99% số người vứt bã cà phê sẽ hối hận khi biết điều này

Mẹo vặt trong bếp 30/03/2016 15:37

Bạn hãy bỏ ngay thói quen cho thẳng bã cà phê vào thùng rác, bởi chúng có nhiều công dụng tuyệt vời mà nếu biết bạn sẽ hối hận khi nhỡ vứt đi.

Những lợi ích của bã cà phê sẽ làm bạn bất ngờ ngay

Dù đã dùng mọi cách vẫn không tẩy sạch được nồi bị cháy, đen cáu thì giờ đây bạn hãy bắt tay vào việc “tái sinh” cho nồi chảo tưởng chừng như đã trở thành phế liệu bằng bã cà phê nhé.

Việc đầu tiên bạn cần làm là cho vào nồi (chảo) khoảng một muỗng cà phê nước rửa chén, vài muỗng bã cà phê- (lượng bã sau khi pha 1 ly cà phê) sau đó bạn dùng miếng rửa chén để cọ xoong,nồi. Những vết cháy, ố bẩn cứng đầu sẽ bị thổi bay ngay lập tức.

Với mẹo vặt này bạn có thể áp dụng cho cả nồi, chảo chống dính mà không cần lo lắng việc lớp chống dính bị bong tróc.

Bây giờ, sau khi rửa lại xoong, chảo như bình thường bạn sẽ không ngờ chiếc nồi sáng bóng trước mặt là chiếc nồi cháy đen vài phút trước.

99% số người vứt bã cà phê sẽ hối hận khi biết điều này - Ảnh 1
Bạn sẽ không ngờ chiếc nồi sáng bóng trước mặt là chiếc nồi cháy đen vài phút trước.

Không chỉ giúp tẩy sạch xoong, chảo, thứ tưởng chừng như bỏ đi này còn có những công dụng tuyệt vời khác trong gian bếp nhà bạn:

- Khử mùi tủ lạnh: Chỉ cần đặt một ít bã cà phê vào tủ lạnh, tất cả những mùi thực phẩm khó chịu hay mùi thực phẩm ám mùi đã lâu cũng bị bã cà phê đánh tan.

- Khử mùi bồn rửa: Cặn bẩn và mùi khó chịu của bồn rửa chén sẽ bị đẩy lùi sau vài giây chỉ với việc đổ  hỗn hợp bã cà phê và nước rửa chén đun nóng xuống bồn rửa. Không chỉ giúp làm sạch, nó còn giúp bồn rửa của bạn thoang thoảng mùi cà phê cực dễ chịu.

- Kệ bếp nhà bạn sẽ sáng bóng chỉ với việc dùng khăn có nhúng chút bã cà phê trộn với nước rửa chén để lau chùi.

Qua mẹo trên bạn đã thấy được lợi ích từ bã cà phê đem lại rồi đấy. Khi pha xong cà phê bạn hãy nhớ đến điều này nhé.

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   mẹo hay lợi ích cà phê cà phê

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?