Ích lợi của bà bầu khi ăn chuối

Hàm lượng cao axit folic trong trái chuối giúp phòng ngừa nguy cơ dị tật ống thần kinh thai nhi. Vitamin B6 là dưỡng chất cần thiết tham gia vào quá trình hình thành và phát triển não bộ của thai nhi, giúp hệ thần kinh bé phát triển khỏe mạnh.

Chuối là loại trái cây vàng rất tốt cho sức khỏe mọi người. Với phụ nữ mang thai, vấn đề bà bầu ăn chuối có tốt không luôn được các chị em quan tâm. Chuối chứa nhiều vitamin cần thiết cho cơ thể như: Vitamin A, B, B1, B2, B6, B12, C, D, E, các nguyên tố sắt, canxi, kali, magie và nhiều dưỡng chất khác. Vì vậy, đây là loại trái cây đem lại vô vàn lợi ích cho sức khỏe bà bầu.

Ăn chuối giúp bà bầu tránh được nguy cơ thiếu máu trong thai kỳ do thành phần chứa nhiều nguyên tố sắt. Sắt kích thích sản sinh hemoglobin – thành phần chính cấu tạo nên hồng cầu.

Để đẩy lui cơn ốm nghén trong thời kỳ mang thai, mẹ bầu nên thường xuyên ăn chuối. Vitamin B6 trong chuối có tác dụng làm giảm lượng axit trong dạ dày để mẹ bầu không còn cảm giác buồn nôn, cân bằng các chất dinh dưỡng trong cơ thể.

Trị táo bón

Ngoài các vitamin và một số nguyên tố quan trọng với cơ thể, chuối còn rất giàu chất xơ tốt cho hệ tiêu hóa, giúp nhuận tràng, cải thiện rõ rệt tình trạng táo bón.

Chất xơ trong chuối giúp mẹ bầu cải thiện chứng táo bón - Ảnh minh họa: Internet

Những mẹ bầu có hiện tượng máu lẫn vào phân nên ăn hai trái chuối hấp chín (để nguyên vỏ) mỗi ngày. Tuy nhiên, cần lưu ý không ăn chuối chín cây khi bụng đói.

Giảm hội chứng chuột rút, phù nề

Hiện tượng chuột rút và phù nề thường xuất hiện ở mẹ bầu từ tháng thứ 4 của thai kỳ. Bà bầu bị chuột rút nguyên nhân chính do cơ thể thiếu hụt canxi và kali. Chị em cần tăng cường ăn các loại thực phẩm có chứa hai nguyên tố này, đặc biệt là ăn chuối.

Giảm ợ nóng

Các axit trung tính tự nhiên có trong quả chuối sẽ cải thiện chứng ợ nóng của mẹ bầu.

Cung cấp năng lượng, giảm các triệu chứng căng thẳng, mệt mỏi

Trung bình 1 trái chuối sẽ cung cấp 100kcal tương đương với năng lượng của nửa chén cơm trắng. Khi cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi, mẹ bầu hãy dành thời gian nghỉ ngơi và thưởng thức một bữa ăn phụ với chuối và các món ăn vặt ưa thích.

Ăn chuối khi mang thai bà bầu cần lưu ý

- Bà bầu nên ăn chuối ngay khi vừa bóc vỏ để không làm giảm chất dinh dưỡng và tránh bị nhiễm khuẩn.

- Không nên ăn chuối khi đói và sau khi ăn cơm xong. Bà bầu nên ăn chuối sau bữa ăn khoảng 1 giờ đồng hồ.

- Bà bầu có thể ăn nhiều loại chuối nhưng mỗi ngày chỉ nên ăn từ 1 – 2 trái, không nên ăn quá nhiều dễ dẫn đến hiện tượng đầy bụng, khó tiêu.