằng các cách đọc được trên mạng chẳng bao giờ thành công cả. Hay tại sao có người làm được mà mình lại không làm được. Có rất nhiều lý do nhưng đa phần cũng phụ thuộc vào độ khéo léo của chị em nữa. Tuy nhiên, việc không làm được mứt ngon ngay từ lần đầu cũng là điều dễ hiểu. Chị em đừng nôn nóng hay chán nản mà hãy kiên trì làm lần 2, lần 3 để đúc rút kinh nghiệm nhé. Chắc chắn, chị em sẽ sớm tự tay làm được món mứt dừa nhiều màu ngon để đãi cả gia đình nhân dịp tết này.
Chúc chị em thành công.