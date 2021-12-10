Ngày của mẹ 2021 là ngày nào? Từ A đến Z thông tin bạn cần nắm

Đây là ngày lễ được tổ chức nhiều nơi trên thế giới. Với mỗi đất nước sẽ có một nét khác nhau về ngày tổ chức, ý nghĩa và thậm chí là nội dung buổi lễ. Đặc biệt, đây là ngày lễ tại Việt Nam được giới trẻ ưa chuộng thay vì ngày lễ Vu Lan hằng năm.

Ngày của Mẹ là một ngày kỷ niệm nhằm tôn vinh tầm quan trọng của các bà mẹ trong xã hội, nhắc đến những người mẹ và tình mẫu tử. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết Ngày của Mẹ năm 2021 là ngày nào?

Ngày của Mẹ hay còn gọi là Mother’s Day trong tiếng Anh. Tuy không có ngày cố định cụ thể nhưng được biết đến ở nhiều nơi trên thế giới và quy ước lấy ngày chủ nhật thứ 2 của tháng Năm. Một số quốc gia khác lại có lựa chọn riêng cho sự kiện tương tự này. Ngày của Mẹ Năm nay 2021 sẽ rơi vào chủ nhật 09/5.

Ở thời Hy Lạp và La Mã cổ đại đã ghi nhận đã có ngày lễ hội liên quan. Một sự kiện diễn ra dịp mùa xuân đã được tổ chức khá long trọng nhằm mục đích tri ân những người làm mẹ.

Trong thời đó, người Hy Lạp lcó sự chuẩn bị chu đáo để cúng tế cho các nữ thần. Một vị thần luôn có mặt là Rhea - Mẹ của nhiều vị thần trong thời Hy Lạp cổ đại.

Sự đấu tranh của cô Anna Jarvis tại bang Philadelphia – Mỹ đã dẫn đến công nhận chính thức ngày của Mẹ

Những ghi ghép khác trên Wikipedia cũng cho rằng đây là ngày lễ có nguồn gốc xuất hiện đầu tiên ở Anh Quốc (khoảng 1600).

Vào trước dịp lễ Phục Sinh 40 ngày, sự kiện này sẽ được tổ chức nhằm mục đích tri ân các bà mẹ. Hoạt động chính trong dịp lễ này đó là tặng hoa hoặc bánh trái cây cho những người mẹ từ các em nhỏ. Tuy nhiên, kể từ thế kỷ XIX, phong tục này đã không còn.

Để biết nguồn gốc ngày của Mẹ, chúng ta phải đến với nước Mỹ, được biết đến là nơi khởi nguồn của vô số ngày kỷ niệm lớn cho thế giới.

Còn theo một giai thoại diễn ra ở nước Mỹ, với tình yêu mẹ vô bờ bến cũng sự kiên nhẫn đấu tranh của cô Anna Jarvis tại bang Philadelphia – Mỹ, sự kiện ngày của Mẹ được công nhận là một lễ chính thức. Xuất phát từ sau cái chết của mẹ, Anna luôn sống trọng sự day dứt bởi vì những điều chưa làm được cho mẹ khi bà còn sống. Cùng với đó là thái độ thờ ơ của người dân Mỹ đối với người mẹ của mình lúc bấy giờ khiến cô quyết định gửi đề nghị lên Thượng nghị viện Mỹ về ý định tổ chức Ngày của Mẹ trên toàn quốc.

Theo một giai thoại diễn ra ở nước Mỹ, sự đấu tranh bền bỉ với tình yêu dành cho người mẹ vô bờ bến của cô Anna Jarvis tại bang Philadelphia – Mỹ đã dẫn đến công nhận chính thức ngày của Mẹ.

Năm 1908, tại thành phố Grafton, tiểu bang Tây Virginia, Hoa Kỳ, bà Anna Marie Jarvis đã mang 500 đóa hoa Cẩm chướng đến tặng cho từng người mẹ tham dự thánh lễ tại Nhà thờ Thánh Andrew.

Được biết đây là nơi mà mẹ cô từng dạy học khi xưa. Anna cảm thấy day dứt vì bản thân chưa làm được gì cho người mẹ khi còn sống. Đồng thời, sự thờ ơ của người dân Mỹ đối với người mẹ của mình lúc bấy giờ chính là lý do để khiến cô quyết định gửi đề nghị lên Thượng nghị viện Mỹ về ý định tổ chức Ngày của Mẹ trên toàn quốc.

