Uống nước sấu có tốt cho bà bầu và thai nhi không?

Thưởng thức vị chua ngọt của ly nước sấu vào cuối hạ đầu thu luôn là sở thích của nhiều chị em phụ nữ. Tuy nhiên đối với bà bầu, thói quen uống nước sấu trong thai kỳ có tốt cho mẹ và bé?

Bà bầu uống nước sấu có tốt không? Trái sấu khi chín có màu xanh thẫm hoặc vàng và là đặc sản nổi tiếng của miền Bắc. Sấu được sử dụng phổ biến không chỉ trong các món ăn (vịt om sấu, canh rau muống dầm sấu, ô mai sấu…) mà còn dùng để giải khát. Khi sấu vào mùa, nhiều gia đình thường chọn những quả tươi ngon, cạo vỏ để ngâm sấu lấy nước uống. Sấu là loại quả yêu thích của nhiều chị em phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet Theo Đông y, quả sấu tính mát, là vị thuốc chữa các chứng viêm họng, say rượu, ốm nghén. Trong quả sấu chứa đến 80% nước, các axit hữu cơ, đường, chất béo, chất xơ, canxi, photpho, sắt, vitamin C và nhiều nguyên tố vi lượng khác.

Các bác sĩ cho biết, với đặc điểm lành tính cùng nhiều dưỡng chất, quả sấu rất tốt cho sức khỏe bà bầu. Bà bầu uống nước sấu ngâm sẽ giúp tăng cường sức khỏe và nhiều lợi ích khác: Giảm ốm nghén Cảm giác buồn nôn, hiện tượng nôn khan của bà bầu sẽ được cải thiện nếu uống một ly nước sấu. Vị chua ngọt và mát lạnh của nước sấu sẽ “thổi bay” chứng ốm nghén của bà bầu.

Kích thích hệ tiêu hóa Một ly nước sấu sẽ giúp bà bầu cải thiện chứng đầy hơi - Ảnh minh họa: Internet Bà bầu bị chướng bụng, đầy hơi nên uống nước sấu để cơ thể cảm thấy dễ chịu hơn. Vị chua nhẹ của ly nước sấu sẽ giảm sự trì trệ, hỗ trợ hệ tiêu hóa mẹ bầu làm việc hiệu quả. Giảm ho Trị ho bằng quả sấu là cách làm phổ biến trong Đông y. Bà bầu bị ho, rát cổ có thể uống nước sấu hoặc sắc cùi sấu ngâm với muối hạt lấy nước uống sẽ giảm cơn ho cực kỳ hiệu quả. Cân bằng cơ thể Axit xitric trong nước sấu ngâm khi vào cơ thể mẹ bầu sẽ giúp làm sạch đường ruột và đào thải chất độc. Bà bầu bị nóng trong, thường xuyên mẩn ngứa hoặc dị ứng có thể uống nước sấu để thanh lọc cơ thể. Cách làm nước sấu tại nhà cho bà bầu Nguyên liệu: - Sấu tươi: 1kg - Đường: 1kg - Gừng tươi: 1 củ - Nước sạch: 1,5l - Muối ăn: 200g Thực hiện: Bà bầu có thể tự ngâm sẵn bình nước sấu tại nhà - Ảnh minh họa: Internet Bước 1: Sấu tươi rửa sạch, cạo vỏ, chần sơ qua bằng nước sôi sau đó vớt ra để ráo nước. Bước 2: Nấu sôi 1,5l nước, thêm đường, gừng, để nguội dùng làm nước ngâm sấu. Bước 3: Cho sấu vào bình thủy tinh, đổ nước đường đã nấu vào ngập mặt sấu rồi đậy kín. Sau 1 – 2 ngày, sấu ngấm dần và bắt đầu chìm xuống dưới là bà bầu có thể pha nước uống.

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