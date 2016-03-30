99% số người vứt bã cà phê sẽ hối hận khi biết điều này

Bạn hãy bỏ ngay thói quen cho thẳng bã cà phê vào thùng rác, bởi chúng có nhiều công dụng tuyệt vời mà nếu biết bạn sẽ hối hận khi nhỡ vứt đi.

Những lợi ích của bã cà phê sẽ làm bạn bất ngờ ngay

Dù đã dùng mọi cách vẫn không tẩy sạch được nồi bị cháy, đen cáu thì giờ đây bạn hãy bắt tay vào việc “tái sinh” cho nồi chảo tưởng chừng như đã trở thành phế liệu bằng bã cà phê nhé.

Việc đầu tiên bạn cần làm là cho vào nồi (chảo) khoảng một muỗng cà phê nước rửa chén, vài muỗng bã cà phê- (lượng bã sau khi pha 1 ly cà phê) sau đó bạn dùng miếng rửa chén để cọ xoong,nồi. Những vết cháy, ố bẩn cứng đầu sẽ bị thổi bay ngay lập tức.

Với mẹo vặt này bạn có thể áp dụng cho cả nồi, chảo chống dính mà không cần lo lắng việc lớp chống dính bị bong tróc.

Bây giờ, sau khi rửa lại xoong, chảo như bình thường bạn sẽ không ngờ chiếc nồi sáng bóng trước mặt là chiếc nồi cháy đen vài phút trước.

Không chỉ giúp tẩy sạch xoong, chảo, thứ tưởng chừng như bỏ đi này còn có những công dụng tuyệt vời khác trong gian bếp nhà bạn:

- Khử mùi tủ lạnh: Chỉ cần đặt một ít bã cà phê vào tủ lạnh, tất cả những mùi thực phẩm khó chịu hay mùi thực phẩm ám mùi đã lâu cũng bị bã cà phê đánh tan.

- Khử mùi bồn rửa: Cặn bẩn và mùi khó chịu của bồn rửa chén sẽ bị đẩy lùi sau vài giây chỉ với việc đổ hỗn hợp bã cà phê và nước rửa chén đun nóng xuống bồn rửa. Không chỉ giúp làm sạch, nó còn giúp bồn rửa của bạn thoang thoảng mùi cà phê cực dễ chịu.

- Kệ bếp nhà bạn sẽ sáng bóng chỉ với việc dùng khăn có nhúng chút bã cà phê trộn với nước rửa chén để lau chùi.

Qua mẹo trên bạn đã thấy được lợi ích từ bã cà phê đem lại rồi đấy. Khi pha xong cà phê bạn hãy nhớ đến điều này nhé.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/99-so-nguoi-vut-ba-ca-phe-se-hoi-han-khi-biet-dieu-nay-66827.html