Đây là dịp để thể hiện tình cảm của những người con dành cho mẹ

Đây là việc làm đã khởi xướng Ngày của Mẹ (Mother’s Day). Mang ý nghĩa thể hiện sự tôn trọng và kính yêu đối với những người mẹ hiền.

3. Ý nghĩa ngày của Mẹ tại Việt Nam

Giống như tên gọi, sự kiện Mother's Day là dịp để mỗi người con dành sự tri ân, tấm lòng thảo hiếu đến với mẹ kính yêu của mỗi người. Ở Việt Nam, bên cạnh ngày 8/3 hay 20/10 hoặc ngày Vu Lan báo hiếu thì sự kiện Ngày của Mẹ hiện nay cũng được đông đảo mọi người hưởng ứng tích cực.

Trong ngày này, thông thường nhiều người con sẽ dành tặng những món quà cho Mẹ, những lời chúc ngọt ngào nhất hay những lẵng hoa tươi cho người mẹ kính yêu.

Sự kiện Mother's Day là dịp để mỗi người con dành sự tri ân, tấm lòng thảo hiếu đến với mẹ kính yêu của mỗi người

4. Ngày của Mẹ ở Việt Nam có ý nghĩa gì và tổ chức như thế nào?

Việt Nam được mệnh danh là một trong những đất nước sỡ hữu nhiều ngày lễ nhất thế giới. Hiển nhiên, Ngày của Mẹ cũng được tổ chức hằng năm.

Mặc dù vậy, trước đây ngày lễ này chỉ được tổ chức ở miền Nam với Lễ Vu Lan (dành cho con để báo hiếu với cha mẹ). Cùng đó là các ngày dành cho phụ nữ như 8 tháng 3 là Quốc tế Phụ nữ, Ngày Phụ nữ Việt Nam.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, với tốc độ lan rộng của internet và các phương tiện truyền thông và mạng xã hội, Ngày của Mẹ (Mother’s Day) đã được phổ biến cả nước.

Ngày lễ này được mọi người hưởng ứng một cách nhiệt tình. Đây là dịp để thể hiện tình cảm của những người con dành cho mẹ. Bằng cách dành đến cho mẹ của mình những món quà ý nghĩa, từ vật chất đến tinh thần.

Ngày của Mẹ ở Việt Nam được tổ chức vào thời gian nào?

Ở Việt Nam, ngày kỷ niệm này được phổ biến vào năm 2014 và lan rộng khắp toàn quốc

Ở Việt Nam, ngày kỷ niệm này được phổ biến vào năm 2014 và lan rộng khắp toàn quốc. Như bao anh em châu Á khác, những người con Việt cũng chọn cho mình một ngày lễ đặc biệt: ngày Chủ nhật thứ 2 của tháng Năm.

Tuy nhiên, với cuộc sống bận rộn ở Việt Nam không thể hứa hẹn một ngày làm việc trong tuần, do đó ngày Chủ nhật được chọn để thuận tiện và có thể thăm gia đình. Trong ngày này, mọi người được nghỉ để có những hoạt động cùng mẹ cho một ngày đáng nhớ trong năm.

5. Quà tặng ý nghĩa ngày của Mẹ năm 2021

Trong ngày lễ đặc biệt này, bạn có thể lựa chọn với rất nhiều những món quà ý nghĩa để tặng mẹ. Đó có thể là những món quà thiết thực như chiếc áo mới, tấm vải may áo, hay chiếc khăn.

Trong ngày lễ đặc biệt này, bạn có thể lựa chọn với rất nhiều những món quà ý nghĩa để tặng mẹ

Hoặc là một món đồ mới mẹ yêu thích, 1 chuyến du lịch, hay đơn giản nhất đó là nấu một món ăn để mời mẹ...

Còn nếu ở xa và điều kiện không cho phép, bạn có thể gọi điện hỏi thăm, hoặc bớt chút thời gian để về với mẹ.

Với điều kiện tài chính tốt, bạn có thể tham khảo lựa chọn một số món quà cao cấp do Golden Gift Việt Nam chế tác để tặng mẹ. Đó là 1 bức tranh hoa sen, hoa mẫu đơn, bông hồng có giá động từ 2 - 3 triệu đồng, Hoa cài áo mạ vàng giá dao động từ 1 - 1,5 tr, hoặc tặng Mẹ hay bức tranh chữ Thọ mạ vàng...

