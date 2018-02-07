Cách ngâm rượu nghệ cho bà đẻ sau sinh, bí kíp lấy lại vóc dáng thần tốc cho chị em

Đối với phụ nữ sau sinh, nghệ chính là “thần dược” trong việc phục hồi sức khỏe và làm đẹp . Nghệ được dùng để chế biến các món ăn giúp sản phụ ăn ngon miệng, cơ thể hấp thu tối đa các chất dinh dưỡng để tăng tiết sữa. Ngoài ra, hoạt chất curcumin trong nghệ còn có tác dụng:

- Giúp làn da phụ nữ sau sinh khỏe, đẹp hơn, hết nám, tàn nhang; Tăng cường lưu thông máu dưới da giúp chị em có làn da hồng hào, láng mịn.

Trao đổi với Phụ nữ & Gia đình, Ths. Bs Lê Thị Kiều Dung – Khoa sản Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM cho biết: “Nghệ vốn là vị thuốc quen thuộc trong dân gian và rất lành tính. Phụ nữ sau sinh có thể sử dụng nghệ ngâm rượu thoa lên vùng bụng theo kinh nghiệm dân gian”.

Các bước ngâm rượu nghệ cho bà đẻ sau sinh vô cùng đơn giản, chị em chỉ cần thực hiện theo hướng dẫn sau:

Cách ngâm rượu nghệ cho bà đẻ sau sinh

Chị em cần học ngay bí kíp ngâm rượu nghệ để làm đẹp sau sinh - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu:

- Nghệ tươi: 2kg. Chị em lưu ý nên chọn nghệ tươi, già, màu vàng đậm để đạt hiệu quả cao. Tránh mua những loại nghệ Trung Quốc hoặc có xuất xứ không rõ ràng (củ mập, màu khác lạ…).

- Rượu trắng: 3 – 4 lít. Nên sử dụng rượu nấu theo phương pháp tự nhiên, tránh sử dụng các loại rượu không rõ nguồn gốc sản xuất.

- Bình thủy tinh: 1 bình to

Các bước thực hiện:

- Bước 1: Bình thủy tinh ngâm rượu đem rửa thật sạch, để khô ráo.

- Bước 2: Nghệ tươi rửa sạch, cạo vỏ, giã dập, cho vào bình thủy tinh.

- Bước 3: Đổ rượu trắng vào bình ngập mặt nghệ khoảng 2 đốt ngón tay.

- Bước 4: Đậy kín nắp bình. Sau đó đem hạ thổ hoặc bảo quản ở nơi thoáng mát, tránh bị hư hỏng hoặc các tác động từ bên ngoài.

- Bước 5: Sau khoảng thời gian 2 – 3 tháng, lấy bình ngâm rượu nghệ lên chị em sẽ thấy có màu vàng sậm, không đóng váng là có thể sử dụng.

Cách sử dụng rượu ngâm nghệ cho bà đẻ sau sinh

Sau khi vừa sinh xong, chị em có thể sử dụng rượu ngâm nghệ đã chuẩn bị sẵn để bôi lên người theo các bước:

- Bước 1: Lắc đều hồn hợp đã ngâm cho các thành phần hòa quyện vào nhau.

- Bước 2: Sử dụng bao tay thích hợp và khăn sữa em bé thấm rượu và bôi đều khắp cơ thể mẹ. Chị em nên mặc những bộ quần áo cũ khi bôi rượu nghệ. Để nền nhà không bị vàng, chị em cũng lưu ý lót giấy báo.

- Bước 3: Thoa đều và massage khắp cơ thể, đặc biệt là vùng bụng và đùi để làm tan mỡ bụng, trị các vết rạn da.

Một số lưu ý cho các bà đẻ khi sử dụng rượu nghệ sau sinh

- Tuyệt đối không được uống.

- Vì sắc vàng đặc trưng nên khi bôi rượu nghệ lên người, da chị em có thể bị “nhuộm vàng”. Tuy nhiên, hiện tượng này sẽ nhanh chóng biến mất.

- Nếu sợ da bé dính rượu nghệ, chị em có thể chờ hỗn hợp bôi lên người khô rồi hãy bế bé.

Không bôi lên núm vú hoặc quanh bầu ngực kẻo trẻ ngậm vào bị đắng miệng.

Chị em đừng quên học cách ngâm rượu nghệ cho bà đẻ sau sinh này để nhanh chóng lấy lại vóc dáng và sức khỏe nhé.