Nấu nước lá tía tô tươi với mật ong uống trước bữa ăn, điều 'kỳ diệu' sẽ đến sau 7 ngày

Làm đẹp cùng chuyên gia 09/05/2018 15:50

Đun nước lá tía tô tươi cùng mật ong để uống hàng ngày cực kỳ tốt cho người thừa cân, béo phì vì tác dụng đốt cháy, đào thải chất béo "thần tốc" chỉ sau 1 tuần.

Nếu muốn giảm cân, thanh lọc, giải độc cho cơ thể, hãy uống nước lá tía tô tươi theo công thức sau đây mỗi ngày. 

Uống nước lá tía tô tươi có tác dụng gì?

Tía tô là loại thảo mộc giàu tinh dầu tự nhiên, chất xơ, kháng khuẩn, chống viêm... cực kỳ tốt cho sức khỏe. Chúng làm tăng tốc độ của quá trình chuyển hóa chất, đào thải độc tố giúp cơ thể thanh lọc, khỏe mạnh, săn chắc vì không còn mỡ thừa. 

Hàm lượng chất xơ dồi dào trong lá tía tô hỗ trợ hoạt động của dạ dày, ngăn ngừa hấp thụ chất béo tạo thành lớp mỡ dày khiến cơ thể gồ ghề, vòng ngực chảy xệ mất thẩm mỹ. 

Nấu nước lá tía tô tươi với mật ong uống trước bữa ăn, điều 'kỳ diệu' sẽ đến sau 7 ngày - Ảnh 1
Uống nước lá tía tô tươi và mật ong cực kỳ tốt cho sức khỏe của người thừa cân, béo phì - Ảnh: Internet

Đặc biệt, uống nước tía tô và mật ong trước các bữa ăn sẽ làm đầy dạ dày, tạo cảm giác no lâu hơn khiến bạn mất cảm giác thèm ăn, bổ sung ít calo và giảm cân một cách dễ dàng mà không cần kiêng khem hay tập luyện nặng nhọc.

Nước uống này vẫn cung cấp năng lượng đủ để cơ thể hoạt động suốt cả ngày mà không lâm vào tình trạng mệt mỏi, căng thẳng, uể oải.

Trong khi đó, lượng axit tự nhiên trong mật ong đảm nhiệm vai trò phá hủy, đánh tan các tế bào mỡ thừa rồi đào thải qua đường nước tiểu nhanh chóng. Chất chống oxy hóa trong loại mật ong giúp ngăn ngừa tình trạng da chảy xệ hiệu nghiệm.

Nước uống này không chỉ giúp giảm cân cấp tốc mà còn ngăn ngừa lão hóa, nuôi dưỡng làn da tươi trẻ, trắng hồng rạng rỡ.

Nấu nước lá tía tô tươi với mật ong uống trước bữa ăn, điều 'kỳ diệu' sẽ đến sau 7 ngày - Ảnh 2
Nước lá tía tô tươi và mật ong vừa giúp giảm cân vừa nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp - Ảnh: Internet

Cách làm nước ép tía tô và mật ong

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 100gr lá tía tô tươi

- 2 muỗng canh mật ong

- 2 lít nước lọc

Cách thực hiện:

Lá tía tô sau khi mua về mang ngâm với nước muối pha loãng để loại bỏ hoàn toàn bụi bẩn, thuốc trừ sâu. Sau đó, rửa sạch lại với nước, vớt ra rổ cho ráo nước. 

Cho 2 lít nước vào nồi đun sôi, vò nát lá tía tô cho vào, đậy kín nắp khoảng 3 phút thì tắt bếp. Tiếp đó, thêm mật ong vào rồi trộn đều, cho vào bình thủy tinh đặt vào ngăn mát tủ lạnh để uống suốt cả ngày. Tuy nhiên, hãy uống 3 ly trước 3 bữa ăn chính khoảng 20 phút.

Ngoài công thức này, bạn có thể thêm nước cốt chanh, đá viên vào để tạo cảm giác dễ uống. Đặc biệt, nếu muốn tiết kiệm thời gian, bạn có thể ép nước lá tía tô tươi để uống cùng mật ong mà không cần đun sôi. Với cách này, nên uống trước bữa ăn sáng 20 - 30 phút.

Nấu nước lá tía tô tươi với mật ong uống trước bữa ăn, điều 'kỳ diệu' sẽ đến sau 7 ngày - Ảnh 3
Ngoài đun sôi với nước, bạn có thể ép lá tía tô nước để uống mỗi ngày với mật ong - Ảnh: Internet

Với cách làm nước lá tía tô tươi và mật ong đơn giản này, bạn hoàn toàn có thể tự thực hiện và uống chúng mỗi ngày để sở hữu sắc vóc hoàn hảo. 

Học bí quyết làm đẹp từ lá tía tô của phụ nữ Nhật

Học bí quyết làm đẹp từ lá tía tô của phụ nữ Nhật

Từ hàng trăm năm nay phụ nữ Nhật Bản đã tẩy tế bào chết, dưỡng ẩm và làm sáng da bằng lá tía tô. Đặc biệt, loại thảo mộc này còn là thức uống giảm cân hiệu quả.

Xem thêm
Từ khóa:   lá tía tô có tác dụng gì uống nước tía tô hàng ngày nước uống giảm cân

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 1 giờ 46 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 3 giờ 16 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 4 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp