Muốn giảm cân an toàn, hiệu quả tuyệt đối không được mắc phải 4 sai lầm này

Làm đẹp cùng chuyên gia 12/10/2017 16:33

Ăn ít, vận động nhiều là công thức giảm cân nhanh chóng và hiệu quả đang được nhiều chị em áp dụng. Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả, chỉ cần bạn mắc phải 1 trong 4 sai lầm dưới đây, mọi cố gắng sẽ trở thành công cốc.

1. Nhịn bữa sáng

Rất nhiều người cho rằng nhịn ăn là cách để giảm cân nhanh chóng và họ bỏ qua cả bữa ăn sáng vô cùng quan trọng. Thế nhưng sự thật lại không như vậy, nhịn ăn sáng không giúp bạn giảm cân mà chỉ gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khoẻ, làm suy giảm khả năng miễn dịch, tăng nguy cơ mắc bệnh về dạ dày, hệ tiêu hoá. Không những thế, nhịn ăn sáng còn là một trong những tác nhân gây ra béo phì và đẩy nhanh tốc độ lão hoá của cơ thể.

Muốn giảm cân an toàn, hiệu quả tuyệt đối không được mắc phải 4 sai lầm này - Ảnh 1
Bỏ bữa sáng là một trong những nguyên nhân dẫn đến béo phì - Ảnh: Internet

Bữa sáng là bữa ăn chính giúp cho cơ thể nạp năng lượng sau khoảng thời gian dài ngừng ăn, chìm trong giấc ngủ. Vì vậy, nếu bạn nhịn bữa ăn này, cơ thể sẽ thiếu hụt năng lượng dẫn đến mệt mỏi, uể oải, hiệu suất làm việc giảm do đói, dạ dày co bóp nhiều khiến bạn mất tập trung.

Dù bạn đang áp dụng chế độ giảm cân nào thì tuyệt đối cũng không thể bỏ qua bữa sáng. Các bạn có thể yên tâm rằng năng lượng và dưỡng chất nạp vào trong bữa sáng sẽ được sử dụng hết chứ không tích luỹ lại như bữa trưa và tối nên khả năng gây béo gần như bằng 0.

2. Loại bỏ hoàn toàn chất béo

Đừng lầm tưởng rằng loại bỏ hoàn toàn chất béo trong khẩu phần ăn sẽ giúp bạn giảm cân hiệu quả. Vì chất béo chính là nguồn dưỡng chất để bạn có một trái tim khỏe mạnh và sức khỏe tốt. 

Muốn giảm cân an toàn, hiệu quả tuyệt đối không được mắc phải 4 sai lầm này - Ảnh 2
Những thực phẩm chứa nhiều chất béo không bão hoà là sự lựa chọn hoàn hảo cho thực đơn giảm cân của bạn - Ảnh: Internet

Không phải chất béo nào cũng xấu như bạn nghĩ, những chất béo tốt có trong một số loại hạt, hoa quả và cá như: Omega-3, Omega-6… Đây là những chất béo có tác dụng làm chất xúc tác giúp cơ thể tăng cường trao đổi chất, thải độc và tăng hoóc môn kiểm soát lượng chất béo xấu. Những chất béo này còn cung cấp dưỡng chất, nguồn năng lượng thiết yếu để cơ thể hoạt động và mang lại cho bạn có cảm giác no lâu hơn.

Để quá trình giảm cân thành công và đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho cơ thể, bạn nên tuyệt đối không sử dụng chất béo có trong thực phẩm như: yến mạch, khoai lang, chuối, dâu tây…

3. Uống ít nước

Nước không trực tiếp giúp cơ thể đốt cháy mỡ thừa nhưng chúng lại là yếu tố quan trọng giúp bạn giảm cân hiệu quả. Nước là dung môi quan trọng cho các phản ứng hoá học khác nhau trong cơ thể, giúp điều hoà nhiệt độ và cung cấp nguồn khoáng chất thiết yếu.

Uống nhiều nước còn giúp các bạn quên đi cơn đói, khi cảm thấy đói, thay vì ăn vặt thì bạn có thể bổ sung bằng một cốc nước lọc để ức chế cơn thèm ăn. 

Muốn giảm cân an toàn, hiệu quả tuyệt đối không được mắc phải 4 sai lầm này - Ảnh 3
Nước là thành phần quan trọng hỗ trợ giảm cân hiệu quả - Ảnh: Internet

Bạn có thể uống nước ấm thay cho nước lọc vào buổi sáng, cách này sẽ giúp cơ thể tăng cường quá trình trao đổi chất lên 10 – 20%, thúc đẩy tuần hoàn máu, tăng nhiệt độ cơ thể và đẩy nhanh quá trình đốt cháy mỡ thừa.

Ngược lại, nước đá lạnh cũng có tác dụng hỗ trợ giảm cân tuyệt vời, loại nước này giúp cho quá trình đốt cháy mỡ của cơ thể hoạt động mạnh hơn. Uống 8 cốc nước đá mỗi ngày sẽ giúp đốt cháy đến 200 calo. Nước đá còn giúp củng cố các mô liên kết ở vùng bụng, hỗ trợ cho vòng 2 của bạn trở nên săn chắc và thon gọn.

4. Tập luyện thể dục quá nhiều

Ngoài việc áp dụng các chế độ ăn kiêng thì tập thể dục là phương pháp giảm cân được nhiều chị em phụ nữ lựa chọn. Nhưng đừng vì nóng lòng đạt được hiệu quả mà bạn bắt cơ thể của mình phải tập luyện quá sức, điều này có thể làm ảnh hưởng đến tình trạng sức khoẻ. 

Muốn giảm cân an toàn, hiệu quả tuyệt đối không được mắc phải 4 sai lầm này - Ảnh 4
Tập thể dục quá nhiều có thể khiến cơ thể suy kiệt và dễ mắc các bệnh về tim mạch - Ảnh: Internet

Khi tập thể dục với cường độ mạnh trong thời gian dài, cấu trúc của tim dễ bị thay đổi khiến chị em phải đối mặt với nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch. Hơn nữa, việc tập thể dục quá nhiều sẽ khiến cho cơ thể “khát” năng lượng, mức ăn của bạn có thể tăng nên. Vì vậy, để đạt được mục tiêu giảm câm và đảm bảo sự an toàn cho sức khoẻ của mình, các chị em nên xây dựng một kế hoạch luyện tập phù hợp.

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