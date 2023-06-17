Những hệ lụy gì khi “Bố già” AL Pacino làm bố ở tuổi 83?

Mẹ bầu 17/06/2023 11:29

Mới đây, nam diễn viên bộ phim “Bố già” AL Pacino đã chào đón đứa con thứ 4 ở tuổi 83 nhưng việc sinh con ở độ tuổi cao có thể mang lại một số rủi ro nhất định.

Al Pacino và bạn gái của ông vừa chào đón đứa con thứ tư, theo thông báo của người đại diện.

Người phát ngôn của diễn viên 83 tuổi, Stan Rosenfield, đã xác nhận với tờ Insider vào ngày 16/6 rằng bạn gái của Pacino, Noor Alfallah, 29 tuổi, đã sinh ra một bé trai. Cặp đôi đặt tên cho con trai của họ là Roman.

Pacino đã có hai đứa con song sinh 22 tuổi - Oliva và Anton James Pacino - với nữ diễn viên Hollywood Beverly D'Angelo và một cô con gái 33 tuổi - Julie Marie - với huấn luyện viên diễn xuất Jan Tarrant.

Những hệ lụy gì khi “Bố già” AL Pacino làm bố ở tuổi 83? - Ảnh 1
Ở tuổi 83, nam diễn viên Al Pacino thông báo vừa chào đón đứa con thứ 4 của ông ra đời. Ảnh: AP

Thông tin này đến sau vài tuần sau khi đồng nghiệp của ông trong bộ phim “The Godfather”, Robert De Niro, 79 tuổi, thông báo về sự ra đời của đứa con thứ bảy của ông.

Mặc dù hiếm khi xảy ra, nhưng đương nhiên đàn ông vẫn có khả năng sinh con ở độ tuổi cao hơn - khác với phụ nữ không thể có con sau thờ kỳ tiền mãn kinh, thường diễn ra vào khoảng 50 tuổi - nhưng điều này đem lại một số rủi ro nhất định.

Bố lớn tuổi có thể có chất lượng “tinh binh” thấp hơn

Sau khi một người đàn ông bước sang tuổi 50, tinh trùng của họ sẽ có xu hướng giảm chất lượng.

Điều này là do tinh hoàn trở nên nhỏ hơn và mềm hơn, tinh trùng trở nên chậm hơn và biến dạng, lượng máu cung cấp cho cơ quan sinh dục ít hơn và nồng độ testosterone giảm, theo WebMD .

Vì lý do này, bằng chứng cho thấy đứa trẻ sinh ra từ người cha lớn tuổi có nhiều khả năng mắc chứng rối loạn di truyền, chẳng hạn như hội chứng Down và mức độ rủi ro càng tăng lên khi đứa trẻ càng lớn.

Những hệ lụy gì khi “Bố già” AL Pacino làm bố ở tuổi 83? - Ảnh 2
Theo nhiều chuyên gia, sau khi một người đàn ông bước sang tuổi 50, tinh trùng của họ sẽ có xu hướng giảm chất lượng. Ảnh minh họa: Internet

Đứa trẻ cũng có thể có nguy cơ mắc các bệnh như tâm thần phân liệt hoặc tự kỷ cao hơn.

Tinh trùng già hơn cũng có nghĩa là em bé có thể sinh non và do đó có nguy cơ cần hỗ trợ hô hấp, kháng sinh truyền tĩnh mạch và các bệnh liên quan đến hô hấp cao hơn, theo Business Insider.

Những em bé có bố lớn tuổi hơn cũng có thể mắc nguy cơ nhẹ cân khi sinh cao hơn, điều này có thể khiến trẻ bị co giật và cần phải thở oxy.

Những ông bố lớn tuổi thường vững vàng hơn về mọi mặt

Tuy nhiên, có một người cha lớn tuổi cũng có thể đi kèm với các đặc quyền. Emily Pardy, một nhà trị liệu hôn nhân và gia đình cho biết, những người lớn tuổi có xu hướng vững vàng hơn trong sự nghiệp và do đó có nhiều tiền hơn để nuôi dạy con cái . Đó chắc chắn là trường hợp của Pacino, một diễn viên từng đoạt giải Oscar.

Cô ấy nói: “Họ thường đã sở hữu một ngôi nhà và rất nhiều cột mốc quan trọng khác trong cuộc đời đòi hỏi nhiều thời gian, sự tập trung và nguồn lực đã được thiết lập trong một thời gian”.

Một phụ nữ có chồng 45 và 48 tuổi khi mang thai trước đó đã chia sẻ với tờ Insider về ưu điểm của việc làm cha lớn tuổi: ông ấy giữ được vóc dáng cân đối và khỏe mạnh, đồng thời hy vọng được nghỉ hưu sớm và tận hưởng sự linh hoạt hơn khi con cái họ lớn lên.

Xuất hiện 4 dấu hiệu bất thường này khi đi ngủ dễ gây nhồi máu não

Xuất hiện 4 dấu hiệu bất thường này khi đi ngủ dễ gây nhồi máu não

Nguy cơ nhồi máu não là một trong những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng mà người ta thường gặp phải đặc biệt là 4 dấu hiệu về đêm này.

Xem thêm
Từ khóa:   sức khỏe tinh trùng nam giới

TIN MỚI NHẤT

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Tâm sự gia đình 33 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Tâm sự 1 giờ 28 phút trước
Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 33 phút trước
Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Tâm sự 2 giờ 3 phút trước
Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Tâm sự 2 giờ 28 phút trước
Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Tâm sự gia đình 2 giờ 33 phút trước
Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Tâm sự 3 giờ 3 phút trước
Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 3 giờ 33 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 3 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới