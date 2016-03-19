Theo đó, phương pháp này có hiệu quả tốt nhất 100% nếu bạn làm đúng liệu trình và cần một chút kiên nhẫn. Chỉ trong vòng hai tuần, bạn sẽ trông khỏe mạnh, vóc dáng cân đối và tràn đầy năng lượng hơn.

- Ăn trưa: 1 quả cam, 1 quả trứng luộc, một cốc sữa chua hay nấm sữa kefir.

- Ăn tối: 2 quả trứng luộc, 500 gram salad rau (cà chua, dưa chuột), và 2 miếng bánh mì.

Như bạn có thể thấy, bữa ăn tối không chứa quá nhiều calo, vì vậy bạn sẽ không có một vấn đề lo lắng gì về năng lượng dư thừa khi đi ngủ. Điều quan trọng là uống nhiều nước khi thực hiện chế độ ăn này.

Thứ ba:

- Bữa sáng: tương tự như hôm thứ hai.

- Ăn trưa: 1 quả cam, 1 quả trứng luộc, sữa chua hay nấm sữa kefir, 2 bánh quy (hoặc 2 miếng bánh mì).

- Ăn tối: 150g thịt nạc, tốt nhất thịt bò (luộc hoặc nướng) , 1 trái cà chua, và 1 bánh quy.

Thứ tư:

- Bữa sáng: tương tự như trên hôm thứ hai.

- Ăn trưa: 1 quả cam, 1 quả trứng luộc, sữa chua hay nấm sữa kefir, salad rau củ.

- Tối: 150 gram thịt nạc, 1 quả cam, 1 lát bánh mì, trà hoặc cà phê.

Thứ năm:

- Bữa sáng: tương tự như trên hôm thứ hai.

- Ăn trưa: 150g phô mát ít béo, 1 trái cà chua, 1 lát bánh mì.

- Tối: 150 gram thịt, 2 quả cà chua, 1 quả táo, 1 lát bánh mì.

Thứ sáu:

- Bữa sáng: tương tự như trên hôm thứ hai.

- Ăn trưa: 200 g cá (hấp), 1 trái cà chua, 1 lát bánh mì.



- Tối: 500g rau luộc hoặc hầm (cà rốt, hành tây, bắp cải,…) hoặc 2 củ khoai tây luộc, 1 quả trứng luộc, 1 trái cà chua.

Ngày cuối tuần:

Đối với những ngày cuối tuần, bạn có thể ăn uống bình thường. Điều quan trọng là không quá ăn no, uống rượu, tránh các loại thực phẩm đóng hộp, không sử dụng muối.

Chế độ ăn uống này hạn chế tiêu thụ carbohydrate và luôn mang đến một kết quả tuyệt vời.

Một khi bạn đạt được trọng lượng cơ thể mong muốn, để tránh tình trạng tăng cân trở lại, bạn nên thực hiện theo chế độ ăn dưới đây, tối thiểu 1 lần trong 1 tuần (ví dụ như thứ hai đầu tuần) thì bạn sẽ mãi tự tin với body của bản thân.

- Bữa sáng: 1 ly nước pha với nước cốt chanh.

- Ăn trưa: 1 quả trứng luộc, 1 lát bánh mì, 1 trái cà chua, 1 quả táo.

- Ăn tối: 1 quả trứng luộc, 1 lát bánh mì, 1 trái cà chua.