Bạn đang có kế hoạch mang thai? Mẹo giúp bạn chuẩn bị cho bản thân để tăng cơ hội thụ thai hiệu quả

Có một thai kỳ khỏe mạnh và bắt đầu có em bé là điều mà các bậc phụ huynh đều mong muốn. Vì vậy, điều cần thiết là phải chuẩn bị cho mình về mặt tinh thần cũng như thể chất. Lập kế hoạch trước khi thụ thai có thể giúp bạn và đối tác của bạn hiểu cách cải thiện cơ hội mang thai khỏe mạnh. Nó được thực hiện bằng cách trải qua một số thử nghiệm và thực hiện một số thay đổi trong lối sống. Dưới đây là danh sách những lưu ý bạn cần tuân thủ khi cố gắng mang thai an toàn nhé.

Khám tổng quát trước khi mang thai có thể giúp bạn xác định bất kỳ biến chứng liên quan đến sức khỏe nào có thể cản trở cơ hội thụ thai của bạn. Cả bạn và ông xã của bạn cần phải đi kiểm tra sức khỏe để đảm bảo rằng hai bạn khỏe mạnh và có thể thụ thai. Trong quá trình khám, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có thể xem xét các vấn đề như tiền sử sức khỏe của bạn và gia đình bạn để hiểu rõ hơn về các yếu tố có thể làm tăng nguy cơ biến chứng.

Xem lại các loại thuốc mà hai bạn đang dùng

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Nên dọn tủ thuốc khi có kế hoạch sinh con. Xem lại tất cả các loại thuốc không kê đơn và thảo mộc bạn đang dùng hàng ngày để biết các vấn đề sức khỏe như đau đầu, cảm lạnh và lo lắng của mình. Thảo luận với bác sĩ vì những loại thuốc bạn sử dụng có thể chứa một số thành phần không tốt cho thai kỳ.

Bổ sung vitamin tổng hợp

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Hành trình 9 tháng mang thai không hề dễ dàng đối với người phụ nữ. Mang thai dẫn đến một số thay đổi về thể chất và cảm xúc. Điều này làm tăng nhu cầu về chất dinh dưỡng để cơ thể khỏe mạnh và cân đối. Bên cạnh đó, các chất dinh dưỡng cũng cần thiết để đáp ứng nhu cầu của em bé đang phát triển bên trong bụng mẹ. Vì vậy, bạn cần bổ sung lượng vitamin tổng hợp để đảm bảo một thai kỳ khỏe mạnh. Tham vấn với bác sĩ và tăng cường bổ sung vitamin tổng hợp và axit folic cần thiết cho sự phát triển của em bé.

Quản lý cân nặng của bạn

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Nếu bạn hoặc ông xã của bạn có Chỉ số khối cơ thể (BMI) cao hơn, hãy thực hiện các bước để quản lý cân nặng. Cân nặng quá mức có thể là một vấn đề nhỏ đối với những người đang cố gắng thụ thai. Cùng với đó, nếu bạn đang mắc nhiều bệnh như huyết áp cao và tiểu đường, hãy uống thuốc và cố gắng giữ mức trong tầm kiểm soát.

Duy trì lối sống lành mạnh

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Bỏ hút thuốc, uống rượu và quản lý lịch ngủ của bạn để có một thai kỳ khỏe mạnh. Ba điều này có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của bạn và thai nhi trong và sau khi mang thai. Ngủ ít nhất 8-9 giờ mỗi ngày.

Luyện tập sức khỏe

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Tập thể dục là rất quan trọng cả trước và trong khi mang thai. Bằng cách tập thể dục, không có nghĩa là bạn phải thực hiện một buổi tập luyện nghiêm ngặt. Chủ yếu là để duy trì hoạt động thể chất khỏe mạnh cho bạn. Vì vậy, bạn có thể thử đi bộ, tập yoga hoặc thậm chí tập pilate, bất cứ điều gì phù hợp với bạn. Cố gắng tập thể dục ít nhất 3 lần một tuần trong một giờ.

Ăn uống lành mạnh

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Vitamin tổng hợp giúp đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của cơ thể. Ăn những thực phẩm lành mạnh và bổ dưỡng ngay từ khi bạn đang cố gắng có kế hoạch mang thai. Cắt giảm lượng đồ ăn vặt và đồ ăn béo. Ăn nhiều rau xanh, trái cây, các loại hạt, ngũ cốc nguyên hạt và chất béo lành mạnh để thúc đẩy quá trình thụ thai hiệu quả.

Theo Times of india