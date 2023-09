Các món ăn vặt từ khoai lang trị táo bón cho bà bầu

Khoai lang là thực phẩm lành tính, giàu chất xơ, ít chất béo, không chứa cholesterol có tác dụng nhuận tràng, chữa chứng táo bón cho bà bầu. Bên cạnh đó, khoai lang còn được mệnh danh là “thực phẩm cân bằng dinh dưỡng nhất” vì cung cấp nhiều tinh bột, các axit amin, beta carotene, vitamin B1, C và hơn 10 nguyên tố vi lượng (sắt, kali, natri, magie, kẽm…) rất tốt cho mẹ bầu và thai nhi. Mẹ bầu hãy tích cực ăn khoai lang và các món ăn chế biến từ khoai lang để cơ thể thêm khỏe mạnh.

Vị thơm ngọt của khoai lang nướng giúp mẹ bầu giảm tình trạng ốm nghén, tốt cho hệ tiêu hóa - Ảnh minh họa: Internet

Để nướng được củ khoai chất lượng, mẹ bầu có thể nướng khoai bằng lò nướng, lò vi sóng, nướng bếp than. Muốn nướng khoai trên bếp than an toàn, mẹ bầu có thể gói bằng giấy bạc trước khi nướng.

Khoai lang tím nghiền mật ong sữa chua

Khoai lang tím nghiền mật ong và sữa chua không chỉ tốt cho hệ tiêu hóa mà còn giúp mẹ bầu có làn da mịn màng hơn.