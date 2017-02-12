Thêm 2 muỗng bột này vào thức ăn 3 ngày, cơ thể hết ký sinh trùng và giảm cân ‘như điên’

Nếu chúng ta ngày càng quen với việc nạp vào cơ thể một lượng lớn đồ ngọt thì đó lại là cơ hội cho sự phát triển của ký sinh trùng. Số lượng ký sinh trùng sẽ can thiệp vào lượng thức ăn bạn ăn mỗi ngày khiến cơ thể bạn mất năng lượng và cơ thể bắt đầu tăng cân.

Khi bạn có sở thích đặc biệt với các món mặn hoặc ngọt, điều đó khá bình thường. Tuy nhiên, nếu những “cơn” thèm ăn đến quá thường xuyên lại cảnh báo dấu hiệu không tốt. Nếu bỗng nhiên đôi lúc bạn cảm thấy cơ thể cần phải ăn quá nhiều, có thể bạn đang phải chịu những áp lực căng thẳng trong cuộc sống hoặc có thể ký sinh trùng trong dạ dày.

Vì vậy, trong bài viết này, healthonlinecentral giới thiệu một công thức giúp bạn thay đổi cơ thể một cách nhanh chóng, giúp bạn lấy lại năng lượng, tiêu hao được chất béo dư thừa cũng như “tống khứ” những ký sinh trùng có hại trong dạ dày.

Công thức dưới đây chỉ bao gồm 2 thành phần và bạn chỉ cần dùng nó trong 3 bữa sáng là đủ. Đây được xem là phương pháp thanh lọc cơ thể kết hợp giảm cân nhanh chóng, đơn giản và hiệu quả nhất hiện nay.

Dưới đây là tất cả những gì bạn cần phải chuẩn bị:

Nguyên liệu:

100g hạt lanh

10g đinh hương

Thực hiện:

Việc thực hiện khá đơn giản, bạn chỉ cần sự trợ giúp của một máy xay. Cho các nguyên liệu vào máy xay và xay đến khi hạt lanh và đinh hương trở thành bột mịn quyện vào nhau.

Cách dùng:

Mỗi buổi sáng, bạn nên dùng 2 muỗng canh hỗn hợp. Bạn có thể hòa với nước uống hoặc cho vào thức ăn sáng của mình.

Thời gian lý tưởng để thực hiện là 3 ngày, bạn nên nghỉ ngơi sau 3 ngày và thực hiện thêm 1 liệu trình 3 ngày như vậy nữa. Sau 1 tháng, bạn sẽ cảm nhận được cơ thể khác biệt hoàn toàn, bạn sẽ giảm cân đáng kể đấy.

Chúc bạn thành công.

(Nguồn: healthonlinecentral)