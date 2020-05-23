Vết khâu tầng sinh môn bao lâu thì lành? Cần lưu ý gì để tránh biến chứng?

tầng sinh môn là cầu nối tiếp nhận tinh trùng và cũng là nơi chào đón bé yêu ra đời. Có thể nói, đại đa số các mẹ khi sinh thường đều được bác sĩ rạch tầng sinh môn. Bởi tầng sinh môn là cầu nối tiếp nhận tinh trùng và cũng là nơi chào đón bé yêu ra đời.

Thông thường, quá trình rạch rồi khâu tầng sinh môn không quá phức tạp và tốn nhiều thời gian và trước khi rạch tầng sinh môn thì bác sĩ sẽ gây tê nên không gây đau đớn.

Tuy đến gần ngày sinh, âm đạo sẽ tự động giãn nở nhằm giúp bé yêu dễ dàng ra ngoài nhưng quá trình “vượt cạn” thường tốn sức và khó khăn, nhất là đối với những mẹ sinh con lần đầu nên tầng sinh môn có thể bị rách hoặc bác sĩ phải chủ động rạch một đường nhỏ trên tầng sinh môn để giúp “con đường” rộng rãi, thuận lợi hơn cho bé yêu chào đời.

1. Khâu tầng sinh môn bao lâu thì lành?

Khoảng 1-2 tuần sẽ hết cảm giác đau rát nơi vết khâu và khoảng 3-4 tuần thì vết khâu lành hẳn

“Mang nặng đẻ đau” thì ai cũng biết nhưng sau khi sinh xong, mẹ còn phải chịu nhiều ảnh hưởng, nhất là khi bác sĩ có rạch tầng sinh môn. Cảm giác đau rát, vệ sinh, đi lại bất tiện, khó khăn khiến nhiều mẹ trở nên mệt mỏi, khó chịu.

Không thể nói chính xác vết khâu tầng sinh môn bao lâu thì khỏi vì bên cạnh cách chăm sóc của gia đình, vết khâu tầng sinh môn nhanh lành hay lâu lành còn phụ thuộc vào cơ địa của mỗi người cũng như mức độ vết rạch dài hay ngắn, kinh nghiệm và trình độ chuyên môn của bác sĩ thực hiện.

Nếu thuận lợi, chăm sóc, vệ sinh đúng cách, sức khỏe tốt, không có biến chứng gì thì khoảng 1-2 tuần sẽ hết cảm giác đau rát nơi vết khâu và khoảng 3-4 tuần thì vết khâu lành hẳn.

- Rạch tầng sinh môn bao lâu thì tiêu chỉ?

Đa số việc khâu tầng sinh môn sử dụng chỉ tự tiêu nên không cần phải cắt chỉ. Thời gian trung bình để chỉ tự tiêu thường là trong khoảng 10-20 ngày.

Thời gian trung bình để chỉ tự tiêu thường là trong khoảng 10-20 ngày

2. Một số biến chứng có thể gặp sau khi khâu tầng sinh môn

Nếu sau khi khâu tầng sinh môn xuất hiện những trường hợp sau thì tốt nhất nên thăm khám để được bác sĩ chuyên môn chẩn đoán và điều trị:

- Vết khâu tầng sinh môn bị hở, bị bung chỉ khiến vết thương dễ bị đau đớn, nhiễm trùng hoặc lâu lành thì cần được can thiệp y tế để chăm sóc lại vết thương.

- Vùng kín chảy máu hoặc vùng bụng dưới đau nhiều mà không rõ nguyên nhân.

Vùng kín chảy máu hoặc vùng bụng dưới đau nhiều mà không rõ nguyên nhân

- Khu vực khâu tầng sinh môn phát triển mô sẹo gây ngứa ngáy, khó chịu: Mô sẹo hình thành thường cần được bác sĩ cắt bỏ đi để tránh gây ảnh hưởng đến hoạt động chăn gối sau này.

- Cơ thể thường nóng sốt, mệt mỏi, vết khâu hoặc khu vực xung quanh vết khâu đau dữ dội, sưng tấy, nổi mẩn đỏ, có mủ hoặc có mùi khó chịu thì nên đi khám bác sĩ ngay để tránh viêm nhiễm khó điều trị dứt điểm hoặc thậm chí nguy hiểm cho sức khỏe của mẹ sau sinh.

- Hệ tiêu hóa bị ảnh hưởng, táo bón nhiều ngày, đi vệ sinh gặp bất thường khó kiểm soát, tiểu tiện khó khăn, đau rát.

Sau khoảng 20-30 ngày, vượt quá thời gian vết khâu tầng sinh môn bao lâu thì lành như thông thường mà vẫn chưa hết đau, vết khâu chưa lành lặn thì nên đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Chăm sóc vết khâu tầng sinh môn như thế nào cho đúng?

- Giảm đau sau khi khâu tầng sinh môn:

Đầu tiên, sau khi khâu tầng sinh môn và hết thuốc tê, những cơn đau bắt đầu xuất hiện làm ảnh hưởng đến tinh thần và sức khỏe của mẹ sau sinh. Những ngày đầu sẽ đau nhiều và giảm dần trong những ngày tiếp theo.

