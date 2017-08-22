Rau mùi (ngò) là một trong những loại thảo mộc tuyệt vời mà mang đến khá nhiều lợi ích cho sức khỏe. Đây là loại gia vị được sử dụng để nêm vào các món ăn trên toàn thế giới.

Không chỉ là một loại rau thơm bình thường, rau mùi còn được biết đến với công dụng làm sạch cơ thể và tác dụng đẩy các chất lỏng tích lũy trong cơ thể ra ngoài. John R. Christopher – một vị bác sĩ nổi tiếng chứng minh được rằng rau mùi là vị thuốc giúp lợi tiểu giúp chống lại nhiễm trùng đường tiết niệu và bệnh về thận.

Cây rau mùi có thể sử dụng được toàn bộ lá, rễ và gốc. Có khá nhiều công thức khác nhau để chuẩn bị trà rau mùi có hiệu quả trong việc thanh lọc độc tố ra khỏi cơ thể.

Một cô gái tên là Anna đã chia sẻ công thức trà rau mùi, cô đã thử nó và giảm cân khá nhiều. Anna cho hay rằng cô đã uống trong 2 ngày và bất ngờ giảm 5kg, theo healthyfoodteam.

Dưới đây là những gì cô ấy hướng dẫn chúng ta thực hiện:

Chuẩn bị:

- 5 muỗng canh rau mùi băm nhỏ

- 1 lít nước sôi

Thực hiện:

Đun 1 lít nước sôi sùng sục, cho 5 muỗng mùi tây vào rồi tắt bếp. Đợi 10 phút sau đó bạn có thể dùng dụng cụ rây lọc để loại bỏ phần xác lá rau mùi.

Bạn nên uống hết số lượng trà rau mùi trong ngày, bất kể lúc nào muốn. Chắc chắn bạn sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều bởi các chất độc hại và chất lỏng tích lũy lâu ngày trong cơ thể sẽ bị đào thải ra ngoài.

Hơn nữa, trà rau mùi sẽ là thức uống mạnh mẽ giúp chống lại vi khuẩn và các chất độc hại tìm thấy trong đường tiết niệu. Từ đó, ngăn ngừa các bệnh liên quan đến đường tiết niệu.

Sau 2 ngày thực hiện, bạn sẽ thấy cơ thể giảm cân rõ rệt và sức khỏe tổng thể sẽ tốt hơn.

Lưu ý: Không uống quá 1 lít trà rau mùi mỗi ngày.

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