Những status hay về Ngày của Cha - Father's day 2021

3. Cha kính yêu, con chưa từng nói một lần rằng con yêu cha nhưng sâu thẳm trong đáy lòng mình, con luôn biết ơn và coi cha là nguồn động lực sống của con. Cha là những điều tốt đẹp nhất mà con có được. Chúc mẹ của con luôn vui, luôn khỏe mẹ nhé.

4. Chỉ cần một nụ cười của cha là con biết con có thể làm được tất cả, chỉ cần một cái nắm tay của cha là con như được truyền một động lực lớn lao. Chỉ cần một cuộc điện thoại là con biết cha luôn luôn ở bên con. Con yêu cha. Chúc mừng ngày của Cha!

5. Cám ơn Cha đã chăm sóc và nuôi dưỡng con cho đến ngày trưởng thành. Cám ơn Cha về những tháng ngày nhọc nhằn con đã làm cho Cha phải phiền lòng nhiều. Cám ơn Cha, Cha đã từng âm thầm theo bước và giúp đỡ con bao năm qua….Con chúc Cha của con mỗi ngày đều vui vẻ và sống khỏe. Con yêu Cha nhiều. Chúc cha 1 ngày đầy vui vẻ và hạnh phúc.

6. Chúc bố luôn khỏe mạnh vui vẻ và mãi bên ba mẹ con chúng con. Chúng con cám ơn bố vì bố đã hi sinh vì gia đình mình. Chúng con tự hào về bố lắm. Chúng con yêu bố nhiều.

7. Với con, cha chính là người tuyệt vời nhất trên thế gian này. Thời gian ơi xin người đừng làm tổn thương cha của tôi. Mọi khó khăn nhọc nhằn của cha xin hãy để tôi chịu thay người.

8. Con sẽ nói với Bố một điều bí mật, nhưng Bố phải hứa rằng không được nói điều đó với mẹ nhé. Con yêu Bố nhiều hơn mẹ đấy. Chúc mừng ngày của Cha!

9. Con nhớ những ngày bé thơ rong ruổi cùng cha trên những chặng đường dài. Nhớ chiếc bánh cha nhịn ăn phần con ngày mưa bão... Con nhớ tất cả và càng kính trọng, thương cha hơn.

10. Cha của con không có cánh, không có hào quang xung quanh nhưng cha vẫn là thiên thần duy nhất trong cuộc đời con.

11. Lại một năm nữa chúng con ở xa nhà, nhưng đối với chúng con cha luôn ở trong trái tim. Chúng con chúc cha luôn được Hạnh Phúc. Gởi tặng cha bó hoa tình cảm từ trái tim của các anh em con.

12. Hẳn bố sẽ bất ngờ khi nhận được món quà này của con?! Bố à, con chưa từng nói con yêu bố nhưng sâu thẳm đáy lòng, con luôn biết ơn và coi bố là động lực sống đấy.

13. Cảm ơn Ba đã sinh ra con. Cảm ơn Ba đã nuôi dưỡng con. Cảm ơn Ba đã dạy dỗ con. Cảm ơn Ba đã khóc, đã cười vì con. Cảm ơn Ba nhiều lắm, đơn giản chỉ vì Ba đã chịu làm Ba của con. Và trên hết, Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con một người cha trên trần thế thật tuyệt vời.

14. Con cảm ơn Ba vì đã luôn là người soi đường cho chúng con từ thời thơ bé đến bây giờ, để con luôn tự tin và vượt qua mọi khó khăn. Và con chỉ có một mong ước là Ba có nhiều sức khỏe và luôn vui vẻ như bây giờ, bên cạnh chúng con.

Những Status tiếng Anh hay về Ngày của Cha

1.) Thank you for being the Dad that all my friends wish they had.

2.) I love that you’re my Dad!

3.) Any man can be a father, but it takes someone special to be a Dad. You’re it!

4.) Every time I have a doubt or need advice or help, you are still the first person that comes to my mind!

5.) You gave me the greatest gift anyone could give another person. You believed in me.



Lời chúc hay ngày của Cha bằng tiếng Anh

6.) My favorite place is inside your hug. Happy Father’s Day Pops!

7.) You’ll always be my hero.

8.) I have learned everything required to live a good life from you! Thank you for always being there dad!

9.) Thanks for becoming a kid, a friend, and a parent at times when I needed the perfect person beside me! You are the best man I have known!

10.) God gave me the best gift by giving you as my father! I can never thank him enough! You’re a rock star!

11.) I am the luckiest child to have a father like you! Thanks for the unwavering support and love you have always shown to me! Wishing you the best on your celebration.

12.) Any man can be a father, but it takes a special person to be a dad.

13.) I remember all the lessons and good things you have brought into my life. No matter how much distance we may have between us, your importance will never diminish! You’re the greatest!

Trên đây là Những Status hay về Ngày của Cha đầy ý nghĩa mà bạn có thể chia sẻ với người đàn ông đã làm cho thế giới của bạn tốt đẹp, đầy yêu thương. Bạn có thể dùng để gửi tin nhắn cho bố, viết status trên Facebook hoặc Zalo, hoặc dùng làm thiệp dành tặng người đàn ông đầy đáng kính ấy.