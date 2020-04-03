Bà bầu ăn chuối có tốt không? Ăn bao nhiêu là đủ?

Muốn biết ăn như thế nào cho hợp lý và khoa học, các chị em cần tìm hiểu cụ thể về các thành phần dinh dưỡng có trong quả chuối để phân bổ cho hợp lý.

Việc ăn chuối đúng cách và đủ số lượng sẽ giúp mẹ bầu cân bằng được dinh dưỡng , hỗ trợ tăng trường sức khỏe và tinh thần trong quá trình mang thai. Chính vì vậy, việc bà bầu ăn chuối có tốt không phụ thuộc rất nhiều vào việc cách mẹ ăn chuối như thế nào.

Ngoài ra, ăn chuối còn giúp mẹ bầu giảm căng thẳng, hạn chế huyết áp cao, buồn nôn, ngăn ngừa thiếu máu, sinh non hoặc khuyết tật sau sinh. Hơn nữa, vào thời điểm sau sinh, sản phụ mà ăn chuối đều đặn còn giúp sữa mẹ giàu kháng thể, hỗ trợ bé yêu chống lại được bệnh tật. Chính vì vậy, nếu đang nuôi con bằng sữa mẹ thì chuối chính là lựa chọn hàng đầu để bổ sung vào thực đơn dinh dưỡng sau sinh.

Giúp hệ tiêu hóa của mẹ bầu khỏe mạnh hơn: Chuối là một nguồn cung cấp prebiotic dồi dào, là nguồn thức ăn của hệ lợi khuẩn đường ruột, giúp cải thiện nhiễm trùng đường tiểu, giảm nhẹ hội chứng ruột kích thích. Bên cạnh đó, có hiệu quả đối với một số triệu chứng dị ứng, giảm nhẹ cảm lạnh và cúm… trong quá trình mang thai.

Cung cấp lượng Kali lớn cho cơ thể: Kali có vai trò rất quan trọng đối với hoạt động của cơ thể, đặc biệt là trái tim. Chất này giúp điều hòa cân bằng nước và chất điện giải trong các tế bào, truyền các xung động thần kinh và giúp các cơ có thể co giãn. Khi mang thai, thể tích máu có thể giãn lên đến 50% nên rất cần có lượng chất điện giải như Kali để giữ cho lượng chất lỏng dư thừa đạt được sự cân bằng cần thiết.

Cung cấp chất xơ lý tưởng, cải thiện chứng táo bón: Một quả chuối trung bình cung cấp khoảng 3g chất xơ, tương đương với 10% nhu cầu hàng ngày của con người, giúp đại tràng hoạt động tốt, cân bằng cholesterol và huyết áp, làm giảm viêm, ngăn ngừa chứng táo bón thai kỳ. Hơn thế nữa, lượng chất xơ trong quả chuối có thể giúp mẹ bầu cảm thấy nhanh no, từ đó ăn ít hơn, giảm lượng năng lượng nạp vào, giữ cân nặng ổn định, không bị thừa cân khi mang thai.

Cung cấp lượng carbohydrate vừa đủ, ngay cả các mẹ bầu gặp phải tình trạng tiểu đường thai kỳ cũng có thể ăn được. Bởi 1 trái chuối trung bình cung cấp khoảng 27 g carbohydrate, đảm bảo duy trì năng lượng cho cơ thể, cung cấp nhiên liệu cho hệ thống thần kinh trung ương làm việc. Bên cạnh đó, Carbohydrate ngăn chặn việc protein được sử dụng như một nguồn cung cấp năng lượng và giúp khởi động quá trình chuyển hóa chất béo, gây thừa cân béo phì.

Chuối là một món ăn hạnh phúc, được nhiều bà bầu ưa chuộng trong các bữa ăn chính và các bữa ăn phụ. Bởi vì loại trái cây này có quanh năm, dễ bảo quản và chế biến thành nhiều món ăn ngon miệng khác nhau. Đặc biệt, chuối giàu dưỡng chất cần thiết cho việc tăng cường sức đề kháng của mẹ và sự phát triển của thai nhi như: vitamin C, A, kali, vitamin B-6, protein… mang lại rất nhiều lợi ích cho bà bầu có thể kể đến như:

Mặc dù, chuối có rất nhiều chất dinh dưỡng và tác dụng tốt, tuy nhiên đừng vì thế mà ăn nhiều. Bởi ăn nhiều quá sẽ thành bổ sung dưỡng chất dư thừa, cơ thể không kịp hấp thụ sẽ dẫn đến tình trạng quá tải gây đầy bụng, khó tiêu, làm kém hấp thu các dưỡng chất được cung cấp từ các thực phẩm khác.

Theo khuyến cáo của các chuyên gia, bà bầu có thể ăn chuối mỗi ngày hoặc cách 1 – 2 ngày lại ăn nhưng mỗi ngày chỉ ăn 1 – 2 quả. Đối với bà bầu bị tiểu đường chỉ nên 1 quả/ ngày và không ăn thường xuyên.

