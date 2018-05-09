Nấu nước lá tía tô tươi với mật ong uống trước bữa ăn, điều 'kỳ diệu' sẽ đến sau 7 ngày

Đun nước lá tía tô tươi cùng mật ong để uống hàng ngày cực kỳ tốt cho người thừa cân, béo phì vì tác dụng đốt cháy, đào thải chất béo "thần tốc" chỉ sau 1 tuần.
- Biết hết 4 tác dụng làm đẹp 'thần kỳ' này, bạn sẽ quyết định uống nước lá tía tô hàng ngày
- Vẫn là xông hơi nhưng phải đun sả + chanh + muối + tía tô theo cách này thì mụn mới sạch bay, da căng sáng, trắng mịn vạn người mê
Nếu muốn giảm cân, thanh lọc, giải độc cho cơ thể, hãy uống nước lá tía tô tươi theo công thức sau đây mỗi ngày.
Uống nước lá tía tô tươi có tác dụng gì?
Tía tô là loại thảo mộc giàu tinh dầu tự nhiên, chất xơ, kháng khuẩn, chống viêm... cực kỳ tốt cho sức khỏe. Chúng làm tăng tốc độ của quá trình chuyển hóa chất, đào thải độc tố giúp cơ thể thanh lọc, khỏe mạnh, săn chắc vì không còn mỡ thừa.
Hàm lượng chất xơ dồi dào trong lá tía tô hỗ trợ hoạt động của dạ dày, ngăn ngừa hấp thụ chất béo tạo thành lớp mỡ dày khiến cơ thể gồ ghề, vòng ngực chảy xệ mất thẩm mỹ.
Đặc biệt, uống nước tía tô và mật ong trước các bữa ăn sẽ làm đầy dạ dày, tạo cảm giác no lâu hơn khiến bạn mất cảm giác thèm ăn, bổ sung ít calo và giảm cân một cách dễ dàng mà không cần kiêng khem hay tập luyện nặng nhọc.
Nước uống này vẫn cung cấp năng lượng đủ để cơ thể hoạt động suốt cả ngày mà không lâm vào tình trạng mệt mỏi, căng thẳng, uể oải.
Trong khi đó, lượng axit tự nhiên trong mật ong đảm nhiệm vai trò phá hủy, đánh tan các tế bào mỡ thừa rồi đào thải qua đường nước tiểu nhanh chóng. Chất chống oxy hóa trong loại mật ong giúp ngăn ngừa tình trạng da chảy xệ hiệu nghiệm.
Nước uống này không chỉ giúp giảm cân cấp tốc mà còn ngăn ngừa lão hóa, nuôi dưỡng làn da tươi trẻ, trắng hồng rạng rỡ.
Cách làm nước ép tía tô và mật ong
Nguyên liệu cần chuẩn bị:
- 100gr lá tía tô tươi
- 2 muỗng canh mật ong
- 2 lít nước lọc
Cách thực hiện:
Lá tía tô sau khi mua về mang ngâm với nước muối pha loãng để loại bỏ hoàn toàn bụi bẩn, thuốc trừ sâu. Sau đó, rửa sạch lại với nước, vớt ra rổ cho ráo nước.
Cho 2 lít nước vào nồi đun sôi, vò nát lá tía tô cho vào, đậy kín nắp khoảng 3 phút thì tắt bếp. Tiếp đó, thêm mật ong vào rồi trộn đều, cho vào bình thủy tinh đặt vào ngăn mát tủ lạnh để uống suốt cả ngày. Tuy nhiên, hãy uống 3 ly trước 3 bữa ăn chính khoảng 20 phút.
Ngoài công thức này, bạn có thể thêm nước cốt chanh, đá viên vào để tạo cảm giác dễ uống. Đặc biệt, nếu muốn tiết kiệm thời gian, bạn có thể ép nước lá tía tô tươi để uống cùng mật ong mà không cần đun sôi. Với cách này, nên uống trước bữa ăn sáng 20 - 30 phút.
Với cách làm nước lá tía tô tươi và mật ong đơn giản này, bạn hoàn toàn có thể tự thực hiện và uống chúng mỗi ngày để sở hữu sắc vóc hoàn hảo.