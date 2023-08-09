Thêm mỹ nhân Việt lộ loạt "hint" mang bầu lần 2, còn úp mở về "tín hiệu vũ trụ" khi khui món quà một con búp bê

Mẹ bầu 09/08/2023 13:49

Bên cạnh đó mỹ nhân này còn không còn mặc trang phục bó sát khoe vóc dáng nuột nà mà thay vào đó chọn những bộ đồ rộng.

Mới đây, trong tiệc sinh nhật 3 tuổi của con gái, người đẹp Trương Mỹ Nhân chọn chiếc váy rộng thùng thình màu hồng để giấu vóc dáng hiện tại.

Thêm mỹ nhân Việt lộ loạt 'hint' mang bầu lần 2, còn úp mở về 'tín hiệu vũ trụ' khi khui món quà một con búp bê - Ảnh 1

Thời gian gần đây, người đẹp sinh năm 1995 không còn mặc trang phục bó sát khoe vóc dáng nuột nà mà thay vào đó chọn những bộ đồ rộng. Đặc biệt, trong clip cùng con gái "đập hộp" quà sinh nhật, Trương Mỹ Nhân còn bị cư dân mạng phát hiện phong cách ăn diện giống với các mẹ bầu.

Trong clip cùng con gái "đập hộp" quà sinh nhật, Trương Mỹ Nhân có phong cách ăn diện giống với các mẹ bầu.

Thêm mỹ nhân Việt lộ loạt 'hint' mang bầu lần 2, còn úp mở về 'tín hiệu vũ trụ' khi khui món quà một con búp bê - Ảnh 2
Phí Ngọc Hưng và Trương Mỹ Nhân bên con gái đầu lòng.

Được biết, Phí Ngọc Hưng và Trương Mỹ Nhân gặp nhau lần đầu vào năm 2018 trong một chương trình truyền hình thực tế tại Malaysia. Tiếp đó, cặp đôi được nhiều người chú ý từ khi tham gia một gameshow trong nước với những màn kết hợp ăn ý. Năm 2022, cô công khai con gái tên là Bona. Sau khi sinh con, người đẹp vẫn giữ được sắc vóc xinh đẹp, vòng eo thon gọn. 

Thêm mỹ nhân Việt lộ loạt 'hint' mang bầu lần 2, còn úp mở về 'tín hiệu vũ trụ' khi khui món quà một con búp bê - Ảnh 3

Thêm mỹ nhân Việt lộ loạt 'hint' mang bầu lần 2, còn úp mở về 'tín hiệu vũ trụ' khi khui món quà một con búp bê - Ảnh 4

Trương Mỹ Nhân gia nhập vào làng mốt với chiều cao nổi bật 1m78 cùng gương mặt thời trang ấn tượng.

Trước đó, vào tháng 7/2021, chân dài cao 1m78 khiến người hâm mộ xôn xao khi công khai chuyện mẹ ruột nợ nần chồng chất. Tuy nhiên, trong chương trình Trương Mỹ Nhân nói về lí do vì sao công khai việc nợ nần của mẹ và mối quan hệ hiện tại của hai mẹ con đã tốt hơn.

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