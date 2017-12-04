Cách làm mứt dừa cà rốt nhìn là thích mê

Vào bếp 04/12/2017 14:48

Biết cách làm mứt dừa cà rốt sẽ giúp chị em dễ dàng khiến cả nhà bất ngờ chỉ với một đĩa mứt béo ngậy, thơm lừng. Cùng bắt tay thực hiện ngay chị em nhé.

Dạo gần đây mình có đọc được một công thức làm mứt dừa cà rốt rất hay, chỉ với vài bước đơn giản và cũng chẳng cần sử dụng bất cứ hóa mỹ phẩm nào. Thế nên, mình cũng thử làm để có gì gần tết, làm nhiều chút tặng cho ông bà, cô bác, họ hàng và những người quen thân. Đúng là cách làm mứt dừa cà rốt này không hề khó chút nào chị em ạ. Mẻ mứt ngon đến nỗi mà cả nhà mình cứ tấm tắc khen mãi.

Cách làm mứt dừa cà rốt
Cách làm mứt dừa cà rốt. Nguồn: Internet.

Mình có chia sẻ cách làm mứt dừa cà rốt cho mấy chị em ở văn phòng, cũng có người áp dụng thành công nhưng cũng có nàng vì đảo không đều tay và lửa để quá to nên dừa nhanh chảy nước. Do vậy nên ngay bây giờ mình sẽ chia sẻ chi tiết để chị em nào quan tâm thì tham khảo cách làm mứt dừa cà rốt này nhé. Nhớ ghi chú lại mấy chỗ mình lưu ý. Nếu không thì mẻ mứt sẽ không được như mong muốn đâu.

Cách làm mứt dừa cà rốt cho chị em thích mày mò

Làm mứt dừa cà rốt
Làm mứt dừa cà rốt. Nguồn: Internet.

Nguyên liệu: 1kg cùi dừa, 500g cà rốt, 400g đường.

Các bước thực hiện:

  • Bước 1: Cùi dừa gọt bỏ phần vỏ rám màu nâu, rồi nạo thành những miếng dừa mỏng dài. Đem đi rửa 2 – 3 lần với nước ấm để sạch bớt dầu. Cho cà rốt vào máy ép, ép lấy nước rồi ướp dừa với nước cà rốt trong khoảng 20 phút. Sau 20 phút thì vớt dừa ra, để cho ráo nước, còn phần nước cà rốt thì bỏ đi.
  • Bước 2: Cho đường vào ướp cùng với dừa. Ướp cho đến khi dừa chuyển màu trong và đường tan hết thì trút hỗn hợp dừa đường này vào một cái chảo đế dày. Đun với lửa to, khi nước đường bắt đầu sệt lại, khuấy thấy nặng tay thì vặn lửa ở mức nhỏ nhất và đảo mứt liên tục cho đến khi đường kết tinh, bám một lớp mỏng bao quanh miếng dừa, dừa và đường khô hoàn toàn là món mứt dừa vị cà rốt đã hoàn thành!

Một số lưu ý khi học cách làm mứt dừa cà rốt:

  • Nhiều người gặp phải trường hợp, đảo mứt cho tới khi năng tay rồi mà vẫn chưa thấy đường kết tinh trắng. Lúc này hãy tắp bếp đi, bắc chảo ta hong trước quạt cho nguội lại tiếp tục sên tiếp.
  • Nếu gặp phải tường hợp mứt bị ẩm, chị em có thể sên lại bằng lửa nhỏ nhất như đã làm ở công đoạn cuối này, tránh sên mứt quá lâu sẽ làm cho mứt bị khô, không ngon và màu mứt không còn được tươi đẹp nữa.
  • Mứt nguội nhớ đóng ngay vào bao rồi đem buộc kín hoặc đem cho vào hũ kín tránh mứt bị khô cứng.

Nếu không thích cách làm mứt dừa cà rốt, chị em có thể làm mứt cà rốt theo cách sau đây:

Cách làm mứt dừa cà rốt
Cách làm mứt cà rốt. Nguồn: Emdep.vn.

Nguyên liệu: 1kg cà rốt, 3 thìa cơm giấm gạo (chua 8%, khoảng 30g giấm), ⅓ thìa cafe muối, 1 thìa cơm đường để cho vào khi ướp mứt lần 1, 480g đường để ướp trước khi sên mứt.

Các bước thực hiện:

  • Bước 1: Gọt vỏ cà rốt, rửa sạch rồi đổ ra rổ. Lấy một chiếc âu và dùng nạo, nạo lấy phần ruột của củ cà rốt. Nạo miếng to để cuộn được những bông hồng đẹp sau khi mứt đã sên xong.
  • Nếu không thích mứt cà rốt sợi to, chị em có thể dùng nạo đu đủ để nạo cà rốt sợi nhỏ.
  • Bước 2: Khi nạo xong cà rốt, cho thêm ⅓ thìa cafe muối + 1 thìa đường + 3 thìa giấm vào. Đảo nhẹ đều tay từ ngoài vào trong, tứ dưới lên và để khoảng 1 giờ để ngấm đều gia vị. Trong thời gian này, nhớ thi thoảng đảo đều để cho gia vị ngấm sâu hơn.
  • Bước 3: Sau khi ngâm hết thời gian trên, đem cà rốt rửa khoảng 2 đến 3 lần với nước cho sạch gia vị rồi vớt ra rổ để cho ráo nước.
  • Bước 4: Ướp cà rốt với đường. Sau đó, để khoảng 20 phút để cho cà rốt ngấm.
  • Bước 5: Sau khi ướp 20 phút, cho cà rốt vào chảo chống dính để sên với lửa. Chú ý nên để lửa nhỏ và đun cho tới khi nào nước cạn gần hết, đường kết tinh, mứt khô ráo thì trút ra rổ.

Chúc chị em thành công.

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