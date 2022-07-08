Bạn thích tập luyện? Dưới đây là một số chất bổ sung bạn nên dùng!

Bây giờ, khi bạn bắt đầu tìm kiếm những thứ phù hợp, bạn có thể sẽ bị nhầm lẫn. Chúng tôi ở đây để giúp bạn với một vài thứ mà bạn nên theo bổ sung và những tùy chọn này sẽ giúp bạn có được kết quả tốt mà bạn đang cố gắng.

Một số người cố gắng tập thể dục hàng ngày, họ cũng sẽ có sự phát triển đáng kể về cơ bắp và sức mạnh. Định nghĩa về tập luyện chăm chỉ không có nghĩa là khiến bản thân say mê với những bài tập thể chất nặng nhọc. Mà đó là thực hiện một số buổi tập gym chuyên sâu với một số động tác nâng tạ nặng. Các mục tiêu bạn đang theo đuổi sẽ mất khá nhiều thời gian, và nếu ai đó đang gợi ý cho bạn rằng bạn không thể tăng cơ nếu không sử dụng một danh sách dài các chất bổ sung, thì đó là một lầm tưởng cần phải được phá bỏ. Để cung cấp cho bạn thực tế, một số chất bổ sung khá hữu ích khi cần phục hồi nhanh chóng. Trong danh sách này có một điều mà bạn phải biết là lượng calo bạn đốt cháy phải ít hơn lượng bạn đang dùng.

Nó là một phân tử được sản xuất tự nhiên trong cơ thể, chịu trách nhiệm tăng cường năng lượng trong các mô cơ thể khác nhau, bao gồm cả cơ bắp. Việc bổ sung creatine sẽ làm tăng cơ bắp lên đến 40% so với mức trung bình. Uống nó trước buổi tập luyện của bạn sẽ nâng cao hiệu quả một cách đáng kể nhờ tác động trực tiếp vào các tế bào cơ. Một buổi tập luyện kéo dài và xuất sắc cuối cùng sẽ cải thiện việc tăng cơ cùng với sức mạnh.

Protein

Nếu bạn tập trung vào việc tăng cơ, thì chất bổ sung quan trọng nhất mà bạn phải bao gồm là protein. Trong quá trình tập luyện, cơ thể chúng ta có xu hướng phá vỡ một lượng protein nhất định. Bạn sẽ phải tăng lượng tiêu thụ của mình nhiều hơn những gì cơ thể bạn phá vỡ. Khá khó khăn để bạn duy trì mức độ thích hợp từ các bữa ăn; cách tốt nhất là ăn một số thanh protein. Một số loại protein mà bạn có thể sử dụng là whey, đậu nành và casein.

BCAA

Dạng hoàn chỉnh của BCAA là Axit amin chuỗi nhánh, và sẽ có tổng cộng ba axit riêng lẻ: leucine, valine và isoleucine. Các axit này thường được tìm thấy rất nhiều trong các protein có nguồn gốc từ trứng, gia cầm, thịt, v.v. BCAA rất có ý nghĩa khi nói đến sự phát triển cơ bắp. Một số nghiên cứu đã so sánh BCAA với giả dược (các chất can thiệp không có tác dụng) và phát hiện ra rằng chúng có thể làm giảm sự mất cơ ở mức độ hợp lý.

BCAA

HMB

Đây là những phân tử được cơ thể sản xuất tự nhiên sau khi chúng xử lý leucine, một loại axit amin. Beta-hydroxy beta-methyl butyrate cũng chịu trách nhiệm về những lợi ích đi kèm với protein. Khi bạn dùng nó như một chất bổ sung, nó cải thiện đáng kể sự trợ giúp của các protein khác. Một số nghiên cứu cho thấy rằng nó có tác dụng nhiều ở những người trẻ mới bắt đầu tập thể dục, nhưng nó không mang lại kết quả cao như vậy ở người lớn.

Đây chỉ là một vài trong số chúng mà bạn có thể bổ sung. Lập kế hoạch cho một thói quen tập luyện tốt với sự lựa chọn bổ sung phù hợp sẽ nâng tầm sức khỏe của bạn.