Một số lưu ý khi bà bầu ăn chuối

Để đảm bảo tốt cho sức khỏe của mẹ và sự phát triển của bé, mẹ bầu nên ăn chuối theo hướng dẫn của chuyên gia dinh dưỡng. Theo đó, mẹ bầu ăn chuối vào bữa lửng, sau khi ăn sáng và trưa 2 tiếng, tuyệt đối không ăn trong lúc đang đói.

Tùy khẩu vị, mà các mẹ có thể chọn loại chuối để ăn. Tuy nhiên, các chị em nên tìm hiểu kỹ về vấn đề bà bầu ăn chuối gì tốt, để đưa ra lựa chọn phù hợp. Các mẹ nên ăn chuối sáp, chuối sứ, đặc biệt là chuối tiêu. Bởi chuối tiêu không chỉ giàu protein, tinh bột, chất béo, các loại đường, phốt pho, calci, kẽm, vitamin A, C, E, B11… mà còn chứa Pectin – 1 Glucid giúp tiêu hóa tốt và chống nhiễm trùng đường ruột. Hơn nữa chuối tiêu cũng có hương vị thơm ngon, rất dễ ăn.

Chuối sáp luộc thơm ngon tốt cho sức khỏe bà bầu

Với chuối sáp, đây là một loại chuối đặc trưng, không thể ăn sống mà phải chế biến trước khi ăn. Không chỉ là loại quả ngon, giàu dinh dưỡng, mà còn có tác dụng chữa bệnh dạ dày rất tốt. Vì vậy, bà bầu ăn chuối sáp luộc có tốt không, câu trả lời là có. Tuy nhiên, chuối sáp cần phải luộc kỹ thì mới có hương vị thơm và ngọt đậm đà, đồng thời sẽ loại được hết mủ, tốt cho sức khỏe mẹ bầu.

Do đó, mẹ bầu không phải băn khoăn về việc có bầu ăn chuối luộc được không. Vì các loại chuối luộc đều tốt cho sức khỏe mẹ bầu, đặc biệt là chuối sáp luộc.

Tuy nhiên, chuối xanh thì bà bầu không nên ăn vì sẽ không tốt cho hệ tiêu hóa, gây đầy hơi, khó chịu và khó đi ngoài. Vì vậy, các chị em sắp và đã có thai cần tìm hiểu kỹ về vấn đề bà bầu ăn chuối xanh được không? Để không tùy tiện ăn lung tung, làm ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, không tốt cho sự phát triển của thai nhi.

Ngoài ra, các chị em cũng cần tìm hiểu thêm về vấn đề bà bầu ăn chuối mốc được không? Chuối mốc là chuối đã bị hư, lên men, ăn vào sẽ bị đau bụng, gây nên các cơn gò, co thắt, ảnh hưởng rất lớn đến thai nhi, có thể gây sảy thai. Vì vậy, khi thấy chuối bị mốc các chị em hãy loại bỏ ngay.

Có thể nói, chuối là loại trái cây nằm trong top đầu tốt cho cơ thể. Bà bầu cần có một chế độ ăn uống và phân bố thực phẩm hợp lý cho các bữa ăn để đảm bảo ngon miệng, tốt cho bản thân lẫn thai nhi. Sau khi tìm hiểu cụ thể về các tác dụng và cách ăn hợp lý thì các bà mẹ không cần phải băn khoăn về vấn đề bà bầu ăn chuối có tốt không, thay vào đó hãy yên tâm thêm chuối vào thực đơn của mình để tăng cường sức đề kháng, có một thai kỳ khỏe mạnh.

Mẹ bầu cần ăn đa dạng hoa quả

Nhưng để đảm bảo bổ sung đa dạng chất dinh dưỡng cho cơ thể thai phụ, bên cạnh chuối chín, mẹ bầu cũng nên ăn thêm đu đủ, kiwi, lựu, bơ, nho… Trong đó, bà bầu nên ăn nhiều nho một chút để được bổ sung hàm lượng lớn các vitamin và khoáng chất vào cơ thể: vitamin A, vitamin C, vitamin B1, beta-carotene, phốt-pho, magiê và axit folic, giúp tăng cường sự phát triển hệ thần kinh của thai nhi, phòng ngừa thiếu máu, hỗ trợ cải thiện tiêu hoá, tăng sức đề kháng, tăng cường chức năng thận, giảm phù nề.

Dù ăn chuối, nho hay các loại trái cây khác, thì các mẹ cũng phải lưu ý lựa chọn hoa quả tươi, sạch, rõ ràng nguồn gốc xuất xứ và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tốt nhất, mẹ bầu nên mua tại các siêu thị, sản phẩm luôn được kiểm định để an tâm lựa chọn loại hoa quả yêu thích của mình.