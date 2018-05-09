Cách trị triệt để rụng tóc cho mẹ bầu khi mang thai

Mẹ bầu 09/05/2018 09:13

Tóc rụng như lá mùa thu khi mang thai? Mẹ bầu đừng quá hoang mang kẻo ảnh hưởng tới em bé, chỉ cần bình tĩnh làm theo cách trị rụng tóc khi mang thai cực kỳ an toàn, hiệu quả dưới đây, đảm bảo tóc mềm mượt và giảm rụng sau 1 tuần.

Mang thai là một phần đáng nhớ trong cuộc đời người phụ nữ nhưng cũng là một giai đoạn cực kỳ khó khăn trong cuộc đời làm mẹ, đặc biệt là giai đoạn khởi đầu khi xuất hiện những triệu chứng trên cơ thể của mẹ bầu. Rụng tóc xuất hiện khi mang thai và cả sau khi sinh em bé, nếu không biết cách trị kịp thời có thể khiến cho tình trạng rụng tóc ngày càng nặng hơn, khiến mẹ bầu có thể phải đối mặt với nguy cơ hói đầu.

Bà bầu rụng tóc nhiều là một điều hoàn toàn bình thường và có thể tự xử lý được. Cách chữa rụng tóc khi mang thai không khó, chỉ cần mẹ bầu chú ý thực hiện theo những hướng dẫn dưới đây và đừng để bản thân phải suy nghĩ, lo lắng quá nhiều. Chuẩn bị một tâm lý thật thoải mái, vui vẻ và cùng bắt đầu nào!

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Nhiều bà bầu bị rụng tóc khi mang thai - Ảnh: Internet

Cắt ngắn tóc và tránh những kiểu tóc rườm rà

Những kiểu tóc tết cầu kỳ, bới tóc, đánh rối,... rất nên được hạn chế nếu bạn gặp phải tình trạng rụng tóc khi mang thai. Những kiểu tóc này đòi hỏi phải dùng lực tác động đến chân tóc, khiến tóc bạn đã yếu lại càng dễ rụng hơn.

Bà bầu nên cắt bớt tóc, để những dáng tóc suôn mượt và chỉ kẹp mái tóc gọn gàng, đơn giản. Nếu làm tóc xoăn lọn, xoăn xù, mẹ bầu nên cắt bớt những đoạn xoăn để tránh cho tóc bị rối và dễ gãy rụng.

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Để tóc ngắn, thẳng giúp mẹ bầu dễ chăm sóc và ít rụng hơn - Ảnh: Internet

Thêm vitamin vào chế độ dinh dưỡng

Các loại trái cây và rau củ đặc biệt tốt cho cơ thể và tốt cho sự phát triển của tóc. Mẹ bầu nên uống 2-3 ly sinh tố mỗi ngày để mẹ và em bé được cung cấp đủ các loại vitamin, khoáng chất cần thiết, giúp cân bằng các chất trong cơ thể mẹ. Đồng thời, các loại hải sản như hàu, tôm, cá,... cũng chứa hàm lượng sắt, canxi cao rất tốt cho mẹ bầu và kích thích tóc mọc nhanh chóng.

Tìm một loại dầu gội tốt

Gội đầu từ 2-3 lần mỗi tuần là tần suất hợp lý giúp mẹ bầu giữ một da đầu sạch sẽ, khỏe mạnh mà không gây khô xơ, rụng tóc. Tuy nhiên, mẹ bầu nên lựa chọn loại dầu gội ít hóa chất, ít các chất tạo bọt và hương liệu để bảo vệ tóc một cách tốt nhất.

Những loại dầu gội chiết xuất thiên nhiên có thể không đem lại cảm giác sạch sẽ, thoáng mát cho da đầu sau khi gội nhưng đây là loại dầu gội dưỡng tóc cho bà bầu hiệu quả và an toàn cho em bé trong bụng.

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Gội đầu đúng cách hạn chế tối đa tình trạng rụng tóc khi mang thai - Ảnh: Internet

Sử dụng lược thưa chải tóc

Nếu như da đầu của bạn yếu thì không nên chải tóc bằng lược có răng hẹp. Một chiếc lược răng thưa sẽ giảm lực tác động lên tóc và da đầu. Còn nếu không quá cần thiết, bạn nên chuyển sang đứng gội đầu thay vì dốc ngược tóc xuống và hạn chế chải đầu sau khi gội để tránh rụng tóc.

Luôn sử dụng kem dưỡng ẩm cho tóc

Dầu xả chất lượng tốt, không chứa silicon là lựa chọn thích hợp cho mẹ bầu rụng nhiều tóc. Ngoài ra, mẹ bầu có thể sử dụng các loại dầu dưỡng từ thiên nhiên như dầu argan, dầu dừa, nha đam tươi,... để dưỡng tóc sau khi tóc khô 80%. Giữ một mái tóc luôn đủ ẩm, mềm mượt là cách giảm rụng tóc hiệu quả và nuôi dưỡng tóc khỏe mạnh.

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