Ngày của mẹ được tổ chức là lời cảm ơn từ những đứa con thân thương đến mẹ của mình

Ngày của Mẹ trong những năm gần đây:

Ngày của mẹ năm 2017: Chủ nhật ngày 14 tháng 5

Ngày của mẹ năm 2018: Chủ nhật ngày 13 tháng 5

Ngày của mẹ năm 2019: Chủ nhật ngày 12 tháng 5

Ngày của mẹ năm 2020: Chủ nhật ngày 10 tháng 5

Ngày của mẹ năm 2021: Chủ nhật ngày 09 tháng 5

Ngày của mẹ năm 2022: Chủ nhật ngày 08 tháng 5

Ngày của mẹ năm 2023: Chủ nhật ngày 14 tháng 5

Ngày của mẹ năm 2024: Chủ nhật ngày 12 tháng 5

Ngày của mẹ năm 2025: Chủ nhật ngày 11 tháng 5

6. Những lời chúc ý nghĩa sâu sắc nhân ngày của Mẹ

Với những người mẹ, bạn trưởng thành, sống hạnh phúc đã là món quà tuyệt vời. Họ hi sinh mà không yêu cầu hồi đáp. Chính vì vậy, vào những dịp lễ dành cho mẹ,một lời chúc ý nghĩa là việc bạn nên làm.

Bạn có thể tham khảo một số gợi ý sau để chúc mừng ngày của mẹ:

+ Con xin gửi đến mẹ của con và tất cả những ai mang thiên chức làm Mẹ ngàn lời yêu thương và lòng biết ơn sâu sắc nhất.

+ Chúc mừng Ngày của mẹ! Có thể con không thể mua cho mẹ những món quà đắt giá hay sang trọng. Nhưng con sẽ cố gắng làm việc, học tập giỏi giang nhất để mẹ vui lòng. Hãy luôn xinh đẹp, hạnh phúc như thế này mẹ nhé.

+ Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ đã sinh ra con, chở che bao bọc và nuôi dưỡng con cho đến ngày trưởng thành. Cảm ơn mẹ về những tháng ngày nhọc nhằn đã làm lưng mẹ còng xuống, đôi mắt mẹ thâm quầng vì những đêm không ngủ, về những nỗi buồn lo mà mẹ đã âm thầm chịu đựng bao năm… Con chúc mẹ mỗi ngày đều vui vẻ, sống khỏe. Con yêu mẹ nhiều!

+ Ngày của mẹ mà con không thể ở gần để trực tiếp tặng hoa, quà cho mẹ hay đơn giản là dọn dẹp giúp mẹ căn nhà nhỏ thân yêu. Con xin lỗi mẹ! Con rất nhớ mẹ, mẹ là nguồn sống của con. Mẹ luôn theo sát những bước đi của con. Cảm ơn mẹ và chúc mẹ luôn khoẻ mạnh.

+ Gửi mẹ yêu của con! Con chẳng biết nói gì hơn, nhân “Ngày của mẹ” con chỉ biết chúc mẹ luôn luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và luôn luôn là người mẹ mà con yêu quý nhất!

+ Người ta mừng Ngày của Mẹ bằng những món quà đắt tiền, con ở xa mừng Ngày của Mẹ bằng những câu chữ xuất phát từ tận trái tim. Con cầu chúc mẹ sức khỏe luôn dồi dào để mãi bên cạnh con.

+ Mẹ biết không, có thể con chưa bao giờ nói con yêu mẹ nhưng thực sự trong trái tim con, con yêu mẹ rất nhiều. Chúc mẹ của con luôn nhiều sức khỏe và hạnh phúc mẹ nhé. Ngày của mẹ, mẹ nghỉ ngơi đi, đừng làm nhiều mẹ nhé.

+ Sự lớn khôn của con khắc lên trán mẹ những nếp nhăn. Sự vô lễ của con làm đôi mày mẹ nhíu lại. Niềm vui của con khắc lên đuôi mắt mẹ. Sự thành công của con khắc lên khóe môi mẹ một nụ cười… mẹ ơi, con cảm ơn mẹ. Mẹ đã vất vả rồi!

Ở Việt Nam, bên cạnh ngày 8/3 hay 20/10 hoặc ngày Vu Lan báo hiếu thì sự kiện Ngày của Mẹ hiện nay cũng được đông đảo mọi người hưởng ứng tích cực

Người mẹ tần tảo cả đời dành sự hy sinh vô điều kiện cho đứa con thân yêu tình yêu thương vô bờ đối với gia đình. Đó là tình cảm thiên liêng xứng đáng được ca ngợi. Do đó, ngày của mẹ được tổ chức là lời cảm ơn từ những đứa con thân thương đến mẹ của mình.