Cần nắm được cách chăm sóc vết khâu tầng sinh môn

Để xoa dịu và giảm bớt những cơn đau sau khi khâu tầng sinh môn, mẹ có thể dùng túi nước đá hoặc sản phẩm chườm ấm, chườm lạnh chuyên dụng để chườm lên vết khâu khoảng 10-20 phút. Vệ sinh vùng kín bằng vòi hoa sen nhẹ nhàng mỗi ngày để làm mát, tránh ngứa ngáy, nhiễm trùng vết thương.

Chườm lạnh chuyên dụng để chườm lên vết khâu khoảng 10-20 phút

Hạn chế tối đa sử dụng thuốc giảm đau hoặc dùng theo chỉ dẫn của bác sĩ để tránh gây ảnh hưởng đến quá trình cho con bú.

- Vệ sinh đúng cách:

Khâu tầng sinh môn bao lâu thì lành phụ thuộc rất nhiều vào cách chăm sóc, vệ sinh khu vực vết khâu.

Nên vệ sinh vùng kín 2-3 lần mỗi ngày. Dùng khăn mềm sạch lau khô sau khi đi tiểu tiện hay đại tiện. Giữ vết khâu và khu vực xung quanh luôn được sạch sẽ, khô ráo.

Giữ vết khâu tầng sinh môn và khu vực xung quanh luôn được sạch sẽ, khô ráo

Thay băng vệ sinh thường xuyên, khoảng 3- 4 tiếng một lần, mặc đồ lót sạch sẽ và áo quần rộng rãi, thoáng khí, thấm hút mồ hôi, tránh để vùng kín bị bí bách, quần áo bó chặt, tích tụ vi khuẩn.

Vệ sinh vùng kín bằng nước ấm sạch, tránh pha tạp chất dẫn đường cho vi khuẩn xâm nhập, thực hiện lau rửa nhẹ nhàng từ trước ra sau, không thụt rửa sâu hay ngâm vùng kín trong nước quá lâu, quá nhiều.

- Ăn uống khoa học, đầy đủ dưỡng chất:

Bên cạnh việc đảm bảo sức khỏe để có sữa cho con bú thì những mẹ có vết khâu tầng sinh môn còn phải chú ý ăn gì để vết khâu tầng sinh môn mau lành.

Để vết khâu tầng sinh môn mau lành, mẹ nên tăng cường bổ sung nhóm thực phẩm giàu chất xơ như rau xanh, hoa quả tươi giàu vitamin

Thông thường, phụ nữ sau sinh thường hay bị táo bón. Nếu mỗi lần đi đại tiện phải dùng sức thì vết khâu tầng sinh môn rất dễ bị hở, bị rách chỉ hoặc bị chảy máu. Do đó, để vết khâu tầng sinh môn mau lành, mẹ nên tăng cường bổ sung nhóm thực phẩm giàu chất xơ như rau xanh, giá đỗ, khoai lang…, hoa quả tươi giàu vitamin, thực phẩm giàu sắt, kẽm… để nhuận tràng, hệ tiêu hóa làm việc tốt, tránh bị táo bón, đi vệ sinh khó khăn.

Hạn chế ăn những thực phẩm nhiều dầu mỡ, nhiều đường, có khả năng lồi sẹo như: thịt bò, tôm, cua, rau muống… làm vết khâu lâu lành và hình thành sẹo ở tầng sinh môn.

Uống nước đầy đủ, chỉ nên uống nước lọc hoặc nước sôi để nguội, không uống nước ngọt có gas hay đồ uống có cồn.

- Vận động, sinh hoạt nhẹ nhàng, lành mạnh:

Sau khi khâu tầng sinh môn, việc nằm ngửa hoặc ngồi lâu sẽ dồn trọng lực cơ thể xuống vùng đáy chậu, gây áp lực lên vết khâu nên tốt nhất mẹ sau sinh nằm ngủ với tư thế nghiêng, hạn chế ngồi để giúp vết khâu nhanh lành.

Tốt nhất mẹ sau sinh nằm ngủ với tư thế nghiêng

Nằm trên đệm êm ái, thoáng khí, dễ chịu. Vận động, đi bộ chậm rãi để thúc đẩy lưu thông máu, tập các bài tập phù hợp cho vùng khung chậu để giúp giảm đau, kích thích liền da nhanh chóng.

Hạn chế sinh hoạt vợ chồng trong khoảng 1 tháng hoặc cho đến khi vết khâu tầng sinh môn lành hẳn.

Như vậy, khâu tầng sinh môn khi “vượt cạn” là trường hợp thường gặp và không có nhiều nguy hiểm nhưng cần chú ý để tránh các biến chứng không đáng có.

Để vết khâu tầng sinh môn không làm ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của phụ nữ sau khi sinh thì rất cần sự quan tâm, chăm sóc đúng cách, khoa học để vết khâu nhanh hồi phục. Những đau đớn, bứt rứt thường gặp có thể khiến mẹ cảm thấy khó chịu nhưng chỉ cần vệ sinh, ăn uống đầy đủ thì không cần quá lo lắng vết khâu tầng sinh môn bao lâu thì lành. Những cơn đau sẽ giảm dần và vết khâu lành lặn sau khoảng 15-20 ngày sẽ giúp mẹ khỏe và yên tâm hơn.

Hãy tự trang bị kiến thức để chăm sóc bản thân thật tốt và tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc bên bé yêu mới ra đời.