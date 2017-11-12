Loại bỏ nguy cơ bị thâm quầng mắt dưới nặng hơn khi dùng những cách này

Thâm quầng mắt là hiện tượng thường gặp ở bất kỳ ai. Chỉ cần đôi mắt chịu tác động từ những yếu tố bên ngoài hay từ bên trong đều có thể khiến đôi mắt bị tổn thương và thâm đen. Thông thường, bạn hay bị thâm quầng mắt dưới sẫm màu hơn và vùng ảnh hưởng cũng rộng hơn ở phía trên mí mắt. Hiện tượng này xuất hiện chứng tỏ cơ thể ta đang bị tổn thương, thiếu sức sống và về lâu dài nếu không có biện pháp ngăn ngừa thì đôi mắt sẽ càng bị thâm quầng rất xấu xí.

Đôi mắt là nơi tôn lên nét đẹp của gương mặt, bởi vậy người ta hay chú trọng chăm sóc đôi mắt để đảm bảo nó sáng rõ, long lanh hơn. Nhưng chỉ sau 1 đêm đôi mắt của bạn có xuất hiện những quầng thâm mờ mờ và dần dần trở nên đậm màu hơn. Vậy nguyên nhân là do đâu, chỉ cần bạn nắm rõ nguyên nhân thì đảm bảo sẽ ngăn chặn được quầng thâm xuất hiện.

Để giúp bạn cứu vãn đôi mắt, nhanh chóng trở nên đẹp quyến rũ hơn, giảm quầng thâm nhanh chóng, hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem có những cách nào trị quầng thâm mắt đơn giản tại nhà mà bạn có thể tự mình áp dụng không nhé.

Thiếu ngủ, thức khuya hay ngủ quá nhiều là nguyên nhân đầu tiên cũng là nguyên nhân chính gây nên những quầng thâm ở mắt. Đôi mắt bị áp lực, không được nghỉ ngơi hợp lý khiến vết thâm xuất hiện. Nhiều người do nôi tiết tố cơ thể mà chỉ sau một đêm thức khuya là sáng hôm sau đôi mắt đã trở nên thâm như gấu trúc. Do đó, nếu bạn muốn giảm bớt những quầng thâm mắt dưới và ở phía trên thì hãy có chế độ nghỉ ngơi hợp lý, ngủ đủ giấc cũng như không thức khuya nhé.

Áp lực tinh thần, làm việc căng thẳng cũng là lý do khiến đôi mắt bị thâm quầng mắt. Hãy cố gắng để đôi mắt được thư giãn, vui chơi, massage mắt để chăm sóc đôi mắt trở nên khỏe đẹp hơn.

Ngoài ra, chế độ ăn uống không đủ chất, tuổi tác, di truyền, thường xuyên tiếp xúc với nắng mặt trời cũng gây nên tình trạng thâm quầng mắt. Bằng cách điều trị thâm mắt hiệu quả, bạn sẽ nhanh chóng cải thiện da vùng mắt tốt nhất.

Cách điều trị thâm quầng mắt dưới

Có khá nhiều cách để loại bỏ quầng thâm mắt dưới khác nhau. Hiện nay, người ta hay áp dụng thuốc đặc trị hay nhờ đến công nghệ thẩm mỹ để nhanh chóng làm mờ quầng thâm mắt. Tuy cách này cho hiệu quả tốt hơn nhưng nó lại tốn khá nhiều chi phí. Do vậy, cách nào để vừa đảm bảo cải thiện vùng da bị thâm ở mắt mà còn tiết kiệm tối đa cho bạn. Đó là sử dụng các loại thực phẩm từ thiên nhiên.

Trị thâm quầng mắt dưới bằng dưa leo

Dưa leo là một trong những loại thực phẩm tốt cho sức khỏe cũng như có khẳ năng làm đẹp da công hiệu. Với vitamin, khoáng chất giúp cải thiện vùng da bị thâm sạm, làm sáng da và mờ dần những quầng thâm quanh mắt.

Chỉ cần cắt dưa leo thành những lát mỏng rồi đắp lên đôi mắt. Nằm thư giãn đợi đến khi lát dưa leo khô đi thì tiếp tục thay thế bằng lát dưa leo khác. Sau đó rửa sạch lại với nước lạnh là được.

Trị thâm mắt bằng bột nghệ

Chắc có lẽ ít người biết đến phương pháp này nhưng nó lại giúp ngăn ngừa bị quầng thâm mắt dưới cũng như triệt tiêu tận gốc. Với sự góp mặt của chất curcumin, bột nghệ giúp dưỡng da sáng mịn, loại bỏ vết thâm hiệu quả cao. Bạn hãy thử áp dụng và chờ công hiệu của nó đem lại nhé.

Chuẩn bị: Bột nghệ, trứng gà.

Thực hiện:

- Trứng gà tách lấy lòng đỏ.

- Trộn bột nghệ với lòng đỏ trứng gà quấy đều cho đến khi tạo thành hỗn hợp sánh mịn.

- Thoa hỗn hợp này lên vùng da bị quầng thâm.

- Giữ khoảng 30 phút rồi rửa sạch lại với nước ấm là được.

Ngoài ra, bạn có thể dùng nước cốt chanh, ép dâu tây, sữa tươi, dầu oliu,... chấm lên vùng mắt dưới để trị thâm quầng cũng rất hiệu quả. Các cách này bạn có thể áp dụng đều đặn mỗi ngày sẽ giúp giảm bị thâm quầng mắt dưới nhanh chóng hơn. Duy trì chỉ sau 2 – 3 ngày, chắc chắn bạn sẽ sở hữu đôi mắt sáng đẹp đầy sức sống.