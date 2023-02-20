Uống thuốc trì hoãn kinh nguyệt liệu có an toàn không?

Mẹ bầu 20/02/2023 11:44

Có những dịp quan trọng khiến các nàng muốn trì hoãn kỳ hành kinh và nhiều người đã chọn cách sử dụng thuốc.

Vào một thời điểm nào đó, chị em phụ nữ cảm thấy muốn hoãn kinh nguyệt một thời gian để tham dự một chuyến du lịch đã được chờ đợi từ lâu, đám cưới của mình hoặc một sự kiện quan trọng trong công việc. Với sự hỗ trợ của các loại thuốc trì hoãn thời gian, điều đó giờ đây đã trở nên khá đơn giản để thực hiện.

Uống thuốc trì hoãn kinh nguyệt liệu có an toàn không? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những loại thuốc này giúp bạn tránh những khó chịu trong thời gian vào những ngày quan trọng bằng cách tạm thời trì hoãn thời gian tới kỳ hành kinh của bạn. Tuy nhiên, cần đảm bảo tham khảo ý kiến ​​của bác sĩ chuyên khoa giỏi và trao đổi về liệu trình dùng thuốc để tránh những rủi ro không mong muốn.

Thuốc điều trị chậm kinh: Quá trình tác dụng

Uống thuốc trì hoãn kinh nguyệt liệu có an toàn không? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Varini N, Chuyên gia tư vấn cấp cao, Bác sĩ sản phụ khoa, Bệnh viện Sinh sản & Sinh sản Milann, Kumarapark, Bangalore, cho biết: ''Sự thay đổi nội tiết tố của bạn quyết định thời gian của chu kỳ kinh nguyệt. Nói một cách đơn giản, trong hai tuần đầu tiên của mỗi tháng, niêm mạc tử cung dày lên do hormone oestrogen được sản xuất bởi buồng trứng. Progesterone bảo tồn niêm mạc tử cung trong hai tuần tiếp theo sau giai đoạn rụng trứng để sẵn sàng cho sự xâm nhập của trứng đã thụ tinh. Tuy nhiên, nếu quá trình mang thai không diễn ra, nồng độ progesterone giảm đáng kể, khiến tử cung mất đi lớp niêm mạc và báo hiệu sự bắt đầu của chu kỳ kinh nguyệt.''

Các loại thuốc trì hoãn kinh nguyệt

Uống thuốc trì hoãn kinh nguyệt liệu có an toàn không? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thuốc trì hoãn kinh nguyệt bao gồm norethisterone, một dạng progesterone tổng hợp giúp trì hoãn thời gian bằng cách duy trì nồng độ progesterone trong cơ thể tăng cao một cách ''giả''. Mặc dù có giới hạn về thời gian duy trì niêm mạc tử cung dày lên, nhưng vẫn có thể sử dụng các loại thuốc này để trì hoãn thời gian trong khoảng hai tuần.

Khi nào bạn nên bắt đầu dùng thuốc?

Ngoài ra, Tiến sĩ Varini N khuyên nên bắt đầu uống thuốc ba ngày trước khi bắt đầu kỳ kinh nguyệt và tiếp tục uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ hàng ngày miễn là bạn muốn trì hoãn kinh nguyệt. Thời gian trì hoãn có thể sẽ đến trong vòng một tuần sau khi bạn ngừng tiêu thụ những viên thuốc này.

Uống thuốc chậm kinh: Nên hay không?

Uống thuốc trì hoãn kinh nguyệt liệu có an toàn không? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Thuốc trì hoãn thời gian có thể không tuyệt đối an toàn để tiêu thụ và cần phải tham khảo ý kiến ​​​​bác sĩ chuyên khoa để thảo luận trước khi dùng thuốc. Mặc dù những viên thuốc này có thể thực sự hữu ích trong những trường hợp chúng ta muốn thoát khỏi rắc rối trong kỳ kinh nguyệt để tận hưởng trọn vẹn một chuyến du lịch hoặc đám cưới, nhưng việc sử dụng lặp lại những loại thuốc này có thể làm thay đổi nội tiết tố trong cơ thể dẫn đến rối loạn chu kỳ kinh nguyệt.

Có một số tác dụng phụ liên quan đến thuốc tránh thai, không đảm bảo rằng mọi phụ nữ sẽ gặp các tác dụng phụ giống nhau. Những loại thuốc này nên được sử dụng thận trọng ở những phụ nữ bị chảy máu âm đạo bất thường không được chẩn đoán, u vú không được chẩn đoán, ung thư vú, tiền sử gia đình mắc bệnh ung thư vú, tiền sử cục máu đông ở chân hoặc phổi hoặc não, tiền sử gia đình có cục máu đông và ở phụ nữ dùng thuốc chống co giật các loại thuốc.

Uống thuốc trì hoãn kinh nguyệt liệu có an toàn không? - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa, lý tưởng nhất là tìm kiếm một chuyên gia và thảo luận về tình trạng của bạn trước khi bắt đầu dùng thuốc. Thuốc trì hoãn thời gian: Trì hoãn thời gian của bạn có thể không an toàn nếu không có sự tư vấn của bác sĩ. Chảy máu âm đạo bất thường, thay đổi tâm trạng, khó chịu ở bụng, buồn nôn là một số tác dụng phụ của những viên thuốc này.

Theo Times of India

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