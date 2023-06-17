Những hệ lụy gì khi “Bố già” AL Pacino làm bố ở tuổi 83?

Người phát ngôn của diễn viên 83 tuổi, Stan Rosenfield, đã xác nhận với tờ Insider vào ngày 16/6 rằng bạn gái của Pacino, Noor Alfallah, 29 tuổi, đã sinh ra một bé trai. Cặp đôi đặt tên cho con trai của họ là Roman.

Al Pacino và bạn gái của ông vừa chào đón đứa con thứ tư, theo thông báo của người đại diện.

Thông tin này đến sau vài tuần sau khi đồng nghiệp của ông trong bộ phim “The Godfather”, Robert De Niro, 79 tuổi, thông báo về sự ra đời của đứa con thứ bảy của ông.

Pacino đã có hai đứa con song sinh 22 tuổi - Oliva và Anton James Pacino - với nữ diễn viên Hollywood Beverly D'Angelo và một cô con gái 33 tuổi - Julie Marie - với huấn luyện viên diễn xuất Jan Tarrant.

Mặc dù hiếm khi xảy ra, nhưng đương nhiên đàn ông vẫn có khả năng sinh con ở độ tuổi cao hơn - khác với phụ nữ không thể có con sau thờ kỳ tiền mãn kinh, thường diễn ra vào khoảng 50 tuổi - nhưng điều này đem lại một số rủi ro nhất định.

Bố lớn tuổi có thể có chất lượng “tinh binh” thấp hơn

Sau khi một người đàn ông bước sang tuổi 50, tinh trùng của họ sẽ có xu hướng giảm chất lượng.

Điều này là do tinh hoàn trở nên nhỏ hơn và mềm hơn, tinh trùng trở nên chậm hơn và biến dạng, lượng máu cung cấp cho cơ quan sinh dục ít hơn và nồng độ testosterone giảm, theo WebMD .

Vì lý do này, bằng chứng cho thấy đứa trẻ sinh ra từ người cha lớn tuổi có nhiều khả năng mắc chứng rối loạn di truyền, chẳng hạn như hội chứng Down và mức độ rủi ro càng tăng lên khi đứa trẻ càng lớn.

Theo nhiều chuyên gia, sau khi một người đàn ông bước sang tuổi 50, tinh trùng của họ sẽ có xu hướng giảm chất lượng. Ảnh minh họa: Internet

Đứa trẻ cũng có thể có nguy cơ mắc các bệnh như tâm thần phân liệt hoặc tự kỷ cao hơn.

Tinh trùng già hơn cũng có nghĩa là em bé có thể sinh non và do đó có nguy cơ cần hỗ trợ hô hấp, kháng sinh truyền tĩnh mạch và các bệnh liên quan đến hô hấp cao hơn, theo Business Insider.

Những em bé có bố lớn tuổi hơn cũng có thể mắc nguy cơ nhẹ cân khi sinh cao hơn, điều này có thể khiến trẻ bị co giật và cần phải thở oxy.

Những ông bố lớn tuổi thường vững vàng hơn về mọi mặt

Tuy nhiên, có một người cha lớn tuổi cũng có thể đi kèm với các đặc quyền. Emily Pardy, một nhà trị liệu hôn nhân và gia đình cho biết, những người lớn tuổi có xu hướng vững vàng hơn trong sự nghiệp và do đó có nhiều tiền hơn để nuôi dạy con cái . Đó chắc chắn là trường hợp của Pacino, một diễn viên từng đoạt giải Oscar.

Cô ấy nói: “Họ thường đã sở hữu một ngôi nhà và rất nhiều cột mốc quan trọng khác trong cuộc đời đòi hỏi nhiều thời gian, sự tập trung và nguồn lực đã được thiết lập trong một thời gian”.

Một phụ nữ có chồng 45 và 48 tuổi khi mang thai trước đó đã chia sẻ với tờ Insider về ưu điểm của việc làm cha lớn tuổi: ông ấy giữ được vóc dáng cân đối và khỏe mạnh, đồng thời hy vọng được nghỉ hưu sớm và tận hưởng sự linh hoạt hơn khi con cái họ lớn lên.