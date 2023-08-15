Hướng dẫn mẹ sử dụng kem rạn đúng cách

Rạn da là tình trạng thường xuất hiện ở những chị em phụ nữ đang mang thai. Để giải quyết vấn đề này, nhiều người đã lựa chọn cách bôi kem chống rạn, bởi tính tiện lợi và đơn giản dễ sử dụng.

Sử dụng kem rạn khi mang thai có nguy hiểm cho em bé không?

Tuy nhiên, điều khiến các mẹ bầu cảm thấy lo lắng và băn khoăn đó chính là liệu thoa kem có ảnh hưởng tới thai nhi hay không? Có thể thấy, việc bôi kem chống rạn KHÔNG ảnh hưởng tới thai nhi nếu như chọn và sử dụng sản phẩm an toàn, đúng cách.

Các loại kem chống rạn khi bôi sẽ giúp giữ cho làn da mềm mại, có sự đàn hồi. Từ đó, giảm thiểu nguy cơ xuất hiện rạn da trong quá trình mang thai.

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Hướng dẫn mẹ cách chọn kem rạn an toàn và hiệu quả khi mang thai

Khi mang thai, thoa kem chống rạn da là việc làm cần thiết để giữ làn da mịn màng, mềm mại. Tuy nhiên, việc lựa chọn và sử dụng kem cần hết sức cẩn thận để tránh nguy cơ gây hại cho thai nhi.

Dưới đây là một số tiêu chí chọn kem rạn da bạn cần biết:

- Thành phần không kem chứa corticoid, retinoids, paraben. Nên ưu tiên lựa chọn kem có chứa thành phần tự nhiên để giảm nguy cơ gây kích ứng và phản ứng phụ.

- Được nhiều mẹ bầu đánh giá tích cực sau khi dùng.

- Sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Thương hiệu uy tín được nhiều người biết đến để đảm bảo an toàn cho mẹ và bé.

- Sản phẩm dễ thấm khi bôi lên da, không nhờn dính để tránh cảm giác khó chịu và không gây bít tắc lỗ chân lông.

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều dòng kem trị rạn cho bà bầu. Nếu bạn đang phân vân chưa biết nên chọn sản phẩm nào có thể tham khảo kem rạn da Yoosun Mama.

Kem rạn da Yoosun Mama đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của một sản phẩm kem rạn cho mẹ bầu. Kem được sản xuất tại Nhà máy đạt chuẩn cGMP

Kem Yoosun Mama chứa những thành phần: Chiết xuất cây Áo choàng vệ nữ, rễ cây Hoàng kỳ, Đảng sâm, dầu argan, dầu jojoba, dầu quả bơ, dầu oliu giúp dưỡng ẩm, phục hồi tổn thương, ngăn ngừa rạn da hiệu quả.

Hướng dẫn mẹ sử dụng kem rạn đúng cách, an toàn

- Thời điểm sử dụng

Để đạt được hiệu quả như mong muốn, mẹ bầu nên bôi kem rạn từ tháng thứ 3 của thai kỳ.

- Tần suất sử dụng và cách massage khi bôi kem rạn da

Mẹ bầu nên sử dụng kem rạn da từ 2-3 lần/ngày vào buổi sáng và tối. Khi thoa kem mẹ nên kết hợp massage nhưng cần lưu ý:

Trước khi bôi kem nên làm sạch và lau khô vùng da bị rạn

Massage nhẹ nhàng kem rạn lên vùng ngực, bụng, hông, đùi, bắp tay. Những tháng cuối thai kỳ nên nhẹ nhàng hơn. Thời gian mỗi lần mát xa không nên quá 5 phút.

- Đối tượng nên lưu ý khi sử dụng kem rạn

Nếu bạn thuộc một trong những trường hợp dưới đây nên thận trọng khi sử dụng:

Mẹ bầu có tiền sử sảy thai, sinh non, động thai cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước dùng kem rạn…

Mẹ bầu có tiền sử bị dị ứng hoặc nhạy cảm với một trong các thành phần kem chống rạn.

Các mẹ nên sử dụng kem rạn da đúng cách và an toàn sẽ bảo vệ làn da của bạn và tránh gây hại cho thai nhi.