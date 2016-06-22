"Yêu" thời gian nào dễ thụ thai nhất?

Mẹ bầu 22/06/2016 06:59

Những cặp vợ chồng nào đang đợi chờ tin vui hãy xem kinh nghiệm dưới đây nhất.

Giờ "vàng" để "sản xuất" em bé

The nhà Trị liệu tình dục Arlene Goldman đã đưa ra một nghiên cứu cho thấy,  lượng testosterone của nam giới đạt đỉnh điểm vào khoảng 5 – 8 giờ sáng. Vì vậy, chính là thời điểm lý tưởng nhất mà các quý ông sẵn sàng làm “chuyện ấy” và thời gian "yêu" thường kéo dài lâu hơn.

Hơn nữa, một số nghiên cứu khoa học cũng chỉ ra rằng, số lượng tinh trùng vào buổi sáng nhiều hơn các thời điểm khác trong ngày và “đội quân” hùng hậu này sẽ tạo ra tỷ lệ thành công cao hơn về khả năng tinh trùng gặp trứng.

Thời gian buổi sáng là thời điểm giúp các cặp đôi dễ có tin vui nhất

Ngoài ra, thời điểm 21 giờ cũng là một “giờ vàng” để thụ thai, vì lúc này cơ thể phụ nữ ở trạng thái tốt nhất để tiếp nhận “tinh binh”. Tuy nhiên, đó chỉ là một mẹo nhỏ giúp nâng cao cơ hội thụ thai khi giao hợp.Bên cạnh đó, để thụ được cần hội tụ nhiều yếu tố như tính ngày rụng trứng và tư thế khi “quan hệ”. Vì vậy, những cặp vợ chồng nào muốn có tin vui nhanh chóng thì nên chú ý những yếu tố này

Thời gian “yêu” cho cơ hội thụ thai cao

Vào thời điểm khoảng 3 - 4 ngày trước khi trứng rụng, cơ thể người phụ nữ sẽ bắt đầu phóng noãn để trứng đi vào tử cung qua ống dẫn trứng, những ngày này là thời gian tinh trùng có thể sống trong tử cung phụ nữ. Vì thế quan hệ tình dục sẽ cho cơ hội thụ thai khá cao.

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