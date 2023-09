Trứng ngỗng có tác dụng gì đối với sức khỏe mẹ bầu

Trứng ngỗng có tác dụng gì cho sự phát triển của thai nhi hay không và nên bổ sung loại thực phẩm bổ dưỡng này vào tháng thứ mấy của thai kỳ và nên ăn với liều lượng bao nhiêu là vấn đề luôn được các mẹ bầu đặc biệt quan tâm.

Trứng ngỗng

Trứng ngỗng được xếp vào danh sách các loại trứng gia cầm có lớp vỏ cứng, vỏ trứng có màu trắng đục và kích thước thường to hơn nhiều so với các loại trứng gà hay trứng vịt. Đặc biệt, trứng ngỗng cũng chứa nhiều chất dinh dưỡng vượt trội hơn so với trứng gà và trứng vịt.