Nằm trên giường làm điều này 3 phút mỗi ngày, bắp chân to cỡ nào cũng trở nên săn chắc, thon dài cực nhanh

Làm đẹp cùng chuyên gia 24/01/2019 12:02

Bài tập thon gọn chân này được phát minh bởi Tracy Anderson, Huấn luyện viên người Mỹ. Cách thực hiện đơn giản nhưng chúng có thể loại bỏ chất béo ở bắp chân, đùi và bụng cực kỳ hiệu quả.

Chia sẻ với Brightside, Huấn luyện viên Thể hình Tracy Anderson chia sẻ rằng điều quan trọng nhất trong việc tập luyện là kiên trì. Các bài tập thon gọn này cực kỳ tiện ích vì bạn có thể thực hiện khi đang nằm trên giường, thời gian chỉ khoảng 3 đến 5 phút.

Nằm trên giường làm điều này 3 phút mỗi ngày, bắp chân to cỡ nào cũng trở nên săn chắc, thon dài cực nhanh - Ảnh 1
Chỉ cần dành ra khoảng 3 đến 5 phút mỗi buổi tối, bạn sẽ sở hữu đôi chân thon thả hơn - Ảnh: Brightside

1. Săn chắc phần đùi trước

Nằm trên giường làm điều này 3 phút mỗi ngày, bắp chân to cỡ nào cũng trở nên săn chắc, thon dài cực nhanh - Ảnh 2

Động tác này hoạt động tích cực ở phần đùi trước, đầu gối và cơ bụng - Ảnh: Brightside

Tư thế ban đầu là nằm ngửa, 2 tay đặt ở hai bên cơ thể. Nâng cao chân để chúng tạo một góc 90 độ với cơ thể. Từ từ cong đầu gối trái xuống, trong khi đầu gối phải vẫn thẳng, cứ như thế thực hiện luân phiên cho 2 chân. Lặp lại 10 lần cho mỗi chân.

Nếu thực hiện đúng cách, bạn sẽ cảm thấy căng thẳng ở cơ chân.

2. Săn chắc phần đùi sau

Nằm trên giường làm điều này 3 phút mỗi ngày, bắp chân to cỡ nào cũng trở nên săn chắc, thon dài cực nhanh - Ảnh 3

Động tác này sẽ săn chắc phần đùi sau và cơ bụng - Ảnh: Brightside

Phần đầu tiên:

Vị trí ban đầu là nằm ngửa, 2 chân giơ lên, các ngón chân hướng về phía cơ thể. Đặt đầu gối kế nhau, lần lượt uốn cong từng đầu gối một thật nhịp nhàng. Điều quan trọng là các ngón chân phải luôn hướng về phía cơ thể, khi cong đầu gối, gót chân nên chạm mông.

Lặp lại 10 lần cho mỗi chân.

Nằm trên giường làm điều này 3 phút mỗi ngày, bắp chân to cỡ nào cũng trở nên săn chắc, thon dài cực nhanh - Ảnh 4
Bài tập này góp phần củng cố cơ bụng trên và đùi - Ảnh: Brightside

Phần thứ hai: 

Vị trí ban đầu là nằm ngửa, 2 chân giơ lên ​​và hơi cong ở đầu gối. Dùng lực ở hông nâng 2 chân và mông lên cao rồi hạ xuống. Lặp lại 20 lần.

3. Săn chắc phần đùi trong

Nằm trên giường làm điều này 3 phút mỗi ngày, bắp chân to cỡ nào cũng trở nên săn chắc, thon dài cực nhanh - Ảnh 5

Bài tập này sẽ giúp đốt cháy mỡ thừa ở phần đùi trong - Ảnh: Brightside

Vị trí ban đầu là nằm ngửa, nâng 2 chân lên cao, bắt chéo vào nhau. Từ từ khuỵu đầu gối theo 2 hướng khác nhau, sau đó nâng lên cao trở lại. Chân luôn luôn căng ra và ép sát vào nhau.

Lặp lại 10 lần, sau đó chuyển đổi chân và thực hiện thêm 10 lần nữa.

Lưu ý khi tập luyện: 

Trong quá trình tập luyện, bạn có thể nằm trên giường tuy nhiên lưu ý rằng vị trí phải chắc chắn, không nên nằm trên nệm quá dày. Tốt nhất là nên trải thảm xuống sàn để đảm bảo an toàn và độ chính xác cho các động tác. 

Để tránh các chấn thương nhẹ, hãy làm nóng cơ thể, khởi động nhanh trước khi tập luyện. 

Các bài tập này có thể được thực hiện vào buổi sáng hay tối tùy thuộc vào quỹ thời gian của bạn, ngoài ra, không nhất thiết phải tập trong 3 phút, bạn hoàn toàn có thể làm lâu hơn. 

Tập luyện đều đặn, kiên trì sẽ mang đến cho bạn kết quả như mong muốn, vì vậy đừng vội vàng bỏ cuộc từ sớm. 

Hy vọng bạn sẽ sở hữu đôi chân săn chắc, vòng eo phẳng lỳ nhờ các bài tập đơn giản trên.

Thực hiện bài tập mát xa từ Trung Quốc cổ đại này 4 phút mỗi ngày, vòng eo săn chắc không ngấn mỡ thừa nào

Thực hiện bài tập mát xa từ Trung Quốc cổ đại này 4 phút mỗi ngày, vòng eo săn chắc không ngấn mỡ thừa nào

Brightside đã tìm ra một kỹ thuật mát xa từ Trung Quốc cổ đại có khả năng đốt cháy mỡ bụng, săn chắc vòng eo cực kỳ đơn giản mà mọi người đều có thể thực hiện ngay tại nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   bài tập thon gọn bắp chân

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 2 giờ 16 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 2 giờ 46 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 3 giờ 21 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 3 giờ 47 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 4 giờ 0 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 4 giờ 28 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 4 giờ 52 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 16 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay