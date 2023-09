Các nghiên cứu cho thấy hàng nghìn vụ ngộ độc tinh dầu trong những năm qua và hơn một nửa trong số đó bao gồm cả trẻ em. Độc tính lây lan nhanh chóng và chỉ cần một lượng nhỏ dầu cũng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Nó có thể dẫn đến nôn mửa, tổn thương phổi và suy nhược hệ thần kinh trung ương. Thủ phạm tồi tệ nhất là dầu khuynh diệp, một vài giọt cũng có thể dẫn đến buồn nôn, đau dạ dày và co giật.

Trong khi 80% trường hợp là do tình cờ, do nhầm lẫn tinh dầu với thuốc nước, như xi-rô ho, thì vẫn có một số người uống tinh dầu do hiểu sai thông tin.

2. Nhạy cảm với ánh nắng mặt trời

Một số loại tinh dầu là chất nhạy cảm với ánh sáng, có nghĩa là chúng làm tăng tính dễ bị tổn thương của da đối với ánh sáng mặt trời. Nó bao gồm các loại dầu citric và thủ phạm lớn nhất là dầu cam bergamot.

Nhiều loại trái cây họ cam quýt có chứa một hợp chất gọi là furocoumarin có thể gây bỏng hóa chất khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Trong những trường hợp nghiêm trọng nhất, thậm chí chỉ vài phút dưới tia nắng mặt trời cũng có thể khiến da bị phồng rộp và nổi mẩn đỏ.

Và này, thực vật sản xuất furanocoumarin để bảo vệ chống lại động vật, côn trùng và nấm có lẽ cũng không nên được chào đón lắm.

3. Các vấn đề về da

Phạm vi của các vấn đề về da do tinh dầu gây ra khác nhau, từ kích ứng nhỏ đến dị ứng toàn diện, chẳng hạn như viêm da. Phản ứng dị ứng dẫn đến nổi mề đay, phát ban, ngứa và rát. Bản thân da cũng có thể trở nên khô, có vảy và bắt đầu nứt nẻ.

Sử dụng dầu trên da bị tổn thương là một ý tưởng đặc biệt tồi vì nó hấp thụ nhiều dầu hơn và phản ứng của nó có thể gây khó chịu, nóng rát. Bạn cũng không nên sử dụng dầu chưa pha loãng: nó có thể cực kỳ nguy hiểm cho làn da của bạn!

4. Rủi ro khi mang thai

Một số loại tinh dầu có chứa chất phụ gia và tạp chất có thể gây hại cho phụ nữ mang thai. Sự nhạy cảm của mẹ bầu đối với mùi và vị có thể dẫn đến các tác dụng phụ khó chịu khi sử dụng tinh dầu như buồn nôn, nhức đầu, nôn mửa và chóng mặt.

Ngay cả các loại dầu bôi trên da cũng có thể thấm vào nhau thai và ảnh hưởng đến em bé. Trong trường hợp xấu nhất có thể bị sẩy thai.

5. Dị ứng

Ngoài các vấn đề về da, phản ứng dị ứng với tinh dầu có thể ảnh hưởng đến mắt và hệ hô hấp. Vì vậy, trải nghiệm của bạn với dầu thơm có thể gây hắt hơi, sổ mũi và nghẹt mũi.

Đôi khi tình trạng dị ứng trở nên tồi tệ hơn và bạn cần gặp bác sĩ càng sớm càng tốt.

Theo Brightside