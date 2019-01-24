Nằm trên giường làm điều này 3 phút mỗi ngày, bắp chân to cỡ nào cũng trở nên săn chắc, thon dài cực nhanh

Chia sẻ với Brightside, Huấn luyện viên Thể hình Tracy Anderson chia sẻ rằng điều quan trọng nhất trong việc tập luyện là kiên trì. Các bài tập thon gọn này cực kỳ tiện ích vì bạn có thể thực hiện khi đang nằm trên giường, thời gian chỉ khoảng 3 đến 5 phút.

Tư thế ban đầu là nằm ngửa, 2 tay đặt ở hai bên cơ thể. Nâng cao chân để chúng tạo một góc 90 độ với cơ thể. Từ từ cong đầu gối trái xuống, trong khi đầu gối phải vẫn thẳng, cứ như thế thực hiện luân phiên cho 2 chân. Lặp lại 10 lần cho mỗi chân.

Động tác này hoạt động tích cực ở phần đùi trước, đầu gối và cơ bụng - Ảnh: Brightside

Nếu thực hiện đúng cách, bạn sẽ cảm thấy căng thẳng ở cơ chân.

2. Săn chắc phần đùi sau

Động tác này sẽ săn chắc phần đùi sau và cơ bụng - Ảnh: Brightside

Phần đầu tiên:

Vị trí ban đầu là nằm ngửa, 2 chân giơ lên, các ngón chân hướng về phía cơ thể. Đặt đầu gối kế nhau, lần lượt uốn cong từng đầu gối một thật nhịp nhàng. Điều quan trọng là các ngón chân phải luôn hướng về phía cơ thể, khi cong đầu gối, gót chân nên chạm mông.

Lặp lại 10 lần cho mỗi chân.

Bài tập này góp phần củng cố cơ bụng trên và đùi - Ảnh: Brightside

Phần thứ hai:

Vị trí ban đầu là nằm ngửa, 2 chân giơ lên ​​và hơi cong ở đầu gối. Dùng lực ở hông nâng 2 chân và mông lên cao rồi hạ xuống. Lặp lại 20 lần.

3. Săn chắc phần đùi trong

Bài tập này sẽ giúp đốt cháy mỡ thừa ở phần đùi trong - Ảnh: Brightside

Vị trí ban đầu là nằm ngửa, nâng 2 chân lên cao, bắt chéo vào nhau. Từ từ khuỵu đầu gối theo 2 hướng khác nhau, sau đó nâng lên cao trở lại. Chân luôn luôn căng ra và ép sát vào nhau.

Lặp lại 10 lần, sau đó chuyển đổi chân và thực hiện thêm 10 lần nữa.

Lưu ý khi tập luyện:

Trong quá trình tập luyện, bạn có thể nằm trên giường tuy nhiên lưu ý rằng vị trí phải chắc chắn, không nên nằm trên nệm quá dày. Tốt nhất là nên trải thảm xuống sàn để đảm bảo an toàn và độ chính xác cho các động tác.

Để tránh các chấn thương nhẹ, hãy làm nóng cơ thể, khởi động nhanh trước khi tập luyện.

Các bài tập này có thể được thực hiện vào buổi sáng hay tối tùy thuộc vào quỹ thời gian của bạn, ngoài ra, không nhất thiết phải tập trong 3 phút, bạn hoàn toàn có thể làm lâu hơn.

Tập luyện đều đặn, kiên trì sẽ mang đến cho bạn kết quả như mong muốn, vì vậy đừng vội vàng bỏ cuộc từ sớm.

Hy vọng bạn sẽ sở hữu đôi chân săn chắc, vòng eo phẳng lỳ nhờ các bài tập đơn giản trên.