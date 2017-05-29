Cách trị rụng tóc bằng hành tây hiệu quả mà không hề tốn kém

Làm đẹp 29/05/2017 11:10

Muốn trị rụng tóc bằng hành tây, bạn không cần phải mua bất cứ sản phẩm đắt tiền nào ngoài siêu thị hay cửa hàng mỹ phẩm. Chỉ cần áp dụng công thức này thì sau một thời gian, tóc bạn sẽ mọc nhiều trở lại.

Không phải ai cũng nên sử dụng hành tây trị rụng tóc Bởi hành tây có mùi rất hắc và đặc tính tương đối mạnh.

Trị rụng tóc bằng hành tây phù hợp với những đối tượng nào?

Hành tây trị rụng tóc
Hành tây trị rụng tóc. Nguồn: Internet.

Bình thường, trên da đầu của mỗi người có khoảng hơn 100 nghìn sợi tóc, Mỗi sợi tóc đều trải qua các thời kỳ sinh trưởng, ngừng sinh trưởng và rụng tóc.

Thời kỳ sinh trưởng kéo dài khoảng 2 đến 6 năm. Trong thời kỳ này, các tế bào tủy tóc phân chia mạnh mẽ khiến tóc mọc dài ra liên tục với tốc độ khoảng 1cm/tháng. Khi đến thời kỳ ngừng sinh trưởng - thường diễn ra 2 đến 3 tháng, tóc sẽ không mọc dài ra nữa và sẽ không rụng đi cho tới khi chuyển sang thời kỳ rụng tóc. Tuy nhiên, mỗi sợi tóc bị rụng sẽ được thay thế bằng một sợi tóc khác mới mọc.

Thế nên, việc rụng tóc là chuyện quá bình thường và là điều tự nhiên của con người. Trung bình, một người sẽ bị rụng 30 đến 60 sợi tóc mỗi ngày.

Tuy nhiên, nếu tóc bị rụng với số lượng lớn đột ngột hoặc xuất hiện nhiều vùng da đầu bị hói do tóc rụng quá nhiều thì chứng tỏ bạn đã mắc bệnh rụng tóc. Điều này có nghĩa, bạn cần đến gặp bác sĩ sớm để được tư vấn về các biện pháp điều trị rụng tóc hoặc có thể áp dụng cách trị rụng tóc bằng hành tây ngay tại nhà dưới đây.

Cơ sở khoa học của phương pháp trị rụng tóc bằng hành tây

Dùng hành tây trị rụng tóc
Dùng hành tây trị rụng tóc. Nguồn: Internet.

Cho dù tóc của bạn bị rụng là do nhiễm trùng, sử dụng thuốc hay tấn công bởi hệ miễn dịch (tự miễn) thì hành tây đều là lựa chọn phù hợp. Với các đặc tính kháng khuẩn và trị bệnh, hành tây có thể giúp làm sạch và nuôi dưỡng da đầu cũng như kích thích tóc mới mọc hiệu quả. Ngoài ra, massage đầu bằng nước hành tây còn giúp tăng cường lưu thông máu và giữ cho các nang tóc khỏe mạnh

Lưu ý rằng cách trị rụng tóc bằng hành tây này cũng phù hợp với các bệnh nhân bị rụng tóc từng mảng.

Trong một thí nghiệm được thực hiện với sự tham gia của các bệnh nhân bị mắc bệnh rụng tóc từng mảng, các nhà nghiên cứu đã yêu cầu họ bôi nước hành tây lên vùng bị rụng tóc và massage các khu vực này nhẹ nhàng. Sau khi thực hiện 2 lần mỗi ngày trong 4 đến 6 tuần, 90% số người tham gia đã cho thấy hành tây làm tóc mọc trở lại.

Các lớp hành tây còn giàu hai nhóm chất hóa học có lợi, đó chính là flavonoids và alk(en)yl cysteine sulphoxides (ACSOs).

  • Flavonoids giúp tỏi có màu sắc tự nhiên và có đặc tính kháng sưng viêm.

  • ACOS giúp tỏi giàu sulfur - một loại chất vừa có tính kháng khuẩn vừa có khả năng trị nấm nên có thể giúp điều trị các nhiễm trùng trên da đầu gây rụng tóc. Một lượng sulfur phù hợp sẽ giúp tái tạo nang tóc và kích thích tóc mọc lại, giúp phát triển collagen chịu trách nhiệm tăng cường độ chắc khỏe của tóc. Ngoài ra, magie, canxi và kali trong hành tây cũng có ích cho lưu thông máu và giảm sưng viêm.

Quercetin - một hợp chất khác được tìm thấy trong hành tây - là một dạng bioflavonoid với các đặc tính chống sưng viêm, giúp ngăn chặn rụng tóc do hiện tượng sưng viêm trong cơ thể, có khả năng bị gây ra bởi các các loại thuốc như thuốc chống trầm cảm, hóa học trị liệu hay bị nhiễm trùng.

Trong các nghiên cứu thực hiện trên động vật, quercetin được cho thấy là hiệu quả không chỉ trong điều trị rụng tóc từng mảng mà còn giúp ngăn chặn tóc bị rụng trở lại.

Với các dẫn chứng thuyết phục này, dùng hành tây trị rụng tóc chắc chắn là lựa chọn sáng suốt.

Công thức trị rụng tóc bằng hành tây với 3 bước đơn giản

Cách trị rụng tóc bằng hành tây
Cách trị rụng tóc bằng hành tây. Nguồn: Internet.

Nguyên liệu: Củ hành tây, mật ong, một loại tinh dầu bất kỳ.

Cách chuẩn bị:

Bước 1: Bóc vỏ, băm nhỏ và xay một 1 củ hành tây.

Bước 2: Cho hành tây đã xay vào rây lọc và lọc lấy nước.

Bước 3: Cho 1 đến 2 thìa mật ong vào nước ép hành tây. Cho thêm một vài giọt tinh dầu, chẳng hạn như tinh dầu oải hương nếu muốn.

Cách sử dụng:

Bước 1: Massage chỗ bị hói và toàn bộ da đầu bằng hỗn hợp này.

Bước 2: Sử dụng mũ trùm đầu che tóc và để qua đêm.

Bước 3: Gội sạch đầu vào sáng hôm sau.

Thực hiện phương pháp này hàng ngày trong vài tháng hoặc cho đến khi bạn hài lòng với kết quả đạt được.

Một số lưu ý khi dùng hành tây trị hói đầu

  • Thay vì xay hành tây, bạn có thể cắt nhỏ và ép lấy nước.

  • Để tránh chảy nước mắt khi cắt hành, hãy để hành tây trong ngăn đá tủ lạnh khoảng 15 phút. Sau đó, cắt nhỏ.

  • Bạn có thể sử dụng thêm tinh dầu, chẳng hương như dầu hương thảo, dầu oải hương, bạc hà hoặc các tinh dầu tương tự có tác dụng kích thích mọc tóc.

  • Bạn có thể cho thêm vài giọt nước cốt chanh hay nước hoa hồng để át đi mùi hành tây.

Trên đây là cách trị rụng tóc bằng hành tây mà bạn có thể tự làm và sử dụng ngay tại nhà. Cần lưu ý kiên trì thực hiện để có hiệu quả tốt nhất.

 

 

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