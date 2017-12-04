Cách làm mứt dừa hình hoa hồng cho chị em khéo tay

Vào bếp 04/12/2017 14:49

Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018 đang đến gần rồi, chị em đã có món mứt dừa tủ nào chưa? Nếu chưa thì hay tìm hiểu cách làm mứt dừa hình hoa hồng này nhé.

Mứt dừa là món truyền thống vào ngày tết của người Việt. Ngày nay, bên cạnh món mứt dừa trắng thì còn có rất nhiều loại mứt dừa khác đầy sáng tạo như mứt dừa nhiều màu, mứt dừa hình hoa cúc hay mứt dừa hình hoa hồng. Tuy nhiên, phần vì phẩm màu, phần vì lo ngại quá trình làm không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nên nhiều chị em nội trợ có xu hướng tìm kiếm các cách làm mứt dừa tại nhà. Vừa rẻ mà lại an toàn sức khỏe.

Với cách làm mứt dừa hình hoa hồng dưới đây, chị em có thể dễ dàng làm ra những mẻ mứt sạch sẽ, ngon và thơm lừng mời cả nhà thưởng thức trong dịp tết. Đặc biệt, nếu làm đúng cách, mứt dừa cũng để được lâu mà không sợ bị chảy nước.

Cách làm mứt dừa hình hoa hồng tại nhà

Cách làm mứt dừa hình hoa hồng
Cách làm mứt dừa hình hoa hồng. Nguồn: Internet.

Cách làm mứt dừa hình hoa hồng nói chung bao gồm 3 công đoạn chính, đó là chuẩn bị nguyên liệu cần thiết, làm mứt và tạo hình. Để có món mứt ngon và đẹp mắt, chị em đừng lơ là khâu nào nhé.

1. Cách chuẩn bị nguyên liệu làm mứt dừa hình hoa hồng

Đây là khâu đầu tiên và rất quan trọng để có một mẻ mứt dừa thơm ngon, và đúng hình hoa hồng. Một số chị em làm mứt dừa hình hoa hồng thành công cho biết nên chọn loại dừa bánh tẻ, cùi vừa tới không quá non cũng không quá già. Cách để chọn dừa bánh tẻ đều có sẵn trên mạng nên mình sẽ không nhắc tới trong bài hướng dẫn cách làm mứt dừa hoa hồng này nhé.

Chọn dừa làm mứt dừa hoa hồng
Chọn dừa làm mứt dừa hoa hồng. Nguồn: Internet.

Đối với đường cát, nên chọn loại đường có màu trắng tinh. Vani có thể mua trong siêu thị, chọn loại có hương vị thơm nhẹ. Tỷ lệ là cứ 1kg dừa thì dùng 600g đường và 1 thìa cafe vani.

2. Làm mứt

Công đoạn làm mứt gồm 3 bước:

  • Bước 1: Rửa sạch dừa, nạo vỏ mỏng theo vòng tròn tạo thành các đoạn dài để dễ xếp hình hoa. Ngâm phần dừa đã nạo trong nước nhiều lần hoặc chần qua nước sôi để hết dầu dừa.
  • Bước 2: Vớt dừa ra để ráo nước và ướp đường theo tỷ lệ đã nói ở trên. Để dừa ngâm đường từ 12 đến 14 tiếng cho ngấm. Cứ cách 3 tiếng dùng đũa đảo qua một lượt cho đều.
  • Bước 3: Bắc chảo lên bếp, đổ dừa vào sên. Lưu ý với cách làm mứt dừa hình hoa hồng đó là nên dùng chảo có đáy rộng, dày, chống dính. Mỗi lần chỉ sên một lượng dừa vừa phải để dễ đảo. Ban đầu để lửa to, đảo nhanh tay cho tới khi nước đường sôi lên thì vặn nhỏ lửa, đun liu riu, đảo đều.

3. Tạo hình hoa hồng

Mứt dừa hoa hồng.
Mứt dừa hoa hồng. Nguồn: Internet.

Mứt dừa vừa mới bắc xuống khỏi bếp và còn nóng, mềm thì rất dễ tạo hình. Lúc này, chị em hãy cuộn những dây dừa dài theo vòng tròn, xếp thành hình giống như bông hoa hồng. Để mứt nguội và xếp vào hộp ăn dần.

Nếu muốn món mứt dừa hoa hồng thêm đẹp mắt và độc đáo với những màu sắc tươi tắn như hồng, cam, đỏ, xanh…, chị em có thể sử dụng các loại rau củ quả quen thuộc như rau dền, gấc, cà rốt… để làm nước ép. Sau đó, trộn với hỗn hợp đường và dừa.

Cách làm mứt dừa hoa hồng ở trên không hề khó và thậm chí, còn đơn giản hơn làm mứt dừa hoa cúc. Do vậy, chị em đừng ngại ngần thử ngay hôm nay để có những mẻ mứt ngon tuyệt dành tặng những người thân yêu nhé. Chắc chắn, tết năm nay gia đình chị em sẽ ấm áp và may mắn hơn nhiều. Chúc chị em thành công.

Cách làm mứt dừa cà rốt nhìn là thích mê

Cách làm mứt dừa cà rốt nhìn là thích mê

Biết cách làm mứt dừa cà rốt sẽ giúp chị em dễ dàng khiến cả nhà bất ngờ chỉ với một đĩa mứt béo ngậy, thơm lừng. Cùng bắt tay thực hiện ngay chị em nhé.

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