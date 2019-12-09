Chuyên mục sức khỏe: Phụ nữ sau sảy thai ăn gì tốt?

Rất nhiều người thắc mắc, sau sảy thai ăn gì tốt? sảy thai có được ăn cá không? thực đơn cho người sảy thai như thế nào là hợp lý? Dưới đây là một số các món ăn, thực phẩm giúp phụ nữ sảy thai nhanh chóng lấy lại sức khỏe cũng như có ích cho cơ thể một cách lâu dài, sẵn sàng cho kỳ thụ thai sau đó.

“Sảy thai ăn gì tốt?” từ lâu đã là câu hỏi mà những phụ nữ vừa mới hay từng bị sảy rất quan tâm bởi phục hồi sức khỏe giai đoạn đó cực kỳ quan trọng và cần thiết. Khi sảy thai, phụ nữ sẽ không chỉ phải chịu tổn hại về mặt thể chất mà sức khỏe tinh thần cũng bị ảnh hưởng khá nặng nề. Vì thế, nếu như dinh dưỡng thời kỳ mang bầu quan trọng một thì với phụ nữ hậu sảy thai điều này cần được chú trọng hơn cả bởi nó góp phần vô cùng quan trọng để họ lấy lại cân bằng trong cuộc sống.

Bên cạnh sữa và các chế phẩm từ sữa, các loại thực phẩm giàu canxi khác được tin dùng ở thời kỳ hậu sảy thai được biết đến là: các loại hải sản như cá ngừ, cá mòi, đậu tương, các loại rau có màu xanh đậm như súp lơ xanh, cải chíp và các loại hạt, trái cây khô như hạt dẻ, chuối…

Canxi là loại thành phần vô cùng quan trọng đối với cơ thể đặc biệt là các mẹ bầu . Không chỉ giữ vai trò làm chắc xương và răng mà nó còn cực kỳ cần thiết cho hoạt động của hệ thần kinh, tim, quá trình trao đổi chất… Thời kỳ mang thai trước đó cũng như hậu sảy thai khiến lượng canxi trong cơ thể bị giảm sút mạnh nên phụ nữ cần bồi bổ đầy đủ để bù lại nguồn khoáng chất này.

Các loại thực phẩm nhiều sắt

Trong cơ thể người, sắt đóng vai trò quan trọng trong việc tạo hồng cầu, chuyển oxy, CO2 trong quá trình hô hấp… và trong sự phát triển trí não của trẻ từ khi nằm trong bụng mẹ. Khi sảy thai, lượng máu mất đi khiến suy giảm lượng sắt lớn, làm phụ nữ dễ bị chóng mặt, thiếu máu thậm chí ảnh hưởng đến cả kỳ thụ thai sau. Do đó, việc bù sắt là giai đoạn không thể bỏ qua hay xem nhẹ để bồi dưỡng cho người sảy thai.

Sắt có nhiều trong thịt bò, ngũ cốc và nhiều loại trái cây - Ảnh minh họa: Internet

Nhóm thực phẩm từ động vật nhiều sắt có thể kể đến là các loại thịt đỏ và phải được nấu chín. Hay từ thực vật, các loại rau, củ, quả như: rau bina, ngô, mía, nho, chà là, các loại ngũ cốc… đều có ích cho quá trình bổ sung sắt. Ngoài ra, vitamin C giúp cơ thể hấp thu sắt dễ dàng, nhanh chóng vì thế phụ nữ sau sảy thai được khuyên nên kết hợp cùng các thực phẩm nói trên.

Các loại thực phẩm chứa axit folic

Axit Folic đối với phụ nữ mang thai có tác dụng ngăn ngừa khuyết tật bẩm sinh cho trẻ, giúp quá trình hình thành não bộ, tủy sống phát triển bình thường, khỏe mạnh. Nó cũng là thành phần quan trọng trong việc cung cấp, tái tạo tế bào máu cho cơ thể. Việc bổ sung đầy đủ axit folic giúp ngăn tình trạng thiếu máu và để giai đoạn thụ thai sau đó cũng giảm nguy cơ sảy thai, sinh non cũng như các bệnh bẩm sinh cho trẻ khi ra đời: tim mạch, hở hàm ếch…

Phụ nữ sau sảy thai cần thường xuyên ăn các loại nấm, rau xanh, ngũ cốc cùng một số loại hoa quả giàu axit folic - Ảnh minh họa: Internet

Axit Folic thường có trong các thực phẩm như bông cải xanh, súp lơ xanh, bắp cải, bí đao, các loại nấm, rau diếp, xà lách, ngũ cốc, bánh mì, bơ, măng tây, dưa hấu, chanh, chuối…

Các loại thực phẩm có hàm lượng magie cao

Là khoáng chất quan trọng đối với hệ thần kinh cũng như sự phát triển của cơ thể, hỗ trợ sự chuyển hóa của canxi, phốt-pho, kali, natri giúp xương và răng chắc khỏe, ngoài ra nó còn có ích rất lớn cho tim mạch, ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Vì thế, phụ nữ đang trong thai kỳ, sau sảy thai đều rất cần duy trì lượng magie đầy đủ để kỳ thụ thai tiếp theo giảm thiểu trường hợp tương tự. Đặc biệt, magie còn giúp tinh thần của những bà mẹ vừa không may mất con được cải thiện tốt hơn và nhanh chóng lấy lại sự cân bằng.

Magie là thành phần khoáng chất không thể thiếu đối với mẹ bầu và phụ nữ sau sảy thai tuy nhiên cần có liều lượng phù hợp - Ảnh minh họa: Internet

Hàm lượng magie tốt cho cơ thể nằm ở các loại thực phẩm quen thuộc: các loại rau có lá sẫm màu như mồng tơi, các loại đậu, bơ, chuối, hạt lúa mì, yến mạch, hạt bí ngô, hạt điều, sôcôla nguyên chất,… Tuy nhiên, việc bổ sung magie cần đúng liều lượng, đối với người lớn là 350-450mg/ngày. Nếu lượng magie quá lớn dễ dẫn đến tình trạng ngộ độc.

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Một số thực phẩm nên tránh sử dụng sau sảy thai

Ngoài các thực phẩm có ích kể trên, phụ nữ sau khi sảy thai cần kiêng tuyệt đối một số loại thực phẩm sau:

Đồ ăn nhanh, đồ ngọt… là các thực phẩm mà phụ nữ hậu sảy thai cần tuyệt đối tránh xa - Ảnh minh họa: Internet

Đồ ăn vặt: khoai tây chiên, bánh kẹo… những đồ ăn chứa hàm lượng calo và chất béo cao nhưng kém dinh dưỡng.

Đồ ngọt và các thực phẩm nhiều đường nói chung như đồ uống có gas.

Đồ ăn nhanh: pizza, xúc xích… đều khiến khả năng mắc chứng trầm cảm sau sảy thai nghiêm trọng hơn.

Thực phẩm sống, không tiệt trùng… vì chúng sẽ giúp cơ thể biến thành môi trường lý tưởng để các loại vi khuẩn phát triển, gây nhiễm trùng cho các tổn thương bên trong sau khi sảy thai.

Với những thực phẩm nên và không nên sử dụng được liệt kê trên đây phần lớn đã giải đáp thắc mắc sau sảy thai ăn gì tốt? hay người sảy thai nên ăn hoa quả gì? cho phụ nữ đang trong giai đoạn phục hồi sức khỏe sau sự cố không may và để chuẩn bị cho một kỳ thụ thai tiếp theo tốt đẹp.